2022/02/06,
國際

法國大西洋沿岸滿布3000平方公尺死亡藍鱈，環保組織指拖網漁船棄置10萬條兼補魚貨

法國大西洋沿岸滿布3000平方公尺死亡藍鱈，環保組織指拖網漁船棄置10萬條兼補魚貨
Photo Credit: Sea Shepherd臉書

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歐盟環境、海洋及漁業專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）表示這件事是「比斯開灣的不幸事件」，他也指出，歐盟委員會將「立刻採取行動」，同時也正向漁區的政府當局以及馬吉瑞斯號的假定船旗國進行調查，以取得這件事的詳細訊息與證據。

（中央社）法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚，密密麻麻宛如海面上的魚屍地毯。環保團體稱目擊荷蘭籍全球第二大拖網漁船馬吉瑞斯號丟出死魚，船主則聲稱是魚網破裂意外。

《路透社》報導指出，代表馬吉瑞斯號（FV Margiris）船主的漁業組織PFA表示，由於發生罕見的拖網破裂才導致此事件，但環保團體「海洋守護者」（Sea Shephard）予以反駁，指控漁船非法棄置超過10萬條不需要的魚。

海洋守護者指拖網漁船馬吉瑞斯號棄置「兼捕」漁獲

根據《英國廣播公司新聞網》（BBC News），「海洋守護者」法國分會5日發布海面遍布死魚的影片，指稱是在4日拍攝，地點在法國比斯開灣（Bay of Biscay）海域。畫面中可見密密麻麻的藍鱈死屍在海上漂浮，這一大片死魚面積約為3000平方公尺。藍鱈通常用於製造魚柳、魚油等。

「海洋守護者」認為這起事件並非意外，而是拖網漁船企圖直接棄置非主要目標的「兼捕」漁獲，而這種做法遭到歐盟漁獵法禁止。

「海洋守護者」組織成員艾森拉莉（Lamya Essemlali）告訴《路透社》，她認為拖網漁船業者趁著無人目擊在海面亂拋死魚，估計有超過10萬魚屍。

法國海外領土關係部長吉拉丹（Annick Girardin）表示，魚群浮屍的畫面相當「驚人」，她已下令展開調查。

馬吉瑞斯號被綠色和平形容為「巨大的超級拖網漁船」，歐盟表示正進行調查

《CNN》報導，馬吉瑞斯號被綠色和平形容為「巨大的超級拖網漁船」，而環保倡議團體時常抗議這種規模的拖網捕撈。2021年的《CNN》報導中，便引述科學家的說法，指出拖網捕撈就像以推土機剷平魚群的海底棲地。

另外歐盟環境、海洋及漁業專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）表示這件事是「比斯開灣的不幸事件」，他也指出，歐盟委員會將「立刻採取行動」，同時也正向漁區的政府當局以及馬吉瑞斯號的假定船旗國進行調查，以取得這件事的詳細訊息與證據。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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