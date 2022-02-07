2022/02/07,
國際

彭帥由中國官員陪同受訪、宣布退休：自稱沒有指控任何人性侵，也從來沒有消失

彭帥由中國官員陪同受訪、宣布退休：自稱沒有指控任何人性侵，也從來沒有消失
圖為2019年的彭帥｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

彭帥接受法國體育媒體《團隊報》採訪，過程全程由中國奧會官員王侃陪同，以中文受訪，採訪問題是事先提交給彭帥。採訪中彭帥說：「我從來沒有說任何人性侵我。」同時也指出，因為考量到年齡、曾經歷的手術以及疫情，可能很難恢復過去的體能水準，所以將退休。

彭帥昨（6）日在中國奧會官員陪同下，以中文接受法國體育媒體《團隊報》（L'Equipe）採訪。採訪過程中宣布決定退休，同時稱從來沒有指控任何人性侵。

彭帥受訪：宣布退休，沒有指控性侵、沒有消失

《BBC》報導，昨（6）日彭帥在北京冬奧上接受法國體育媒體《團隊報》採訪，過程中表示決定退休，也稱從來沒有指控任何人性侵。

採訪過程全程由中國奧會官員王侃陪同，以中文受訪。採訪問題是事先提交給彭帥，而《團隊報》同意在不發表評論的情況下發布彭帥的回應。採訪中彭帥告訴《團隊報》：「我從來沒有說任何人性侵我。」同時也指出，因為考量到年齡、曾經歷的手術以及疫情，可能很難恢復過去的體能水準，所以將退休。

彭帥在2021年11月於微博發布貼文，指控中共退休高官張高麗，10年來屢次強迫與她發生性關係，然而半個小時後便刪除貼文，之後彭帥更一度音訊全無，從公眾面前消失。《團隊報》針對這件事詢問，彭帥回應「從來沒有消失」，只是在貼文發出後很多人聯繫她，但不可能每個人都回覆。另外也試圖減輕外界對她人身安全的擔憂，表示從11月以來的生活並沒有特別不同。

另外《團隊報》詢問彭帥為何刪除貼文，她表示「是因為想刪掉、所以刪除」，同時表示「發布貼文後，外界產生很大的誤解」、而「不希望貼文的含意遭扭曲」。

彭帥過去也曾稱「沒有指控任何人性侵」，未緩解外界擔憂

《路透社》報導，2021年12月，彭帥也曾在接受新加坡《聯合早報》採訪時改口，指出自己從來沒有「說過、寫過任何人性侵我」。不過國際女子網球協會（WTA）表示，採訪「並沒有緩解他們對於彭帥人身安全的擔憂」，也暫停所有在中國的比賽以示抗議。

另外今（7）日《團隊報》在發布報導後，國際奧委會發表聲明，指出奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）以及運動員委員會前主席考文垂（Kirsty Coventry）在5日與彭帥會面並共進晚餐，不過內容並沒有提及性侵指控，也沒有提及巴赫是否決定施壓，針對這件事展開調查。

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核稿編輯：翁世航


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