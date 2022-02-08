終結血腥：時尚大國義大利將關閉最後10家貂皮場，全國永久禁止皮草養殖

義大利參議院預算委員會在2021年底，投票通過了一項預算法修正案，將在六個月內關閉國內最後10家貂皮養殖場，並在全國永久禁止皮草養殖。

義大利將於今年中關閉皮草養殖場

義大利參議院預算委員會批准的措施包括：

立即禁止養殖鼬類（mink）、狐狸、浣熊和絨鼠等毛皮動物，並在2022年6月30日之前關閉義大利所有營運中的皮草養殖場。

由農業部基金於2022年支付養殖農民補償金，總額為300萬歐元（約新台幣9300萬元）。

儘管該修正案還需要全體議會的最終批准，但預計會順利通過。屆時，義大利將成為歐洲第16個禁止皮草養殖的國家。目前有許多義大利時尚品牌已經不再使用皮草，包括Armani、Gucci、Prada、Valentino和Versace。

預算委員會在對此議案投票之前，曾事先與動物保護組織歐洲國際人道協會（Humane Society International/Europe）商談。該組織在最近的報告「義大利鼬類養殖分布和未來前景」中，提出關閉皮草養殖場，並以符合人道和永續精神的企業取而代之的實務策略。

考量到皮草養殖所涉及的動物虐待與人畜共通傳染病帶來的公衛風險，歐洲國際人道協會提出養殖場轉型方案，盼能終結皮草養殖。他們的主張也獲得義大利議員布蘭比亞（Michela Vittoria Brambilla）的支持，她發起了實施轉型的政治行動、動員公共資金，最後由參議員德佩提斯（Loredana De Petris）正式提出修正案。

義大利國際人道協會負責人普魯達（Martina Pluda）說：「這是義大利動物保護的歷史性勝利。而在瓦解這個殘酷而危險的產業上，義大利國際人道協會的皮草養殖業轉型方案，非常榮幸地發揮了重要作用。在義大利，關閉和禁止皮草養殖場有非常明確的經濟、環境、公衛以及動物福利理由。」

身兼義大利保護動物與環境聯盟主席的布蘭比亞說：「經過30年的動物權抗爭，這次終於獲致勝利。議會終於要投票終結這僅為了利益和虛榮而折磨動物的產業。遲到總比不到好，義大利會是第20個禁止皮草養殖的歐洲國家。」

義大利時裝品牌Prada從2020年春夏女裝系列開始停止使用皮草。藝術總監Miuccia Prada表示：「Prada集團致力於創新和履行社會責任，我們的無皮草政策正是其中一項具體行動。專注於探索創新原料，使公司能夠持續拓展創意設計的邊界，同時滿足消費者對道德產品的需求。」

法國終止皮草養殖

除了義大利，皮草養殖在法國已成為過去式。2021年11月，法國參議院以壓倒性多數投票通過，終止野生動物皮草養殖。該禁令立即生效，因此僅存的兩個法國皮草養殖場也即將關閉。

動保組織One Voice的成員阿諾（Muriel Arnal）說：「法國只剩下兩間貂皮養殖場。但是，正如我們所要求的，這項禁令所規範的物種，已擴大到所有為了皮草而飼養的野生動物。我們樂見這重要的一步，並希望它能夠激勵尚未決定禁止剝削狐狸、鼬類和絨鼠的國家。」

One Voice近年的幾項調查，揭露了法國皮草養殖場飼養動物的殘酷環境。2017年、2019年和2020年，該組織錄下的臥底影像顯示出動物如何被殘忍對待。

公眾的反對促使法國政府做出改變，於去年提出一項為期五年、逐步禁止貂皮生產的禁令。

One Voice和零皮草聯盟（Fur Free Alliance）合作，敦促法國政府立即採取行動，關閉法國剩餘的皮草養殖場，最終立法成功。

零皮草聯盟主席凡丁（Joh Vinding）說：「全世界終結皮草養殖的腳步前所未有地迫切，這個產業不僅為了沒有真實需求的產品而虐待動物，還成為COVID-19等傳染病爆發的溫床。」

過去五年間，各界對動物福利的高度關注，已促使八個國家透過立法，終結皮草養殖場的虐待動物行為。目前，拉脫維亞、立陶宛、西班牙、烏克蘭和保加利亞正在考慮禁止皮草養殖。

2021年，以色列成為全世界第一個禁止銷售真皮草的國家。在美國，繼舊金山、柏克萊、洛杉磯和西好萊塢頒布類似禁令之後，加州於2019年成為第一個禁止銷售皮草的州。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航