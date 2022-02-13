高潔與王昇想吸收范春安為台諜，殊不知越共出身的他連CIA都搶著要

上回說到潛伏在美國《時代雜誌》西貢分社的越南王牌間諜范春安，出現在1967年 我駐越大使館爆炸案 現場，並與台灣一位叫Francis Cau（越文拼音是Kau）的人熟識。越戰時期所有外籍人士到西貢，一下飛機第一個指名要找的地頭蛇就是范春安，他是西貢城裡消息最靈通的本土記者。他從不走神祕兮兮路線，向來都是風趣幽默、嘻嘻哈哈的人，自稱「性學大師」或「Givral將軍」（西貢知名咖啡廳）。

當時有人猜測，范春安在故作輕鬆的笑容下其實同時為四個國家工作：美國？南越？英國？法國？甚至謠傳范春安背後有個來自蔣介石情報網的神祕金主？但就是沒人懷疑他其實是北越間諜。到底范春安是否涉入我大使館恐攻？先來看看目前現有資料怎麼說。

Francis Cau原來是台灣國安局的高潔

根據 軍武專家高智陽的文章 ，我駐越南大使館爆炸後西貢警方馬上抓到兩男一女，認為他們是炸毀我大使館的兇手，分別是蘇孝章、馬利青、羅森等青年，蘇孝章隸屬於「越南南方民族解放陣線」（簡稱「南解」）這個組織，也就是俗稱的越共。但我覺得兇手也可能同時隸屬於堤岸（Chợ Lớn，今胡志明市第五郡）簡稱「華運」的「華人工運幹事處」組織。華運創立於1959年，由親共的華人組成，專門從事放話警告以及暗殺親美政權的華人，達到以華制華的效果。

越共之所以炸毀我大使館，主要是報復我方暗中幫助美軍監聽北越，但我方真正目的其實是想趁機監聽中共飛機活動，因為蔣介石打算從越南反攻大陸，不過美軍很早就看出蔣的企圖，總之，越戰背後各有各的算盤，狀況極其複雜。郭乃日在《失落的台灣軍事秘密檔案》這樣寫著：

「我駐越人員除了胡璉（大使）被列為越共暗殺對象外，當時國安局駐越代表高潔也因身份曝露，被列為越共暗殺名單之一。國安局駐越代表負責督導情報局和國民黨大陸工作會在越活動，主要任務是發展電訊情報、監聽北越飛機通訊，尤其是中共飛機活動情形，所以國安局在南越的監聽站，設在靠近南北越邊境的順化。雖說只是監聽，但一次因順化監聽站成員一時大意，竟自己上街買菜，引起越共份子注意，結果使得監聽站遭越共突擊，損失慘重，後來這個監聽站就搬到峴港。」

賓果！感謝郭乃日，我終於找到Francis Cau中文名字了。

高潔與范春安用法語過招

在越文版《完美間諜X6》（Điệp Viên Hoàn Hảo X6） 一書中指出 ，台灣情報員高潔（Francis Cau）去過范春安的家，他的工作是揪出堤岸的共黨份子，他經常與范春安分享訊息，並希望范春安為他工作。

而根據國史館檔案記載，高潔當時擔任中華民國駐越督導組長，從1960年起就開始向蔣經國報告越南局勢並提供諸多分析，派駐越南的時間應從1960年至1968年。由於他的報告屢次出現中法文本，也擔任台越兩國高層會面時的翻譯人員，因此我猜測高潔本人法文造詣極佳，而范春安出生在法屬印度支那時代，18歲前都受法文教育，因此兩人見面交談時應都使用法語。

王昇初識范春安應在1968年底

越南作家黃海文在《解碼范春安》（Hoàng Hải Vân，Giải mã Phạm Xuân Ẩn） 一書 更提到 ，高潔當時負責西貢與東南亞的情報工作，他希望范春安為中華民國提供情報，還向他介紹從美國來的王昇，但范春安沒有接受這項工作，並把這件事回報給北越，而在越文裡王昇的拼音是「Wang Tchen」。

我後來查資料發現王昇1968年春夏時節確實訪美。根據 國史館資料顯示 ，當年11月28日國防部總政戰部執行官王昇中將偕同高潔，奉蔣介石與蔣經國命令，一早乘坐7點30分華航飛機，經過6個多小時飛行於下午1點45分抵達西貢，入住帆船飯店（Caravelle Hotel）。接下來10天9夜的行程，他們與阮文紹總統（Nguyễn Văn Thiệu，1923-2001）進行了兩次正式會面。王昇對越南非常熟悉，「奎山軍官團」就是他1960年在西貢成立的。

我瀏覽他們的行程，發現其中有三天都沒有安排活動，特別是12月6日那天只記載著短短五個字：向越方辭行。字少讓我更覺蹊蹺，會不會就是這天，高潔安排王昇中將與《時代雜誌》西貢分社記者范春安會面？說穿了其實就是為了招募范春安而進行面試，見面地點會選在帆船飯店對面的Givral咖啡廳？而范春安第一眼見到王昇心裡的OS是什麼？光想像這些過程，就很有諜報片驚險刺激的畫面感。

Photo Credit：洪德青 Givral咖啡廳曾是越戰時期外國記者、各國間諜、南越官員最常出沒的咖啡廳。

Photo Credit： KEA SOKUN CC BY 2.0 Givral咖啡廳原址大樓遭拆除，照片攝於2011年。

這件事說明范春安跟台灣軍情單位有過密切往來，也應證范春安戰後對所有採訪他的人說的一樣，他根本無需去偷情報，因為人們都會主動提供情報給他，並希望聽聽他這個越南人的觀點分析，從美國CIA蘭斯代爾將軍（Edward Lansdale，1908-1987）、中情局局長威廉科比（William Colby，1920-1996），到台灣王昇將軍，通通都是。

至於范春安到底有無涉入我駐越大使館1967年爆炸案？我的看法是，直接沒有，間接可能。以情報制度來說，特務之間就算同屬越南人也不知對方是敵是友，這樣才能達到萬一出事不會牽連彼此，而范春安長期潛伏在英國《路透社》與美國《時代雜誌》等國際媒體，一直是英文組的王牌，對中文組的運作，他參與的可能性不高。