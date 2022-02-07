在美國時是美國人，在中國時是中國人：北京冬奧滑雪女將谷愛凌精心策劃的人設，掩蓋不了國籍爭議

她是奧運選手，是史丹佛大學的資優生，也是IMG旗下的超級模特兒；她是社群網紅，也是中美競相報導的媒體寵兒。不過外界對她的關注，除了是本屆奧運可能奪金的熱門人選，更是她「棄美轉中」的出賽決定，還有她究竟是美國人，還是中國人？

北京冬奧今（3）日來到比賽第3天，美國出生、代表中國出賽的滑雪女將谷愛凌（Eileen Gu）迎來首秀，出戰自由式滑雪女子大跳台資格賽。 雖然在比賽第二輪出現失誤，成績為差強人意的24.5，不過谷愛凌最後仍以第五名的成績，晉級進入決賽，有機會在她的冬奧處女秀中獲得金牌。 不過還未出賽，這名年輕的中美混血運動員，已經在社群媒體上掀起漫天討論。

精心策劃的人設

2003年，谷愛凌出生於舊金山。除了運動員的身份，谷愛凌也是史丹佛大學的準學生（她在滿分1600的SAT上取得1580的高分），更是國際模特兒公司IMG旗下的模特兒，橫跨體育界與時尚界。

谷愛凌在3歲就接觸滑雪，9歲奪下全美青少年組滑雪冠軍，15歲在義大利獲得坡面障礙技巧的世界盃冠軍，也成為當時美國滑雪界備受期待的新星。

這段時間，谷愛凌都是以美國人的身份出賽，但在2019年6月，谷愛凌宣布她將代表中國參加本屆的北京冬季奧運，將在大跳台、U型場地技巧、坡面障礙技巧3個項目逐金，震撼兩國滑雪界。

國籍始終成謎

谷愛凌的母親谷燕是中國人，她的父親據稱是美國人， 但找不到任何關於谷愛凌父親的公開記錄，谷愛凌也拒絕談論她的父親。

雖然生於美國，不過谷愛凌每年夏天都會跟著母親回北京，能說一口流利中文，這也使得她獲得廣大中國網民的喜愛，稱她為「青蛙公主」「冰雪女王」。

對於國籍，谷愛凌想保持中立的雙重身分。她經常說，「當我在美國時，我是美國人，但當我在中國時，我就是中國人。」

谷愛凌在國際滑雪聯合會（FIS）的國籍為中華人民共和國，不過她未曾正面回答關於美國國籍狀態的問題，根據美國財政部的記錄，沒有證據表明她已經放棄了美國國籍。

在美國受訓卻代表中國出賽，谷愛凌為滑雪界投下震撼彈

2019年2月，在一眾中國運動員中，谷愛凌在前排與習近平合影。幾個月後，谷愛凌宣布將代表中國出賽，並解釋稱她想幫助這項運動發展。「我希望能夠通過追求極限運動來增進中美兩國人民的交流、了解和友誼，」谷愛凌在微博上用中文寫道。

這一消息令美國教練感到失望。究竟為什麼代表中國出賽？谷愛凌的說法是，比起美國，自己在中國能帶來更多影響力： 「在美國，在我的成長過程中，我有很多令人敬仰的偶像」，「但在中國，我覺得這樣的人要少得多。我在中國的影響要比在美國大得多，這也是我最終做出這個決定的原因。」

谷愛凌強調，希望能將她喜愛的運動傳遞給孩子們，尤其是女孩子，並將體育文化轉變為以熱情為動力的文化。

「有些人拿了10面金牌、然後30歲就不知道要幹嘛了，」谷愛凌表示，「但我不想成為那種人，我想拿獎牌，然後覺得自己也可以改變一些人的生命、改變一項運動，或者讓這項運動在原本沒那麼興盛的國家發展起來。」

不過外界猜測，谷愛凌轉向中國的決定，可能與背後龐大的經濟利益有關。

加入中國隊後的龐大利益

自從谷愛凌宣布為中國參賽後，就在當地累積大量人氣，她的臉孔開始出現在中國體育用品商店的牆上、北京的地鐵和公車廣告上，無處不在。她獲得了科技巨頭京東、中國蒙牛乳業和世界第三大體育用品零售商安踏體育的贊助，谷愛凌現在至少有23個贊助商，包括中國移動、雅詩蘭黛、維多利亞的秘密、IWC萬國錶等奢侈品牌。她的面孔出現在《Elle》、《Marie Claire》、《Vogue》等時尚雜誌上，並應中國品牌的邀請參加了巴黎時裝週。

去年6月，Tiffany與谷愛凌簽約，到了年底，LV也宣布與她合作，媒體推估，她手握20多個代言，收入也從100萬美元直線飆升至250萬美元。她也在去年 宣布出任凱迪拉克在中國的代言人，以及星巴克競爭對手瑞幸咖啡的代言人。

成為時尚寵兒、代言活動接不完，截至今日，她微博粉絲數（206萬）是Instagram的6倍。

不過龐大的經濟利益，看在中國以外的人眼裡並不是滋味。特別是 2021年世界極限運動會（X Games）上，谷愛凌獲得了兩金一銅的佳績，成為歷史上首位第一次參賽就取得如此成績的選手，極有可能在本屆冬季奧運奪金。

谷愛凌告訴《美聯社》，她是在公開自己選擇代表中國隊出賽的那一刻就開始受到抨擊。

「我受到了很多仇恨，很多人說這是一個忠誠度的問題，以及我更喜歡哪個國家」，谷愛凌說。

「她如果不是在美國出生、長大、訓練，她不會是現在這樣的運動員，」另一位美國滑雪名將克禮絲緹（Kristi Leskinen）在接受《ESPN》訪問時表示，「但另一方面，如果今天不是選擇代表中國，她可能也得不到現在這些知名度、贊助或資源。所以當她常常把要帶給別人啟發當作動力這件事掛在嘴邊的時候，其實還是很難不去注意到其中的投機主義，尤其是WTA先前才為了一位女性選手（指彭帥）的安危選擇退出中國市場。 」

在美國希望學院教授體育與社會的查德．卡爾森（Chad Carlson）指出，「谷愛凌 說她想成為年輕女孩的榜樣，但在美國批評與中國有關的社會議題上，她並沒有介入去回答這些問題。」卡爾森認為，這在現在許多運動員自願就許多議題發聲的大環境來說，非常特別。

當被問及中國議題時，谷愛凌表示「 我就不答了」，「 沒有必要製造分歧。我覺得我所做的一切都是為了包容。這一切都是為了讓每個人盡可能感受到與彼此的連結。」

她的母親也告訴《紐約時報》，除非報導能避免涉及中國相關的政治問題，並允許她在報導發表前審閱文章，她才願意談論女兒。

雖然谷愛凌試圖打造自己為女性楷模的形象，不過當許多運動員、特別是女性運動員接連替傳出曾遭中國高官性侵的網球好手彭帥發聲時，谷愛凌缺席了。外界也懷疑，選擇做一名中國選手的她，避談敏感議題還能多久？

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航