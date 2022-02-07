加拿大數百名卡車司機堵路抗議疫苗強制令，渥太華市長宣布緊急狀態

（中央社）加拿大首都渥太華市長華森（Jim Watson）昨（6）日宣布緊急狀態，以助因應前所未見的卡車司機10天示威潮。這些司機堵路抗議，導致渥太華市區多處癱瘓。

華森在聲明中說：「（現況）顯示當前的示威活動對居民安全與維安構成嚴重危險和威脅，凸顯其他轄區和政府各級單位有必要支援。」

華森稍早怨嘆示威群眾人數超過警察且控制了現場，但並未詳細說明他可能會採取何種措施。

渥太華居民怒不可遏，警方宣布嚴禁民眾幫堵路卡車加油

加拿大與美國自1月中旬起實施跨境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗，數百名卡車司機因此組成「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議，卻演變為反對公衛措施與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau，港譯「杜魯多」）政府的集會。

在不間斷的喇叭聲和不時燃放的煙花爆竹聲中，抗爭現場已形成完善的供應鏈，包括可攜式汗蒸箱、就地埋鍋造飯，還有供兒童玩樂的充氣城堡，當地居民怒不可遏，指責警察執法不力。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 示威參與者在抗爭現場下廚做晚餐。

《路透社》報導，渥太華警方6日讓部分抗議群眾離開現場，並且設置路障，還說他們正在「蒐集財務、數位、車輛登記……等資料和其他證據，將用於刑事訴訟」。

他們也宣布將嚴禁民眾提供燃料桶幫堵路的卡車加油。

《法新社》提到，警方在社群媒體上發文說，任何企圖提供示威群眾汽油等物資的人都可能遭到逮捕。

杜魯道稱呼抗爭者「邊緣人」並大力抨擊，不會動用軍力驅散示威潮

《紐約時報》報導，上週才因為確診COVID-19正在隔離的總理杜魯道稱呼這些抗爭者為「邊緣人」，並針對示威者在渥太華褻瀆戰爭紀念碑、手持納粹符號、散播假訊息，以及竊取無家者的食物等行為予以抨擊。

杜魯道多次表示加拿大卡車司機目前已有9成接種過疫苗。此外，民調數據也顯示加拿大有很強的民意支持施行公衛措施來防堵疫情擴散。

杜魯道已經排除動用軍力來驅散抗爭者的可能性，警方則試圖切斷卡車司機的柴油供給，防止這些司機們繼續空轉他們的引擎、弄髒空氣。

華森在接受電視訪問時表示，抗爭者將兒童玩樂的充氣城堡、可攜式汗蒸箱等物品帶到街頭十分丟臉，「完全沒有考慮到住宅區裡生活的民眾」。

渥太華市警察局長史洛利（Peter Sloly）5日時以「圍城」形容該市目前經歷的一切，並表示「這是我生活這麼久以來第一次感受到，不同於過去在民主體制裡的經驗」。史洛利表示，警方沒有足夠的資源能夠一邊維持日常的業務，一邊充分且有效地處理眼前的情形。

《BBC》報導，近期由Abacus Data公司執行的一份民調顯示，68%的加拿大人認為他們與抗爭者沒有什麼共同之處，32%的受訪者表示他們與卡車司機有許多共同之處。

群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）4日時引述警方報告指出抗爭活動裡有暴力行為，表示該平台不會將募款到的金額提供給卡車司機。

加拿大民眾普遍來說支持疫苗強制令，符合接種資格的民眾目前已有83%是完整接種兩劑疫苗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航