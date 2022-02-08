美國國債是完美的「借雞生蛋」故事，通膨或將戳破這場被隱藏的噩夢

文：沈凌（德國波昂大學經濟學博士，現執教於上海華東理工大學商學院）

疫情後的兩年，許多國家的經濟走勢都是先抑後揚，所以單純地看2021年的表現非常容易誤導人們的視線。比如美國的2021年經濟增長率非常好看，名義增長率9.8％，實際增長率5.7％。但這絕大部分是因為2020年的基數很低。所以，如果把2019年作為基數，拿出來的數據就比較可靠和客觀。

美國2021年的GDP總量是23兆美元，比2019年增加了1.57兆，兩年的增長率是7.5％。而中國呢？2021年達到17.7兆美元，比2019年多了3.4兆美元，增長率23.8％。這其中一方面是中國的實際GDP增長率比較高，另外一方面是因為匯率大幅度的升值。由此，中國GDP佔美國的比重達到了77％。

所以，想預期未來的中美經濟走勢，除了關注實際的經濟增長率，匯率的變動也是一個不可忽視的方面，因為它就像是全世界資本對兩個經濟體的估值。

美國的年度經濟報告中第二個比較值得關注的是國債，剛剛突破了30兆美元大關。兩年來增加了差不多7兆美元。那麼美國的聯邦政府收入情況如何呢？只有差不多7兆美元，佔了GDP的三分之一左右。所以靜態來看，美國可以說是債台高築了。很多人疑惑：用債務總額佔GDP的比重來講，美國早就超過了100％，為什麼還不像當初的南歐國家一樣信用破產？

這兩年疫情期間，中國的外貿順差差不多是1.2兆美元，但是官方外匯儲備大約只增加了1500億美元。那麼還有一兆美元去哪裡了呢？即使按照國際貨幣基金組織的估計，歐元和美元作為國際儲備貨幣的比例基本是一比一，那也有5000億美元的現金被中國私人持有啊！

如果我們更進一步，累計計算近20年來的中國外貿順差總額，已經差不多達到了6兆美元，是官方外匯儲備的兩倍。面對聯準會的大放水和美國國債的大幅度上升，那些持有美元的人怎麼沒有喪失信心呢？或許是因為美國還是世界第一的經濟強國，持有美元還是一個別無選擇的選擇。所以聯準會敢於大放水，壓低美元利率，使得美國政府每年的國債利率反而走低。照這樣下去，萬一實現了負利率，100兆國債也不怕啊！

如果更進一步，美國政府用國債的籌資搞基礎建設和科技創新，拉動真實的經濟增長，未來稅收收入增加更加會減少國債的還本壓力。這是一個完美的借雞生蛋故事。

但是故事總不會任人一廂情願地演繹。貨幣發行量的持續增長導致通貨膨脹，購買力下降會減弱大家持有美元的動力。尤其是相較於人民幣，有完整穩定的產業鏈做後盾，其購買力更加穩定，那麼美元的匯率就會下降，世界貨幣的地位岌岌可危。

最近一段時間，人民幣對美元的匯率不斷走高，就是一種警告。當然，現在就說人民幣會和歐元一樣，和美元分庭抗禮，還有點危言聳聽。因為人民幣本身的貨幣管制和美國的技術打壓，還暫時不能作為世界貨幣廣泛使用。

美國噩夢：財政貨幣雙收縮

在美國國內，如果通貨膨脹率持續走高，利率也會走高，將會導致資本市場大幅受挫。宏觀經濟不穩定會導致資本外流或者下降，不利於真實經濟的增長，那麼對未來的政府稅收收入也很難有增加的預期。而且高息新債代替低息舊債，政府的國債利息開支也會急劇增長。

舉例來講，現在美國的國債整體利息支付率是大約1.2％，甚至低於疫情前的2％的水準，總量大約3600億美元。如果未來國債存量規模保持不變（實際上這是不可能的，因為這意味著聯邦開支在現有基礎上減少三兆），利率增加到通脹水準，比如5％左右的話，那就是1.5兆左右。這又要求聯邦政府節約其它方面的開支1.14兆美元，合計縮減支出四兆多美元。這樣一來，美國經濟就會面對財政和貨幣的雙重收縮，經濟前景更加黯淡。

如果聯邦政府繼續每年三兆美元的赤字水準，那麼10年後，僅僅國債的利息支出就會在大約三兆美元。當然這是更加不可能的情況，因為如果這樣的話，實際上原來聯邦政府需要用赤字來維持的開支項目，就沒有資金來源了。

所以，在整個升息過程中，無論是財政赤字還是利息率，都是一個互為因果螺旋上升的過程。大量的發展中國家都經歷過這個過程，美國想例外，除非在這其中出現經濟高速增長，帶來稅收的大量增加的情況。這就是美國政府希望迅速結束疫情措施，並用擴張性財政去支撐所謂的基礎設施建設，從而拉動經濟高速增長的背後打算。但這是不是需要具備完整產業鏈和巨大生產力的中國的配合呢？

這個問題的答案就不能問經濟學者了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航