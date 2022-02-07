國民黨新春團拜，朱立倫：九合一選舉一定要讓年輕世代出頭，暑假前展開訪美計劃

國民黨今（7）日在開工日上午於中央黨部舉行新春團拜，包括現任黨主席朱立倫，前總統馬英九、前主席吳敦義、吳伯雄同台。朱立倫表示，今年面對非常多挑戰，尤其是年底的九合一選舉，喊話黨內同志必須要團結戰鬥，才能共同迎向勝利；朱立倫並強調，這次九合一選舉一定要讓年輕世代出頭，「不滿意的責任我來扛」；他也表示本周中常會將討論縣市長、議員提名辦法，加快速度籌備協調工作。

另外國民黨也在年前，已經將國民黨駐美代表處的籌備工作告一段落，朱立倫並預計展開訪美計劃，雖然美國疫情尚不穩定，但朱立倫表示，暑假前會成行。

朱立倫喊話團結，年底選舉要讓年輕世代出頭

朱立倫表示，面對年底九合一選舉唯有團結、同舟共濟團結一致才能迎接勝利，沒有任何同志可以自外於大家，「沒有個人考量必須要團結一致」。朱立倫也批評，面對鴨霸、民主獨裁的民進黨，國民黨不但自身要團結，還要集結所有非民進黨體系反對的力量，才能共同迎接勝利贏得勝選，「只有團結這條路，不能再有任何個人考量，大家團結在一起，共同迎向勝利，團結戰鬥年是我們唯一的目標。」

朱立倫並引述先總統蔣經國的名言，「民眾的小事就是政府的大事」，也是國民黨永遠堅持的立場，不管立院黨團地方政府議會，國民黨永遠跟人民、民眾站在一起，唯有堅持跟民意站在一起才能獲得更支持，獲得大家肯定也是國民黨再起的基礎。

朱立倫也提到，國民黨要有更多年輕世代的加入，國民黨的希望在下一代，這一次九合一選舉，一定要讓年輕世代出頭，一棒接一棒讓更多年輕世代獲得肯定，「不滿意的責任我來扛，但我一定要讓年輕世代獲得肯定，更多提名」，朱立倫說，這會是國民黨再起的另外一項政策。

日前就有傳出，國民黨打算在今年年底的選舉續推2018年「N+1」提名制度，青年、新人的加權可望再提高。《聯合報》報導，「新人加權」部分，對首度參選新人初選民調可加權10%；但在參選選區中有三親等以內親人為現任議員以上民選公職，被認定為政二代，要排除優惠。「青年加權」部分，則是對35歲以下參選青年，初選民調還可再加權15%；35至40歲青年則可再加權10%。

駐美代表處籌備完成，朱立倫可能訪美：親美是基本立場

朱立倫今天早上也提到，國民黨的駐美代表處也籌備工作已經進行到一定階段，前段時間，包括夏立言副主席、國民黨立委、海外部主任陳以信以及國際部同事都分別在美國訪問，會見非常多美國國會、行政、智庫以及學界重要的人士，

「我們相信國民黨連結全世界，親美的態度是我們最基本的立場，永遠不會改變。讓世界看見國民黨堅持民主自由的路線，也是我們最重要的路線。」

朱立倫也表示，希望疫情稍緩之後，他就能到美國訪問，進行更多的交流，讓全世界看見國民黨努力堅持民主自由的立場。

國民黨國際部副主任黃裕鈞5日在臉書發文表示，去年12月抵達熟悉的華府，重啟國民黨駐美代表處，他的初衷是宣傳國民黨捍衛中華民國主權、伸張台美共同利益，並促進台海兩岸穩定的決心，「還有讓美方各界更了解台灣，同時改造我們的政黨」。

黃裕鈞指出，經過拜會美國的老朋友、新朋友，他歸納出美方有不少人認為這幾年中美關係惡化，中國國家主席習近平領導下的中國大陸，未來在國際上可能越來越戰狼，大家希望有所調整，因而對國民黨有所期待。

黃裕鈞強調，國民黨作為歷史上反共、守護自由中國的政黨，能以多元多維的角度，堅定地守護台灣，並解決歧見、紛爭，降低衝突發生的機率，對亞太地區的和平穩定繁榮及民主化中國，實有積極正面的作用；國民黨對於堅守中華民國，又可處理好兩岸及深化對美關係，有很大的信心。

黃裕鈞說明，這次重回華府布局，就是要改變現今美方，還有台灣選民對國民黨「傾中、輕美」的印象，並在確保「國家安全、台海和平、區域穩定」的前提下，充分讓華府了解兩岸關係的發展進程與方向，加強兩岸政策的穩定性、延續性及可預測性。

黃裕鈞日前接受《聯合報》專訪時也表示，朱立倫訪美可能有不同的方案。第一個方案，還是是傳統作法，大約一周時間走訪重要的城市，拜訪僑社；但在疫情如此嚴峻情況下，這方案變數不小；不排除大幅縮短行程到3天左右，只拜會華府的重要機構和官員、國會議員、智庫等。如果美國疫情無法趨緩，無法拜會的情況延續下去，也不排除可能用線上視訊方式拜會。

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核稿編輯：翁世航