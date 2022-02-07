缺貨危「雞」，馬國部分肯德基停售炸雞

續麥當勞停售大份薯條、薯餅，馬來西亞速食業再拋震撼彈，部分肯德基連鎖店傳出停止供應炸雞。疫情導致全球航運供貨不穩定，影響產業供應鏈，馬來西亞也不能倖免，某些地區的肯德基在門口張貼「炸雞供應有限」的公告，也在外送平台撤下炸雞套餐的選項。

早在今年初，部分地區肯德基停止供應附餐的包菜沙拉（coleslaw）、薯條、雞米花等，而如今再傳出停售炸雞。肯德基在官方推特帳號上對民眾交代，因物流限制導致供不應求，停止供應是為了保持食物新鮮的品質。雖然部分地區依然有售賣炸雞，但份量明顯減少，許多消費者拍照進行對比，雞胸肉的大小等同於兩根手指頭、雞腿比手掌還要小、雞翅與星巴克會員卡一樣大等等。

根據《光明日報》報導，肯德基自除夕夜起就已傳出炸雞沒貨的消息，該情況維持至少2天。網民在推特上分享，他三次到肯德基消費，「薯條被換成薯塊，只是馬鈴薯換成馬鈴薯。」馬來西亞肯德基品牌負責人史蒂芬（Stephen Chou）向《馬來郵報》說明，肯德基供應商的營運遭到意外中斷，因此希望客人可以在這段期間多多包涵。他也表示，「這種情況前所未有，我們正以最快速度找到解決食物短缺的方案。」

3 kali pergi kfc fries dia tukar wedges. Kentang tukar kentang — Mob Syafiq (@syafiqkuni) January 26, 2022

Hi, dukacita dimaklumkan kerana gangguan rantaian bekalan global akibat pandemik, KFC turut terjejas. Situasi tidak diduga mengakibatkan hidangan dalam menu utama kehabisan stok sementara waktu. Kami berusaha keras mencari penyelesaian alternatif. Kesabaran anda kami hargai. — KFCmalaysia (@KFCmalaysia) February 4, 2022

雞肉短缺恰巧碰上華人過年期間可說是雪上加霜，《光明日報》實地採訪檳城州雞肉攤販，發現雞肉批發價兩度調漲。雞販說道，雞肉價格從1月31日起從每公斤馬幣7.80令吉（約新台幣51元）漲到馬幣9.20令吉（約新台幣61元），逢年過節雞肉量大量需求更將使價格持續上漲。

另外也有網友「小暑誌」發文分析雞肉短缺原因，養雞場因為疫情影響而對養雞數量進行調整，卻不料今年華人新年需求量大增，導致一時間供不應求。此外，小暑誌也揭露馬來西亞過度仰賴進口飼料及人力，「大馬在超前部署和資源分配上一直有些問題，新冠疫情就像是個照妖鏡，把許多以前沒有正視的短處一一揭露。」

貿易與消費人事務部長拿督阿歷山大（Dato Alexander）發文告表示，政府為了確保肉雞及食品價格穩定，將切入標準淨雞零售價，並將頂價設在每公斤8.90令吉（約新台幣59元）。他解釋，疫情以來養雞成本已增加70%，「國家生活成本行動理事會特別會議中的匯報顯示，玉米及大豆飼料成本大幅度增加，影響家禽及雞蛋生產業。」若政府不干預，市面上零售價將超過每公斤10令吉。

阿歷山大也表明，貿消部將支持政府採取必要措施，如利用棕櫚核仁取代玉米及大豆來減少進口飼料，避免通貨膨脹加重人民負擔，也確保市場上沒有壟斷聯盟掌控雞肉與雞蛋價格。

Penternak telah meminta harga ayam dinaikkan ke RM10/kg bagi menampung kos pengeluaran yang meningkat.



RM8.90 adalah harga runcit sekilogram ditetapkan hasil intervensi oleh Kerajaan melalui subsidi.



Harga hasil intervensi kerajaan berkuatkuasa 5 Februari hingga 5 Jun 2022 pic.twitter.com/bm9x5sutlu — Alexander Nanta Linggi (@AlexNantaLinggi) February 2, 2022

不過，《馬來西亞公報》報導，一名消息人士聲稱，肯德基之所以受到嚴重影響是因為他們每個月需要超過200萬只新鮮的生雞，佔了當地新鮮生雞肉供應量的10%。貿消部想要控制雞肉價格，會令雞農無法以市場價格出售生雞，也令他們負擔不起更多資金。這很可能使當地雞肉產業陷入癱瘓，造成的後果甚至比不控制價格來的更大。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範