缺貨危「雞」，馬國部分肯德基停售炸雞
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雞肉大量缺貨導致民眾到肯德基卻有可能吃不到炸雞，主因為疫情影響全球供應鏈，影響肯德基營運及導致食物短缺，這是在馬來西亞前所未有的情況，令商家措手不及。
續麥當勞停售大份薯條、薯餅，馬來西亞速食業再拋震撼彈，部分肯德基連鎖店傳出停止供應炸雞。疫情導致全球航運供貨不穩定，影響產業供應鏈，馬來西亞也不能倖免，某些地區的肯德基在門口張貼「炸雞供應有限」的公告，也在外送平台撤下炸雞套餐的選項。
早在今年初，部分地區肯德基停止供應附餐的包菜沙拉（coleslaw）、薯條、雞米花等，而如今再傳出停售炸雞。肯德基在官方推特帳號上對民眾交代，因物流限制導致供不應求，停止供應是為了保持食物新鮮的品質。雖然部分地區依然有售賣炸雞，但份量明顯減少，許多消費者拍照進行對比，雞胸肉的大小等同於兩根手指頭、雞腿比手掌還要小、雞翅與星巴克會員卡一樣大等等。
根據《光明日報》報導，肯德基自除夕夜起就已傳出炸雞沒貨的消息，該情況維持至少2天。網民在推特上分享，他三次到肯德基消費，「薯條被換成薯塊，只是馬鈴薯換成馬鈴薯。」馬來西亞肯德基品牌負責人史蒂芬（Stephen Chou）向《馬來郵報》說明，肯德基供應商的營運遭到意外中斷，因此希望客人可以在這段期間多多包涵。他也表示，「這種情況前所未有，我們正以最快速度找到解決食物短缺的方案。」
雞肉短缺恰巧碰上華人過年期間可說是雪上加霜，《光明日報》實地採訪檳城州雞肉攤販，發現雞肉批發價兩度調漲。雞販說道，雞肉價格從1月31日起從每公斤馬幣7.80令吉（約新台幣51元）漲到馬幣9.20令吉（約新台幣61元），逢年過節雞肉量大量需求更將使價格持續上漲。
另外也有網友「小暑誌」發文分析雞肉短缺原因，養雞場因為疫情影響而對養雞數量進行調整，卻不料今年華人新年需求量大增，導致一時間供不應求。此外，小暑誌也揭露馬來西亞過度仰賴進口飼料及人力，「大馬在超前部署和資源分配上一直有些問題，新冠疫情就像是個照妖鏡，把許多以前沒有正視的短處一一揭露。」
貿易與消費人事務部長拿督阿歷山大（Dato Alexander）發文告表示，政府為了確保肉雞及食品價格穩定，將切入標準淨雞零售價，並將頂價設在每公斤8.90令吉（約新台幣59元）。他解釋，疫情以來養雞成本已增加70%，「國家生活成本行動理事會特別會議中的匯報顯示，玉米及大豆飼料成本大幅度增加，影響家禽及雞蛋生產業。」若政府不干預，市面上零售價將超過每公斤10令吉。
阿歷山大也表明，貿消部將支持政府採取必要措施，如利用棕櫚核仁取代玉米及大豆來減少進口飼料，避免通貨膨脹加重人民負擔，也確保市場上沒有壟斷聯盟掌控雞肉與雞蛋價格。
不過，《馬來西亞公報》報導，一名消息人士聲稱，肯德基之所以受到嚴重影響是因為他們每個月需要超過200萬只新鮮的生雞，佔了當地新鮮生雞肉供應量的10%。貿消部想要控制雞肉價格，會令雞農無法以市場價格出售生雞，也令他們負擔不起更多資金。這很可能使當地雞肉產業陷入癱瘓，造成的後果甚至比不控制價格來的更大。
新聞來源：
- 肉雞供不應求 批發價料漲 虎年鬧雞荒（光明日報）
- After McDonald’s ‘fry-tening’ shortage, KFC Malaysia also confirms some items taken off menu（馬來郵報）
- KFC's business will be affected if the chicken price issue fails to be resolved（馬來西亞公報）
延伸閱讀：
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範