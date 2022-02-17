公立幼兒園正式教師絕非衣食無憂，考上後要面對的挑戰才多啊

文：Hana

年前，接到一通我在公立幼兒園當代理老師時一位主管的電話，前陣子其實才跟他敘舊。本來以為她是打來拜年，沒想到她一打來就向我哭訴：

對不起，我騙了你。之前我和你見面時跟你說我在新的學校當主任過得很好，其實是騙你的。一直以來，我被我的教保員和廚工欺負，過得很痛苦……

在驚訝之餘，我想起自己還在公立幼兒園當老師時，經歷和看清的那些事情，但在我敘述之前，先來向大家解釋幼兒園教師的培育體制，大家才不會看了半天不知道我在說什麼。

幼兒園師資培育系統介紹

通常，各大學有所謂的幼兒教育學系，簡稱幼教系。如果一個學生只有幼教系畢業，只能算是有教保員資格。

你沒看錯，只有相關科系畢業，但沒修習師資培育學程（有修習的學生通常叫「師資生」）和實習的資格叫做「教保員」，跟幼兒園教師不一樣。這也是為什麼有很多學弟學妹們在這裡就止步了，因為光是要拿到幼兒園教師證（後稱教師證）就必須通過修習職前課程、實習，還要考試，是相當繁雜的過程。並不是每個人都想花那麼多的時間在這樣的過程上的，還不如直接出社會找工作累積經驗。

要成為公立幼兒園的教師，首先，必須通過「教師資格檢定」考試。其中科目的總成績平均必須滿六十分，而且不得有二科成績均未滿五十分或有一科成績為零分。

除此之外，還必須透過各縣市舉辦的正式或代理教師甄試。尤其是正式教師甄試，這才是真正困難的地方。你經常在新聞上看見的，開五個缺卻來了200位老師的考試，就是正式教師甄試（簡稱教甄）。

由上可見，公立幼兒園教師這條不歸路可不是一年半載就能完成的。但由於薪資穩定和社會地位高，在少子化的現在仍有許多人嘗試。甚至當初我還是師培生時，有個教授是這樣對我們這些師培生說的：

同學，你只要努力這一兩年，考上正式教師後，保你未來人生衣食無憂四十年。

這句話證實了可能有人會抱著這樣的想法去考正式教師的職位，說不定還很多？但作為曾經考上公立幼兒園正式教師的我要說，公立幼兒園絕不是那位教授所說，是那樣輕鬆的工作。以下，我列出了幾點當上公立幼兒園的教師可能會遇到的挑戰：

1. 菜鳥不是人？科層體制導致難以善待新人

還記得，我第一份考上的正職工作是某國小附設幼兒園的教保員，當時的我已有教師證。去報到的第一天我和園所的幼兒園主任談話。園主任是個看起來頗嚴肅的人，於是她問了我一些問題，但當下的我覺得這些問題有些奇怪。

一般來說問問學經歷和工作經歷是正常的，但除此之外她還問了我「老師你有宗教信仰嗎？像信耶穌之類的？」、「會怕蛇或蜜蜂嗎？」、「會煮菜嗎？」，做為新人的我雖然疑惑，但也回答了。

但，話鋒一轉，主任突然說：

「是這樣的，我們這裡民間信仰盛行，甚至會需要參加某些參拜活動，希望妳要有心理準備。然後我們學校就你看到的，這裡鄰近山坡，像現在8月就有可能會有蛇或蜜蜂，如果有需要可能會請你去抓。另外如果廚工休假，需要你去準備餐點給孩子。」

等等，這是不是哪裡搞錯了？我不是來當老師的嗎？什麼時候要兼那麼多事？然而，我還來不及詢問之餘，主任就說：

走吧，我帶你到各處室認識認識。你要記得，你現在是全校職位最小的，自己在說話和待人接物上要有覺悟。

當下由於我還在驚嚇之中，根本無法判斷主任說這句話是在好意提點還是威脅。我只記得當下打招呼時我看見我的主任向各處室竟然是「笑臉迎人」，跟剛剛對我說話時的氣場截然不同。這樣的反差讓我打從心底感到反胃。

報到完以後，我的家人開車來載我。一到車上，我不爭氣的流下了眼淚。我不懂，為什麼我一個老師要這樣被對待。尤其是那句職位最小要有覺悟，這干職位大小什麼事啊？我是來工作，不是來當官的。我看的是工作內容，不是職階高低或大小，不是嗎？

就這樣，我的第一份正職工作在我身體不適的情況下辭掉了。後來我邊接代課代理老師，邊準備教師甄試。代理時，有個老師聽了我的經歷，語重心長的告訴我：

如果你想在公立幼兒園當老師，那一定要拚上正職教師的位置。畢竟公立學校很多時候是很現實的。實習生職位最小，代理代課教師好一些，但因為待不久，不一定能獲得尊重。教保員因為正職，老師們不會特別與他交惡。但教保員很需要看主管臉色。只有到你已經是正職教師，在教學和各樣事情的意見才會有一定的尊重。

說真的，雖然這樣的說法有點偏激，但也不無道理。畢竟華人的士大夫文化、科層體制和做官三件事總是脫離不了關係，類似的狀況也發生在公立學校。就我所知，吃鱉的新人老師，我不是第一個，也不是最後一個。

2. 是教育還是作秀？扭曲的「成果展」

通常公立學校的幼兒園課程都做得還算扎實，這點我蠻佩服公立學校的老師的。畢竟大家都是從考場殺出一條血路，不僅筆試成績要好，在口試委員前試教還要有亮點。而且口試委員性格不一，有的喜歡你說故事，有的認為說故事最沒創意了。當初考試的時候弄得我都想吶喊一下：

幾位老師，你們能不能統一一下標準啊！

可見，教師甄試就像是參加「超級星光大道」一般。而成為老師後，這樣的風氣仍然沿襲下去，甚至要帶著小孩練習各種表演。有時候是舞蹈，有時候是唱歌、吹直笛、吉祥話連發......等等。內容無所不包，這在公立學校稱之為「成果展」。