Neil Young抵制事件後，Spotify下架Joe Rogan百餘集節目，但原因與疫苗陰謀論無關

上個月，搖滾明星Neil Young要求Spotify刪除他的音樂作品，以抗議該平台上喜劇演員Joe Rogan的Podcast節目《The Joe Rogan Experience》 散播關於COVID-19的假訊息，許多音樂人也響應加入Neil Young的行列。隨著爭議越演越烈，外國媒體發現，Spotify已經悄悄撤下了 該節目 部分 集數 ，不過撤下的主因，卻不是與COVID-19和疫苗有關。

自從Joe Rogan與Spotify在2020年達成1億美金的協議後，Joe Rogan的完整Podcast節目只在Spotify獨家播出，是目前Spotify上 收聽人數最多的節目，每集吸引1100萬名聽眾。儘管 Neil Young事件發酵，音樂人Joni Mitchell、Dave Crosby和Stephen Sills揚言要出走，Spotify仍不願放棄這隻金雞母。

不過上週六（5日），追蹤網站「 JRE Missing」發現Spotify悄悄撤下約113集 《The Joe Rogan Experience》，其中許多是較舊的集數，且是在最近與 COVID-19有關的 爭議之前錄製的。《紐約郵報》指出，這些被撤下的集數的來賓包括著名的保守派、極右翼專家或陰謀論者，包括 Proud Boys的創辦人Gavin McInnes。

在此之前，雖然Joe Rogan在節目上與來賓對談關於COVID-19、疫苗、陰謀論的內容，讓許多醫界人士感到擔憂，在Neil Young等人1月份開出第一槍宣布出走Spotify後，與Spotify簽訂了多年合約的英國哈利王子和妻子梅根也在一份聲明中敦促該公司停止分享COVID-19錯誤資訊。此外，約有270名科學家和醫護人員呼籲Spotify停止有關Joe Rogan節目的錯誤資訊。

不過Spotify捍衛Joe Rogan的立場始終堅定，沒打算拿Joe Rogan開刀，但於1月30日宣布在平台上任何討論COVID-19的Podcast節目加上「內容諮詢」，可引導聽眾進入Spotify的COVID-19中心，了解「以統計數據為依據的事實」，獲取全球科學家、醫師、學者和公共衛生當局共享的最新消息，還有可信的消息來源連結。

Joe Rogan本人也針對外界質疑做出回應，強調 他並沒有散布錯誤信息，有些人對他所做的事有「扭曲的看法」，而他所做的只是分享「意見」。

「我不知道他們（指來賓的談話內容）是否正確」，Joe Rogan說。「 我不是醫生，我不是科學家，我只是一個坐下來與人交談並與他們交談的人.......我會做錯事，但我嘗試糾正……我有興趣說出實情。我有興趣找出真相是什麼。」

受到批評的集數，分別邀請了聲稱發明mRNA和DNA疫苗核心平台技術的馬龍博士（Robert Malone），以及散播疫苗極度危險的麥卡洛醫生（Peter McCullough），這兩人都被指出宣揚了有關COVID-19、疫苗和治療方式的錯誤資訊。這2集目前仍可在Spotify的《The Joe Rogan Experience》 上找到。

Spotify為何決定下架Joe Rogan集數？

是什麼改變了Spotify的決定，要撤下平台上最收歡迎的Podcast集數？導火線在上週五（2月4日），美國著名的靈魂樂歌手 Indie-Arie宣布要求Spotify刪除她在該平台上的所有作品，原因是Joe Rogan曾在不同節目中一共說了24次的「N字」（N word, 指的是Nigger，黑鬼）。

Indie-Arie痛批Joe Rogan根本不該說出那個字，「在任何情況下都不能」。 她選擇了離開Spotify。

Joe Rogan後來也拍了一段影片，解釋那是他過去12年中不同對話，被人斷章取義的剪接、後製而成，「這太可怕了，甚至對我來說，」他表示 對大多數人來說，沒有任何理由允許白人這樣說，更不用說在Podcast上公開發表，他同意這一點，他也強調，自己已經很多年沒有說過了這個詞。

Joe Rogan也談到分享的影片中，他講了一個故事，將黑人社群和電影《決戰猩球》（Planet of the Apes）做了比較。 他說：「我在Podcast中講了一個故事，關於我和我的朋友湯米、湯米的女朋友。我們在費城，我們去看了 《決戰猩球》 。我們不知道我們要去哪裡，我們只是被放下車，然後我們就在這個全黑人的社區下車了。」

「我試圖讓這個故事變得有趣，我說：『我們下了車，就像置身在非洲一樣，就像在 《決戰猩球》裡 一樣。』」

Joe Rogan 說他已經刪除了該集Podcast，並承認這是一個愚蠢的說法，並補充說：「我只是想娛樂一下。 我當然不想成為種族主義者，我當然也不想為了娛樂而冒犯人，就像一些種族主義者那樣。」

Spotify最新立場是什麼？

Joe Rogan因種族歧視字眼再度炎上，Spotify首席執行官丹尼爾・埃克（Daniel Ek）昨（6）日也寄出一封內部信，向自家員工道歉：

「對於 Joe Rogan節目 爭議對你們每一個人帶來的影響，我無法以言語來表達歉意。 Joe Rogan的某些評論 難以置信的傷人，我想鄭重的澄清，那不代表這家公司的價值觀。」

埃克​表示，從Spotify刪除集數，是公司與Joe Rogan討論後的結果，並且是由Joe Rogan選擇撤下部分集數。

不過埃克​也說，

「雖然我強烈譴責Joe所說的話......我想非常清楚地說明一點 - 我不相信噤聲Joe會是（解決問題的）答案。」

埃克​ 重申了他對Spotify內容審核政策的立場，表示他認為公司應該對所發布的內容有明確的界限。 公司應該在他們被越過時採取行動，但他警告說，取消一個人的聲音，會是「走下 坡」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航