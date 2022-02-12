從「店到店」服務看蝦皮的物流難題與全球戰略

文：易起聊聊

蝦皮創立於2015年，在短短的六年內就橫掃了東南亞及台灣的電商市場。在2021年，蝦皮推出了蝦皮店到店的物流服務，蝦皮的店面也在台灣如雨後春筍般的冒出。這篇文會談談蝦皮目前的營運狀況、全球戰略以及近期推行店到店服務背後的主因。

在介紹蝦皮前，先介紹它背後的母公司SEA（NYSE: SE），SEA在2009年成立，旗下有三間子公司：知名的遊戲營運商Garena、電子支付服務SEA Money以及今天的主角蝦皮。

Garena是SEA集團的金雞母，也是旗下唯一淨利為正的子公司，過去以代理遊戲為主，代理過最有名的遊戲為英雄聯盟及傳說對決，目前主要靠手遊Free Fire營利。

SEA Money主推電子支付服務Shopee Pay，是目前SEA正在積極推廣的服務之一。

蝦皮相信大家都不陌生，蝦皮是目前東南亞最大的電商，也是台灣流量最高的電商，正在積極擴展拉丁美洲市場。

圖（一）2021Q3 SEA營收圖

圖（一）為2021Q3 SEA集團各子公司的營收圖，其中DE（Digital Entertainment，數位娛樂）為Garena的營收；EC（E-Commerce，電商）為蝦皮的營收，在2021Q3，蝦皮部分的營收超越了Garena的部分，正式成為SEA最大的營收來源。此外，從2020Q3到2021Q3的一年間，蝦皮的總訂單數成長了143%，從7億筆上升到17億筆；GMV（Gross Merchandise Value，總訂單金額）成長了81%，從93億美金成長到168億美金，這個成長目前還沒有放緩的趨勢，如圖（二）。

圖（二）2021Q3 蝦皮的總訂單數及GMV

蝦皮的全球戰略

蝦皮目前立基於已經打下的東南亞市場，展望正在快速成長的拉丁美洲市場。圖（三）為2019年及2020年SEA在各地的營收佔比，拉丁美洲的佔比正在迅速提升（從13.1%成長到18.7%），由於SEA沒有公布Garena跟蝦皮分別佔了其中幾成，我們只能從蝦皮在東南亞及拉丁美洲的市佔率或流量來一窺蝦皮目前的全球戰略。

圖（三）SEA各地營收佔比

東南亞市場

東南亞的電商市場正在快速成長，在2018年前Lazada是東南亞電商的龍頭，然而蝦皮在2018年後挾著Garena賺來的龐大現金流，用運費補貼及各種促銷活動的方式搶走了Lazada的龍頭寶座（跟搶佔台灣電商市佔的方式幾乎一樣，台灣也是蝦皮主要的營收來源之一）。目前除了印尼之外，蝦皮幾乎搶佔了所有東南亞國家的電商龍頭寶座，圖（四）為馬來西亞、泰國及越南2021 Q3的電商流量比較，蝦皮遙遙領先其他競爭對手（圖四因版權考量，需點擊下方原文連結觀看）。

東南亞的電商市場還在起步的階段，預估到2025年前東南亞的線上消費金額會成長兩倍左右。其中包含了電商的消費、外送服務、多媒體相關的消費等等，見圖（五）。目前蝦皮已經在東南亞掌握了足夠數量的用戶基數及市場份額，隨著整個電商市場的增長，蝦皮會不會逐漸開始變現是往後幾年財報的看點之一。

拉丁美洲市場

蝦皮在2019年底進入拉丁美洲市場，目前還處於非常早期的階段。拉丁美洲的電商市場跟東南亞一樣潛力無限，目前也正處於高成長的階段，如圖（六）（因版權考量，需點擊下方原文連結觀看）。

拉丁美洲的電商龍頭為Mercado Libre（NASDAQ: MELI），目前蝦皮在拉丁美洲的市佔還非常低，沒有與Mercado Libre一搏的本錢。但基於蝦皮在東南亞的經驗，我們可以合理的推估蝦皮在未來會用非常類似的手法在拉丁美洲搶市佔。既然蝦皮在拉丁美洲不成氣候，為什麼我們要花篇幅討論拉丁美洲市場呢？

因為搶佔拉丁美洲市場有一個很重要的關鍵：物流。

物流是目前拉丁美洲的電商痛點之一，效率低落的物流讓拉丁美洲的電商發展不如其他地區迅速。根據Statista的數據，在2020年拉丁美洲最大的市場巴西，從包裹寄出到收到平均要花的時間是16天。相較之下，東南亞物流較慢的國家印尼及馬來西亞分別是2天及2.6天。如此慢的物流讓電商沒辦法把商品迅速交到客戶手上，自然也降低了客戶在線上購物的意願。

而蝦皮店到店的服務，即是為了物流而生的。在台灣推行店到店服務，其實是蝦皮進軍拉丁美洲等物流不便地區的嘗試。

為什麼要推行蝦皮店到店？

我們回過頭來看看台灣的電商及物流環境。

24小時到貨：在PChome推行24小時到貨的服務後，台灣的物流體系逐漸成熟，從早期的人工撿貨到現在的智能撿貨及物流服務，使得穩定的24小時到貨服務能夠在都市發展成功。

大量的便利商店：台灣擁有全世界密度第二高的便利商店，便利商店之間建立了物流網路，讓蝦皮可以使用便利商店的物流網路達成快速的送貨服務。

然而對於蝦皮來說，拉丁美洲或未來蝦皮想開發的其他市場，多數都沒有如此完整可利用的物流系統，因此蝦皮需要自己打造一個物流系統。在討論蝦皮要怎麼打造物流系統之前，我們先來看看台灣物流系統的架構。

對於PChome、Momo這類的電商平台來說，多數的商品都是由大型的物流倉庫出貨，藉由集中貨品及快速地撿貨讓物流效率提高，並藉由中小型倉庫及中轉站提高物流的效率，最後由各地的營業所將包裹送到買家手中，如圖（七）。

圖（七）從大型物流倉庫出貨

對於蝦皮來說，多數的商品是由賣家寄出，如果使用上述的物流架構，需要新增從賣家出貨到大型物流倉庫的物流網路，如圖（八）的紅色框框所示。如此一來會導致理貨困難降低物流效率，拉長買家收到貨物的等待時間。因此，蝦皮目前在台灣選擇使用超商的物流網路，來解決物流的問題。

圖（八）若蝦皮使用大型物流倉庫，紅框區塊為需要新增的物流網

衛星倉庫

若是在超商不普及或物流產業不發達的國家，蝦皮沒有現成的物流網可以利用，因此蝦皮想要使用的策略是衛星倉庫。用非常多的小倉庫取代大型物流倉庫，當包裹數量夠多、資料量夠大，便可以建立起一個貨品的傳遞網路，藉由演算法找出最佳的物流路徑或是物流策略。每個蝦皮的店面既是寄貨、收貨的點，也是一個小型衛星倉庫，如圖（九）。

圖（九）衛星倉庫物流網

舉例來說，小明從高雄要寄出商品給台北的買家，他將自己的貨品送到離家最近的蝦皮店面後，貨品不一定會直達台北買家指定的收貨店面，而是透過物流網路，順路送到其他的蝦皮店面後，最後輾轉來到目的地。