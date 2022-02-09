德國教堂裡為何有希特勒的圖像？

文：Rayna Breuer

被稱為克卜勒城的魏爾市（Weil der Stadt）位於德國西南部，人口近兩萬。距德國著名天文學家和數學家的克卜勒紀念館不遠處，是聖彼得和聖保羅天主教堂。格魯伯（Anton Gruber）在此任神父已11年。他表示，「我們有很多參觀者……有些人知道有這麼一扇窗戶；有些人是第一次看到它，會說：『哦，是的，從特徵上可以看出是希特勒（Adolf Hitler）。』大多數人對它感興趣。」

作為邪惡化身的希特勒

該彩繪窗戶可溯源至1939－40年，是一更大的彩繪玻璃窗的一部分，由九塊描繪耶穌生平場景的面板組成。在這塊窗繪上，藝術家胡貝爾（JoKarl Huber）讓身著黃色連衣裙的魔鬼明顯有著希特勒的五官。黃色寓意嫉妒和佔有。

格魯伯神父指出，多數參觀者贊同把獨裁者描繪成邪惡的化身，認為它挺實在。不過，藝術家本人沒有對該作品留下具體評論，所以，觀者只能假設他的確是把希特勒表現為當代誘惑者及惡魔。該作品創作於納粹政權鼎盛的1939年。

格魯伯神父告訴說，「藝術家胡貝爾被禁止工作，1936年被納粹定義為所謂的墮落藝術家。他在神父奧古斯特・烏爾（August Uhl）那裡得到庇護。」烏爾神父在布道時曾公開反對納粹政權，這就是何以蓋世太保常光顧他家的原因。

有爭議藝術品及其來源

歷史學家和作家庫德納（Michael Kuderna）認為，毫無疑問，「這扇教堂窗戶是反對國家社會主義及其頭目的明確而勇敢的聲明。」

在其最新著作《越境：一位德法建築師、他的傑作和教堂內的希特勒圖像》（Grenzüberschreitungen: Ein deutsch-französischer Architekt, sein Meisterwerk und Hitler-Bilder in Kirchen ）中，庫德納敘述了法國瓦斯珀維勒（Vasperviller）一座教堂的歷史，並也講述了其它教堂裡的希特勒圖像。

庫德納教授指出，「戰後，教堂裡的希特勒圖像不再和1945年之前那樣成問題，人們不再害怕受報復。」在1945年後創作的圖像那裡，有一點很明顯：希特勒主要被描繪成是一個折磨者或惡魔，一個在地獄裡受煎烤的惡魔。

他表示，「隨著時間的推移，距離戰爭和獨裁統治時代越來越遠，形象發生變化，希特勒也越來越多地被賦予其它特徵，且更有距離感，以至漫畫化。」

20年前，庫德納參觀瓦斯珀維勒教堂，開始了他的相關研究。與魏爾市教堂不同，該教堂內的希特勒圖像創作於1945年後。描繪舊約聖經中的一個故事。藝術家居特邁爾（Gabriele Kütemeyer）讓其中一偶像有一張希特勒的臉。

庫德納共發現了14幅明顯描繪希特勒的作品。其中一幅顯示希特勒和興登堡在一起的圖像，1945年後被去除。庫德納指出，「圍繞這些圖像的爭論後來才出現。戰後初期，各色人等都不愛談論它們，一旦在圖像中見出希特勒，人們就感覺尷尬，一些圖像或者被悄悄藏起來，或者很快就遭破壞。」

困難的清理

這位歷史學家提及了慕尼黑的一個例子：「一畫家將希特勒描繪成折磨者。不久，該圖像被人潑了墨。此後，它被一道柵欄隔開，由此實際上從討論和辯論中消失了。同一位畫家在蘭茨胡特（Landshut）創作了一幅更轟動的圖像：展示希特勒、戈培爾（Joseph Goebbels）和戈林（Hermann Göring）折磨聖卡斯圖盧斯（Kastulus）的彩繪窗戶圖。圍繞該作品，多年裡議論紛紛。」

戰後，美國人最初要求去除該圖像。直到瞭解畫家至戰爭末期始終是一名抵抗戰士，他們的態度才發生轉變。庫德納教授指出，「其實，此類經驗告訴我們，不應讓這些圖像消失，而應用它們來幫助清理歷史，即使這很困難，因為，未清理的事情還有很多。直到今天。」

格魯伯神父也希望圍繞此類圖像展開公開、坦率的討論。他表示，「納粹時期創作的這些圖像是當代歷史的證據。為什麼我不能讓阿道夫・希特勒出現在教堂？人們應將之視為一項藝術表達原則。作為神父，對我來說，教堂該始終鮮活，應有來自各時代的藝術品，不能僅是一個向後看的博物館。這一點非常重要。」

2018年，格魯伯神父的教堂裡有了影射希特勒的最新圖像。在三聖王祭壇的翅膀背面，耶穌基督以醜角形象出現，身後是一群知名度高低不等的弄臣——川普（Donald Trump）為首在前，希特勒靠後。在此，藝術家格洛斯（Dieter Groß）混合使用了敘事、插圖和卡通藝術手法。

格魯伯神父表示，「你當然不能對這樣的場景輕描淡寫。該回答這一問題：我如何在所有其他人之外，徑直把希特勒處理成一個小丑？在作為神父的我看來，重要的是吸引人們注視該圖像，並做思考。」

對庫德納來說，這一希特勒圖像是他在整個研究過程中所見過的最奇特的一個。他表示：「它雖詼諧、好看，但作為觀者，你該有自己的想法。我至今都在思考這一問題：這是否還算合法，如此描繪，最終是否在淡化處理希特勒。」格魯伯神父則把闡釋和爭論權留給教堂的訪問者們。