今日新增本土2例，2月28日前維持二級警戒，15日起啟動第二階段移工專案引進

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增2例本土個案，無新增死亡。指揮官陳時中表示，過年到現在來看，整體疫情穩定，沒有新增傳播鏈。而明（8）日起至28日，也將維持二級警戒。

另外今（2022）年1月29日公布的案18761、案18786，以及2月3日公布之案19042境外移入病例，經過疫調後研判與防疫旅館傳染相關，改判為本土個案。

新增2例本土，均為陰轉陽

指揮中心今日公布國內新增49例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至20多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（18例）、馬來西亞（2例）、菲律賓、越南、南非、荷蘭及盧森堡（各1例）移入；另22例調查中。入境日介於去（2021）年11月24日至今（2022）年2月6日。

指揮中心針對今天新增的2例本土個案說明。指揮中心表示，2例都是陰轉陽。其中1例是高雄港的延伸，是高雄港工作人員的家人，在解隔時採檢陽性。

另外1例則是新北市5歲本國籍小孩，是由房仲案延伸到幼兒園相關群聚案，是幼兒園老師的接觸者，1月25日開始居家隔離。目前家人均為陰性，不過還有待觀察。

陳時中說明，這2天需要關切的有2案，首先是日翊公司，目前匡列1000位，送到集中檢疫所的有250多位。昨（6）日開始對這1000位做二採，預計採檢917位，其中840位驗陰，61位檢驗結果還沒出來，16位追蹤中，而情況目前「往好的方向發展」。其次是亞旭電腦廠，今日也將進行三採。

3例境外移入改本土，與防疫旅館感染有關

指揮中心指出，今年1月29日公布的案18761、案18786，以及2月3日公布之案19042境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，台北市防疫旅館的案18761、案18786病毒基因序列，與同樓層的印度境外移入個案案18498至案18500相符。目前已經將旅客全數移置，同時對10名旅館員工進行篩檢，目前均為陰性。

另外案19042原先判為中國境外移入，然而病毒基因序列與高雄港序列相同，後來經過調查發現是在高雄防疫旅館居家檢疫，由陰轉陽的高雄港個案（案19186）也確實住在同樓層，因此可能是在檢疫期間交叉感染。

Photo Credit: 指揮中心

維持二級警戒至28日、春節檢疫專案配合延長

指揮中心宣布，明（8）日至28日會維持二級警戒。以往都是2個禮拜為一個單位，檢視是否升級或降低疫情警戒，這次則延長到28日，並在元宵節之後繼續觀察疫情狀況直到月底，而原來的相關社區防疫措施都不會改變。

另外，春節檢疫專案也配合延長到2月28日。

二十二期公費疫苗平臺9日開放預約、推出長者陪同接種疫苗津貼

指揮中心指出，只要2021年11月28日前完整接種2劑COVID-19疫苗、且滿18歲以上，都可以預約接種疫苗追加劑。而這期疫苗預約會依據年齡分流，65歲以上預約時間為2月9日上午10時至2月11日中午12時；50歲至64歲預約時間為2月9日中午12時至2月11日中午12時；18歲至49歲預約時間為2月9日下午2時至2月11日中午12時。施打時程會由2022年2月14日開始，到2月20日結束。

另一方面，指揮中心位鼓吹長者及高風險族群盡速接種疫苗，除了在記者會上說明長者接種疫苗的優點，也推出提升長者接種率措施，例如可由熟悉居服員陪同接種疫苗、加強照顧者與工作人員外展接種服務、提供行動不便長者到宅接種與愛心車隊接駁前去施打疫苗等等。

另外，更推出加碼金，提供居服單位每案200元的陪同長者接種疫苗的加碼津貼。不列入照顧及專業服務給付總額，服務對象也不需要另外負擔自付額，目的是協助無法由家屬陪同接種COVID-19疫苗之服務對象，可由熟悉的居服員陪同前往。

Photo Credit: 指揮中心

將啟動第二階段移工專案引進：移工需完整接種疫苗、取消積分制引進

指揮中心說明，因為評估移工引進不至於影響社區防疫安全，加上第一階段移工專案引進即將屆滿，所以2022年2月15日起，會取消第一階段積分制引進方式，並啟動第二階段移工專案引進，雇主可以從印尼、越南、菲律賓以及泰國等國引進移工，不過必須遵守以下4點：

另外其他防疫措施，比如來源國應減少海外訓練所人數、移工入境前應完成PCR檢測及1人1室隔離等等，均比照第一階段實施。

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核稿編輯：翁世航