集中檢疫所抽查外送物惹議，王必勝：曾發現洋芋片摻毒品、便當藏整包菸，查出違禁品的比例非常高

日前有民眾17日在Dcard發文，表示因為和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者足跡重疊入住集中檢疫所後，發現託家人朋友送進來的零食遭到翻過檢查的痕跡，覺得像是被當作犯人在對待。

對此，衛生福利部醫福會執行長王必勝昨（20）日發文回應，表示集中檢疫所訂有工作指引，其中對於違禁品有明確的規定，並依據實際狀況經過多次滾動修正。他在貼文中也附上檢查外送物後發現香菸、毒品的照片，表示「查出違禁品的比例非常高，不勝枚舉」。

王必勝：集檢所對違禁品有明確規定，外送物並非逐批查驗

王必勝在其個人臉書發文說明，表示集中檢疫所畢竟不是自己家，是很多人要一起使用的空間，所以必須要有管理指引，要落實執行，才能維護全所住民及工作人員的健康和安全。

王必勝表示，集中檢疫所的作用是隔離及檢疫，也是國家檢疫隔離系統的最後一道防線，他們有責任在感染管制、住民健康、公共安全等方面負起責任，嚴謹完成交付的任務。

王必勝在臉書表示，中央的集中檢疫所訂有工作指引，其中對於違禁品有明確的規定。這些規定是根據兩年多以來的經驗制定，也依據實際狀況經過多次滾動修正。

王必勝舉例說明，禁止各類毒品，因其本身就是重大違法，遑論使用或禁斷後產生的各種症狀；禁止酒類，因發生過很多起酒醉吵鬧、健康關懷無法聯繫、甚至需送醫治療；禁菸，是因為常發生床上抽菸燒破床單等易引起火災的事件，同時飄散的菸味也會引起其他住民強烈抗議。

《中央社》報導，王必勝昨日晚間接受媒體聯訪時表示，外送物並非逐批查驗，僅是抽查而已。抽查執行面上，集中檢疫所安全組員警是依據專業經驗，從住民行為模式、送物品的人、物品的異狀，如便當或洋芋片袋內容物重量異常等判斷後抽查，查出違禁品的比例非常高。

王必勝表示，此案經查，疑似南部某檢疫所住民，入住時即替他保管了大量菸品，因無法抽菸數日吵鬧引起其他住民抗議。後從其朋友送來便當飯菜內找出整盒香菸，因此便當送至住民時有點零亂。針對該住民狀況，會請所方提供戒菸貼片並予以關懷，並為對他帶來的不便致意。

王必勝表示，外送進來的物品和食物仍會持續抽檢，但會要求工作人員儘量保持其原狀完整性。

依據衛福部醫福會在疾管署網站所提供的集中檢疫所參考QA，為防止疫情擴散，民眾入住集中檢疫所期間不得外出，亦禁止外來訪客會面。如有家屬需協助送交物品（一天限一次），由工作人員與家屬當面點交確認後，再轉交予當事人。

QA中也提醒，因安全考量，恕無法轉交生鮮產品含蔬果、高耗能電器及其他危險物品（如打火機、刀）等。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航