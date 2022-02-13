顛覆北韓第一夫人神祕低調形象，金正恩與李雪主精心策劃的「放閃統治術」

北韓也過農曆春節，有趣的是，今（2022）年大年初一北韓「第一夫人」李雪主與金正恩，出席平壤萬壽台藝術劇場觀賞新春節目，席間有說有笑、大放閃光。在目前國際局勢窘困情況下的北韓，兩人新春親民地出席，無疑有助穩定民心。

就我看來，北韓第三任領導者金正恩，相較起前兩任領袖，其統治術更為精細與細膩，儘管金正恩不論是在外型（眼鏡、髮型和穿著），抑或行為（重拾祖父金日成鍾愛的「現場指導」，多次前往農場、工廠視察等親民舉動）多模仿先人。此行徑早已被許多專家「識破」，認為是為了讓北韓民眾能下意識聯想到過往輝煌時代，回想起黃金時期的富庶繁榮生活，好有助於他於北韓境內的威權統治。

但另一方面，金正恩並非僅僅只有模仿，也有大破大立破試圖建立起國內自身統治風格，而這一點不論是他在北韓當地，倡導起新媒介的傳遞政令方式，如2017年竟然出現第一位講著流利英語的首位網紅，來介紹北韓這個樂土外，抑或於螢光幕前提拔新人面孔，好取代過往國民主播李春姬地位，更甚則在黑暗面的「耀德監獄所」內的獄守選擇，也經過精心挑選。

據丹尼爾・圖德（Daniel Tudor）報導，於耀德監獄所內，常有獄卒毆打拷問囚犯之舉，但金正恩為了避免獄卒會對囚犯憐憫，產生手下留情之姿，故指派底下的國家安全部，得好好挑選一些「精神變態者」（psychos，虐待狂）擔任獄卒等（註1），故由此看來，金正恩的統治術的確是有兩把刷子。

然而，有趣的是，除了上述這些行為，金正恩與第一夫人李雪主的「互動」，也可能成為北韓第三代領袖統治風格的一環。

過往的兩位領袖金日成、金正日等人，儘管都有配偶（金日成最後一任配偶為金聖愛、金日成最後一任配偶為金玉），但他們不似金正恩般，會把第一夫人推到最前線，公開甚至「放閃」亮相在世人面前。

現今我們對於金正恩的妻子李雪主的詳細資料，所知甚少，且大多情報都是來自韓國。目前已知，李雪主生於1989年，家鄉為咸鏡北道清津市，父親是空軍飛行員，而母親是中學教師，出身「成分」可說是極為顯赫。而這一點從她在童年時，就可以前往平壤求學，足以為證，因為在金氏家族所統治的威權北韓境內，能接受醫療、教育等社會資源的人士，多屬忠誠愛國者才能享受的福利。

根據一些消息來源，李雪主早年曾到北京學習聲樂（註2），爾後加入北韓著名的銀河水管絃樂團（은하수관현악단，2009年創立）演出。

在此弦樂團創立之前，北韓境內已有許多知名音樂團體，當然這些全由北韓當局建立，全屬國家機關與財產，其中早期較為著名，即是1980年代所成立的普天堡電子樂團（보천보전자악단），與王在山輕音樂團（왕재산경음악단），而這兩個樂團的團名，皆據金日成曾參戰過的戰役來命名（前者為1937年普天堡戰役為名，後者則是金日成1933年抗日活動聖地王在山為名）。

而來到21世紀，北韓當局在金正日的指令之下，成立了曾由李雪主擔任主唱，服務過的銀河水管弦樂團，但此樂團卻極為短命，在四年不到的時間即宣布解散，甚者部分成員，陸續於2013年遭到處決，處決的理由也離奇，主因犯了金正恩所頒佈的「觀看色情淫穢影視」禁令；其中槍決人士，還曾包含盛傳是金正恩的前女友，即普天堡電子樂團的歌手玄松月。

然而，事後證明玄松月並未被處決，目前她依然在北韓音樂界擔任重要工作，而當時謠傳金正恩之所以槍決這些人士，在於他們過於瞭解第一夫人李雪主，甚至是過往的「黑歷史」（註3）；湊巧的是，前一年的2012年，是金正恩與李雪主戀情，漸漸浮上正式枱面之際。

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回頭看看，金正恩的父親金正日的五任配偶，將近有三位皆為藝術家，如金正恩的生母、金正日第四任妻子高容姬，於1970年代曾是平壤萬壽台藝術劇院的舞蹈演員與首席演員；其同父異母哥哥金正男的生母、金正日第二任妻子成蕙琳，先畢業於平壤話劇電影大學，於1960年代也是知名電影演員；而金正日的最後一任妻子（第五任妻子）金玉，畢業於平壤音樂舞蹈大學、主修鋼琴，爾後為一位鋼琴家。

就此看來，金正恩鍾情銀河水管弦樂團的主唱李雪主，也並非偶然，大有血脈相傳的擇偶眼光。

然而，今日北韓的第一夫人李雪主之前，領袖的另外一半極少出現在公眾面前，不論是金正日的母親金正淑，或金正恩的母親高容姬等人，她們大多在過世後，才會在民間享有極大聲望，以領導人母親的身分或「國母」、「共和國英雄」，乃至「偉大的先軍朝鮮之母」等美稱寫入史冊。

金正恩與李雪主於2009年結婚（當年剛好也是銀河水管絃樂團創立之際；今日兩人育有兩子一女），且金正恩最早與第一夫人一同入鏡並登上媒體版面，是在2012年的7月，當時展現在世人面前的是，這兩位北韓最具權力的夫婦，一起現身剛完工的綾羅人民遊樂園竣工典禮，當時兩人自然地挽起手臂，笑看海豚表演合影，這是北韓官媒首次公布李雪主身份。

值得一提的是，當時吸引外人目光的是，照片內這位第一夫人胸前，並未配戴所有北韓居民都得強制別上的金日成與金正日胸章，取代的反而是閃亮光鮮的胸針飾品，且身著鮮豔色彩的連身洋裝，手上拿的是名牌包包，刮起一陣「李雪主風格」。但仔細推敲，此異於過往的風格，讓人看到北韓「變化」之舉，恐怕也得經過金正恩首肯才行。