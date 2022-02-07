2022/02/07,
藝文

從行為藝術談中國傳統：人人都過新年，唔通人人都鍾意過新年咩？

從行為藝術談中國傳統：人人都過新年，唔通人人都鍾意過新年咩？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

張洹那張被筆劃文明，漸漸消失的臉，或許看來誇張，但在新年親戚相聚期間，難道你沒有套上面具，被迫笑臉應酬的時刻嗎？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

講起新年，真係熱烈地彈琴熱烈地唱！樓下看更滿臉笑容，終於識幫手開門；阿媽攞起鑊鏟，蘿蔔糕馬蹄糕年糕，滿足口腹之慾，逢人都講句新年快樂。

聽落好似幾開心，每年一度親戚歡聚，但又有多少人，真係enjoy過新年？細個逗利是好爽，大了先知搞手只為打個和，更痛苦者，乃親鄰熱情地關心你的人生。

親族、血緣關係，在以前是群居一地，彼此協助，形成互利、有情的社群。可惜時至今日，真係有幾何得閒飲茶。伴之而來，一年先見一次，那位親戚。

如若你似我，不喜歡笑說新年快樂，行為藝術家張洹能和你的黑暗呼應。《家譜》為題創作，反思親族文化，以頭顱為媒介，簡而有力地迫視我們。

張洹以身體極限的創作成名，反思社會，作品多從關注日常生活，最微小的事開始。如《12平方米》，他赤身坐於戶外公廁長達一小時，塗滿魚油蜂蜜，引來無數蒼蠅，象徵中國低層的生活。

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圖片由作者提供

2000年，張洹邀請了三位書法家要求他們嚴肅地，在其頭顱寫上中文，像成語、人名等，將頭部逐漸寫至全黑，從早到晚，最後皮膚全都被墨水覆蓋。

書法代表中國傳統、民族的文化家譜。他先在前額寫上有名的 「愚公移山」，自比愚公，個體面對如山似的重壓。就像我們希望避年，千方百計的反抗。

無數墨水，初時如中國傳統的面相學，文字像是對未來命運的預測，宿命也。我們拋擲此世，無從決定，承受傳統，那一連串的家譜書寫，覆蓋你我容貌。

觀看行為藝術，不妨代入其時間漫長，一筆一劃需時，有藝術家背後欲呈現的痛楚。家譜所象徵的群體壓力，經年累月，像那些畢業未結婚未生仔未，最後掩沒個人。

中國群體文化，由民國時說禮教吃人，批評存天理滅人欲，使我們失卻自由。延長來說，張洹之作，那漫長的苦，未嘗不可說是對民族文化之觀察。

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圖片由作者提供

「最後，沒有人知道我是甚麼膚色，就好像我的身分沒有了，這個人消失了。」

中國群體的血緣、禮法，能吃掉你我。張洹那張被筆劃文明，漸漸消失的臉，或許看來誇張，但在新年親戚相聚期間，難道你沒有套上面具，被迫笑臉應酬的時刻嗎？

我們無法選擇出身，就接下文化的重擔，傳統有其好，也有必須反思面對之劣性。否則一不留神，甚至會像洪水似沖走自我。張洹之《家譜》警醒：淹沒在墨海之前，你我是誰。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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