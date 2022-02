申請新加坡組屋定香港居屋難啲？

香港私樓貴、公屋居屋多人爭,好多人羨慕新加坡的組屋政策,十個新加坡人有八個住組屋。政府近年將公營房屋政策轉向置業主導,居屋數量上多了,不過市民仍然感覺一屋難求,好似每年參加一次大抽獎咁。今次同大家整理一下申請組屋的狀況,比較申請新加坡組屋同香港居屋難度差幾多呢?

今日新加坡申請一手組屋一共有以下幾個途徑﹕Build-to-order(預售單位)、Sale of Balance Flats(出售貨尾單位)、Open booking of Flats(個別出售貨尾單位)、Design, Build and Sell Scheme(私人發展商參建單位)[1]。

圖片由作者提供

Build-to-order(BTO)在2001年開始,邏輯即係好似去電腦城砌電腦,有人買先整。當申請人數達到個別項目單位數目的70%,建屋發展局就會招標興建,一般在四五年後落成。好處係不論起屋嘅時間同地點都更加貼合買家的需要。以2021年開放申請鄰近市中心梧槽區(Rochor)的BTO項目為例,四房單位申請比例十比一,三房單位申請比例就只有三比一[2]。相反,居屋沒有類似新加坡BTO回應地區需求的機制,房屋類型新加坡三、四是主流,而居屋則以400呎以下細單位為主流。

新加坡組屋另一個途徑係Sale of Balance Flats(SBF),即係建屋發展局發售不同項目餘下單位的計劃,一般開賣第一個月95%的單位預留比之前未有獲得過組屋的申請者(First-timers),目的係最有急切需要的人優先獲得現樓,根據官網資料,申請兩房屋單位First-timers成功率都頗高,有高達11%[3]。相比之下,香港居屋2020,白表買家的成功率只有2%,放棄公屋換樓綠表申請都只有9%,難度比新加坡高得多。

而其他建屋發展局沒有透過SBF出售的單位,就可以由Open booking of flats在網上個別申請購買單位,以先到先得方式處理未出售的現樓單位。令到新加坡人一年不同時間都可以嘗試購買組屋,相反香港人一年只有一次機會,一年一度抽籤失敗了,就要再等一年,令部分居屋買家會轉入私樓市場。

Design, Build and Sell Scheme(DBSS)就係由個別私人發展商自行處理組屋的設計、興建同出售組屋比同申請一般組屋一樣資格的人士。今日香港政府不再推行私人參建居屋政策,反而鼓勵發展商興建定價更高的首置樓,相比較下,新加坡組屋的提供途徑相比香港房委會單一提供的居屋多元化得多。

雖然申請組屋相比香港容易得多,一般理解新加坡公民十個有八個住在組屋裡面,十分成功,但係都要交代番新加坡545萬人口只有六成半屬於公民,組屋政策其實唔包另外二兩成半人口嘅「外籍工人」,同埋佔一成人口的「永久居民」就一定要夾公民一齊申請。不少外籍工人都居住在環境較差由僱主提供的工人宿舍,所以對社會整體來說都是辣有唔辣。

即使如此,以上組屋同居屋嘅比較應該可以睇出,新加坡人申請組屋較容易嘅背後,係更加完善的政策配套,例如﹕根據個別項目、同區申請人數而決定是否興建項目的BTO計劃等,絕不是將公屋拎晒去賣就叫做參考新加坡組屋。

本文獲授權轉載,原文可見於作者Facebook。

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin

