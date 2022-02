張瑋軒《我的世界一定要有貓尾捲捲巷》：讓自己有光，先從學會怎麼說自己的名字開始

文:張瑋軒

神「說」,要有光就有光

聖經《創世紀》裡有一句話:「神說要有光,就有了光。」每次讀到那句話,我都有種感動。感動關於「說」的力量,感動於那是一種「相信」的力量。說話一定要說自己相信的事情,這是我畢生的信仰。而我總認為語言是人類在自己有限的生命裡,最有想像力,最深情款款,也最永恆的發明。

語言是如此的匱乏,太多感受無法言喻;但語言又如此豐富,它是人類活著企圖嘗試留下的一切。所有對宇宙萬物心愛的、讚歎的、懼怕的、悲傷的、感動和親愛的,人類企圖向他人表達自己的集體嘗試發明。英國哲學家T・E・赫爾姆說:「語言就本質來說,是一種公眾事物。」語言很親密,但是非常公眾。語言,也是家族、文化、民族裡,一種生動的、能被迭代的儲存記憶與共同表達。

譬如英文就是一種直接的語言。很多人以為那個直接是因為英文是一種邏輯性的語言,我跟著好友L重新學英文時,才發現不只是因為文法的邏輯設定,而是英文發音本身就是一種很感官式的語言。當人要發出V、M、TH的脣齒音,一種要在脣齒舌尖上產生震動的音節,震動會誘發身體反應。從舌尖上的微微震動,發出的LO「V」E,就像是撥動小提琴的弦,一個小小的V能激動心跳的頻率。

L還說英文是一種線性的語言,像是歌。每個字都像海浪,湧起,翻去,湧起,往前,和中文不同。中文是一種塊狀的寫意的語言,每個字都是一個畫面,一字即一景,中文想像空間大,每一個字和詞都是詩情畫意,而英文很直接,脣舌之間的摩擦都是欲望的赤裸表達。

「英文是一個很放鬆的語言,跟中文很不一樣,你不用太用力,讓你的舌頭幫助你。」L說。我嘗試了幾次不得要領,她說那來唱歌吧,你唱歌就知道那是什麼了,我跟著她半信半疑的開始唱著〈Over the Rainbow〉,突然之間竟然感覺到脣間傳來的摩擦顫慄感,那是一種麻麻的,就像被情人輕輕囓吻過一般,讓人從口腔間捲起一陣愉快的顫慄。

我像是重新感覺到自己的嘴脣。

如同到了一個新的地方,總是能特別清晰地感覺到一切不同了。當我能發出脣齒音,感受到自己的脣齒舌尖,我彷彿到了一個新大陸,那是我從未認識的聲音,那是我從未探索過的語言與身體的關係啊!

我像是嬰孩一樣,貪婪地重複地念著這些我想念出的字。喔,原來M這個字這麼有力量啊。啊,難怪是Ia「M」啊。哇,原來Th念出來這麼真摯啊。啊,難怪「Th」ank you 這個字是謝謝你,確實一個詞能抵了千言萬語。

語言是人類的一種集體發明與嘗試,在有限的生命裡共同創造出的永恆。如果你想要真的了解一個人,就與他好好地說上一席話。語言最能暴露出一個人的本質。一個人能理解的詞彙,和他能感知到的世界幾乎是等於的,或至少是他能表達出來的。

我非常喜歡穿梭在各種說文解字,在各種字與字之間探究它的意涵原理故事和引伸演化。每多學會一種語言,就多了一種認識這個世界的方式。不同的文化,就有不同的自己理解世界的方式。

譬如日文中的花明かり,意思是「鮮豔的櫻花燦爛到使黑暗也有點發亮」的意思,乍看到這個字,其實還不能真的理解。直到某年春夜,我在東京深夜見到整片雪白的櫻花,我才真的感受到什麼是櫻花特有的光亮。真的見到,就更明白日本人為什麼這麼愛櫻花之美,不只是一期一會那種物理上稍縱即逝的美,還有櫻花的花明かり。花的光。原來櫻花是一種在深夜黑暗中,也還有光的花。

我完全著迷在這些語言的表達裡啊!

究竟人類是遇到什麼樣的情境,然後在思想與脣齒之間,想到這種表達的方式啊?可能只是來自一個人的喃喃自語?然後有人聽見了,傳說了?彼此共感共鳴而成為一個文化的共同印記?語言與表達有關,而且這些表達通常與一個文化怎麼愛、怎麼生活、怎麼記憶有關。

如果想要屠殺一個民族,就去殺掉那個文化的語言吧。殺掉語言,就是刀不見血的終極摧毀。歷史上的黑洞處,都和主政者試圖展開文化與語言滅絕有關。因為只有消滅了語言,才能真正地摧毀文化和民族的記憶。

幾年前因為美國國務院邀請,我有機會造訪杳無人煙的南達科他州(South Dakoda)。當美國白人知道我要去南達科他州的時候,第一個問題都是「為什麼你要去那個地方?」好像那是一個不需要踏訪之境。那是一處在一八八九年被併入美國聯邦政府裡,美國印地安人蘇族中拉科他族的聚落之地。

我在南達科他州認識了很多部落裡的人,也是我第一次深刻感受到什麼叫做「歷史大創傷」(Historical Trauma)。在那裡,我遇到的所有印地安人,每個人都會跟我講到這個詞,邊講邊落下眼淚。

在一九二○至一九五○年間,美國政府曾經強制隔離印地安人父母與五歲以上的小孩,強迫小孩上寄宿學校,禁止任何人溝通印地安人的部落、文化與語言。在寄宿學校中只用英文,強迫印地安人放棄自己的祖靈信仰,改信基督教。並使用強烈體罰甚至飢餓來恐嚇小孩,如果哪個孩子講了自己的方言,就要當眾含咬著肥皂淨化口腔(Washing out the mouth with soap),即便吃到吐出膽汁還是要嘗盡它。用肥皂象徵著語言淨化,用威嚇的方式讓孩子與家長不敢再說自己民族的語言。