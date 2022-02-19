張瑋軒《我的世界一定要有貓尾捲捲巷》：讓自己有光，先從學會怎麼說自己的名字開始

文：張瑋軒

神「說」，要有光就有光

聖經《創世紀》裡有一句話：「神說要有光，就有了光。」每次讀到那句話，我都有種感動。感動關於「說」的力量，感動於那是一種「相信」的力量。說話一定要說自己相信的事情，這是我畢生的信仰。而我總認為語言是人類在自己有限的生命裡，最有想像力，最深情款款，也最永恆的發明。

語言是如此的匱乏，太多感受無法言喻；但語言又如此豐富，它是人類活著企圖嘗試留下的一切。所有對宇宙萬物心愛的、讚歎的、懼怕的、悲傷的、感動和親愛的，人類企圖向他人表達自己的集體嘗試發明。英國哲學家T・E・赫爾姆說：「語言就本質來說，是一種公眾事物。」語言很親密，但是非常公眾。語言，也是家族、文化、民族裡，一種生動的、能被迭代的儲存記憶與共同表達。

譬如英文就是一種直接的語言。很多人以為那個直接是因為英文是一種邏輯性的語言，我跟著好友L重新學英文時，才發現不只是因為文法的邏輯設定，而是英文發音本身就是一種很感官式的語言。當人要發出V、M、TH的脣齒音，一種要在脣齒舌尖上產生震動的音節，震動會誘發身體反應。從舌尖上的微微震動，發出的LO「V」E，就像是撥動小提琴的弦，一個小小的V能激動心跳的頻率。

L還說英文是一種線性的語言，像是歌。每個字都像海浪，湧起，翻去，湧起，往前，和中文不同。中文是一種塊狀的寫意的語言，每個字都是一個畫面，一字即一景，中文想像空間大，每一個字和詞都是詩情畫意，而英文很直接，脣舌之間的摩擦都是欲望的赤裸表達。

「英文是一個很放鬆的語言，跟中文很不一樣，你不用太用力，讓你的舌頭幫助你。」L說。我嘗試了幾次不得要領，她說那來唱歌吧，你唱歌就知道那是什麼了，我跟著她半信半疑的開始唱著〈Over the Rainbow〉，突然之間竟然感覺到脣間傳來的摩擦顫慄感，那是一種麻麻的，就像被情人輕輕囓吻過一般，讓人從口腔間捲起一陣愉快的顫慄。

我像是重新感覺到自己的嘴脣。

如同到了一個新的地方，總是能特別清晰地感覺到一切不同了。當我能發出脣齒音，感受到自己的脣齒舌尖，我彷彿到了一個新大陸，那是我從未認識的聲音，那是我從未探索過的語言與身體的關係啊！

我像是嬰孩一樣，貪婪地重複地念著這些我想念出的字。喔，原來M這個字這麼有力量啊。啊，難怪是Ia「M」啊。哇，原來Th念出來這麼真摯啊。啊，難怪「Th」ank you 這個字是謝謝你，確實一個詞能抵了千言萬語。

語言是人類的一種集體發明與嘗試，在有限的生命裡共同創造出的永恆。如果你想要真的了解一個人，就與他好好地說上一席話。語言最能暴露出一個人的本質。一個人能理解的詞彙，和他能感知到的世界幾乎是等於的，或至少是他能表達出來的。

我非常喜歡穿梭在各種說文解字，在各種字與字之間探究它的意涵原理故事和引伸演化。每多學會一種語言，就多了一種認識這個世界的方式。不同的文化，就有不同的自己理解世界的方式。

譬如日文中的花明かり，意思是「鮮豔的櫻花燦爛到使黑暗也有點發亮」的意思，乍看到這個字，其實還不能真的理解。直到某年春夜，我在東京深夜見到整片雪白的櫻花，我才真的感受到什麼是櫻花特有的光亮。真的見到，就更明白日本人為什麼這麼愛櫻花之美，不只是一期一會那種物理上稍縱即逝的美，還有櫻花的花明かり。花的光。原來櫻花是一種在深夜黑暗中，也還有光的花。

我完全著迷在這些語言的表達裡啊！

究竟人類是遇到什麼樣的情境，然後在思想與脣齒之間，想到這種表達的方式啊？可能只是來自一個人的喃喃自語？然後有人聽見了，傳說了？彼此共感共鳴而成為一個文化的共同印記？語言與表達有關，而且這些表達通常與一個文化怎麼愛、怎麼生活、怎麼記憶有關。

如果想要屠殺一個民族，就去殺掉那個文化的語言吧。殺掉語言，就是刀不見血的終極摧毀。歷史上的黑洞處，都和主政者試圖展開文化與語言滅絕有關。因為只有消滅了語言，才能真正地摧毀文化和民族的記憶。

幾年前因為美國國務院邀請，我有機會造訪杳無人煙的南達科他州（South Dakoda）。當美國白人知道我要去南達科他州的時候，第一個問題都是「為什麼你要去那個地方？」好像那是一個不需要踏訪之境。那是一處在一八八九年被併入美國聯邦政府裡，美國印地安人蘇族中拉科他族的聚落之地。

我在南達科他州認識了很多部落裡的人，也是我第一次深刻感受到什麼叫做「歷史大創傷」（Historical Trauma）。在那裡，我遇到的所有印地安人，每個人都會跟我講到這個詞，邊講邊落下眼淚。

在一九二○至一九五○年間，美國政府曾經強制隔離印地安人父母與五歲以上的小孩，強迫小孩上寄宿學校，禁止任何人溝通印地安人的部落、文化與語言。在寄宿學校中只用英文，強迫印地安人放棄自己的祖靈信仰，改信基督教。並使用強烈體罰甚至飢餓來恐嚇小孩，如果哪個孩子講了自己的方言，就要當眾含咬著肥皂淨化口腔（Washing out the mouth with soap），即便吃到吐出膽汁還是要嘗盡它。用肥皂象徵著語言淨化，用威嚇的方式讓孩子與家長不敢再說自己民族的語言。