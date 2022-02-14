大國海盜在台灣（下）：民間傳說「飛箭過海」意圖射殺皇帝的林道乾，其實從來沒來過台灣

文：果子離

前一篇〈大國海盜在台灣（上）：傳說中的登台漢人第一人——林道乾的神鬼奇航〉說，縱橫海上的林道乾，據史載，曾登台落腳於安平，但後來的傳說都與高雄有關。讓林道乾來到高雄的是《鳳山縣志》。

比高拱乾續修《臺灣府志》晚了二十幾年，康熙59年（1720年）刊行，李丕煜主修的《鳳山縣志》，有三個篇章提到林道乾，把他在台灣的足跡，從台南安平改到打鼓山（即打狗山、鼓山、壽山、柴山），除了同樣殺土番取膏血造船，還於增寫「道乾妹埋金打狗山上」一事。

既有林道乾的妹妹埋金山上，此女此金，便引人遐想，清朝人施陳慶有首七言古詩〈鼓山行〉，即據傳聞，仿陶淵明〈桃花源記〉，寫下山中漁樵與埋金女相遇的南柯一夢。作者自註：「舊傳林道乾妹埋金此山」。詩寫道，有個樵夫在柴山砍柴，日暮時遇見一位美女，美女邀他到家中用餐。他置身於繡閣妝樓，眼前盡是金銀財寶，美女相伴，酒足飯飽，心滿意足，沉沉睡去，但一覺醒來，發現自己身在荒林之中，哪來的豪宅美女？日後尋覓，卻如桃花源，再也找不到路徑。

柴山另叫埋金山，就源於這個傳說。

日後傳聞，哪個日本企業家或哪個台灣人找到山中的寶藏致富，這些話聽聽就好，真有黃金，早就滿山被翻遍了。

另一個傳說，與打狗隙有關，也不知怎麼傳開的，幾位作家，包括王詩琅等人，都寫過這個民間故事：林道乾在打狗遇到一位異人，異人見林道乾一臉帝王之相，便送他三支神箭，分別寫上林、道、乾等字樣，要他祭拜這三支神箭，並且送他一百粒米，讓他睡覺時含著，一百天之後，雞啼破曉時分，向京城方向連射三箭，就能射死皇帝，自立為帝。

林道乾把一隻錦雞託妹妹照顧。百日那天，林妹妹十分緊張，不時撫摸雞隻，錦雞被摸得神經緊張，弄錯時辰，提早喔喔啼。林道乾聽到雞叫，以為天亮了，便射箭出去，像越洋飛彈一樣，射向北京，但皇帝根本還沒上朝，箭隻射在龍椅上，變成空包彈，皇帝毫髮未傷。

皇帝從箭上名字知道林道乾謀反，於是發兵渡海追捕。林道乾逃到打狗山下。打狗山當時與旗後山（位於今高雄市旗津區北端）相連，林道乾無路可逃，寶劍一劈，竟將兩山分開，劈出一條水路，揚長而去。打狗（鼓）山和旗後山從此一分為二，兩山對峙，「旗鼓」相當。

這條以神力打開的水道，就是打狗隙，也就是鼓山到旗津之間的狹長海灣，高雄港第一港口的入口處。

以上民間傳說，也是聽聽就好。

林道乾在台灣活動，史籍有載，也留下不少傳說，但文史研究者呂自揚遍覽相關史料後，鐵口直斷，所有林道乾在台灣的傳說與記錄，都是想像與誤傳，林道乾沒來過台灣。

呂自揚遍查《世宗實錄》、《穆宗實錄》、《神宗實錄》共28年的三朝實錄，以及《正氣堂全集》（福建總兵俞大猷征剿賊寇的報告與論議），與《蒼梧總督軍門志》等第一手資料，比對各種方志所載，發現林道乾逃到台灣，無論安平或打狗，實為子虛烏有，從最早刊載此事的源頭——《臺灣府志》和《鳳山縣志》記載，明世宗嘉靖42年（1563年），都督俞大猷追捕流寇林道乾到澎湖、台灣——就一路錯到底。

《明實錄》等第一手資料所記載的是，林道乾於萬曆元年（1573年）逃亡國外後，另一海盜林鳳崛起，接替林道乾，成為在閩廣為亂的賊首。之後兩年，林鳳遭明將胡守仁追剿，逃到台灣的魍港。

《臺灣府志》和《鳳山縣志》等方志，把明萬曆2、3年誤為明嘉靖42年，又把胡守仁記成俞大猷，林鳳變成林道乾，人名、史事和時間混為一談。因此說林道乾在台灣埋金山上、殺害原住民等什麼跟什麼，盡是以訛傳訛。

研究者並且追索林道乾的足跡與事蹟，發現萬曆6年（1578年），林道乾在南洋與當地土著發生衝突，林道乾格殺土著，遠遁回廣東潮州，發挖昔日所埋藏銀物。這些傳聞，被移花接木成在台灣「殺土番，取膏血」、埋金在打狗山等記錄。

早期文獻不足，海盜來無影去無蹤，足跡難查，加上俞大猷比胡守仁名氣大，而海盜雙「林」，林道乾出道較林鳯早，知名度也較高，因此才有方志所記：「嘉靖四十二年，流寇林道乾橫行海洋，專殺土番，取膏血造船，擾害濱海，都督俞大猷征之。」第一條錯，後面步步皆錯的憾事。

呂自揚的研究論述，可參考其著作：《打狗 阿猴 林道乾：尋找高雄平埔族的身影》，或論文：〈流寇林道乾與打狗──根據《明實錄》，析論流寇林道乾遁入台和到打鼓山之說的由來與無稽〉（高雄文獻，4卷2 期，民103.08），論文網路上搜尋可得。

與呂自揚研究結論相反的是，學者徐曉望〈早期台灣祕史：論晚明海寇林道乾在台灣的活動〉（《人文及社會科學集刊》第三十三卷第一期）羅列各家方志記載，雖也表示「有關嘉靖四十二年俞大猷進入澎湖、台灣的記載，恐有錯誤」，但認為林道乾「在嘉靖四十五年至萬曆六年前後十三年內先後多次抵達台灣，考察多個港口，尋找定居之處。」有興趣者，不妨細讀兩家之言，看看他們對資料的查證運用，以及推論的過程。

林道乾後來接受政府招安，卻「叛服不常」，官府下令圍剿。林道乾逃到柬埔寨。大明王朝聯合柬埔寨、暹羅與在澳門的葡萄牙人，組成艦隊，攻打林道乾。官方報告說林道乾從此不知去向，其實林道乾率領兩千餘人，抵達暹羅南邊的大泥國。大泥國就是北大年蘇丹國，在馬來半島。林道乾在那裡打造海外新家園。北大年府的華僑奉他為英雄。據說，林道乾測試大炮時意外膛炸身亡。