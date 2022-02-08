【TNL沙龍本週議題】北京冬奧引發多討論，你怎麼看？

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根據此文，日前冬季奧運於2月4日在中國北京正式開幕，不過2022年有太多不確定因素，包含疫情、人權爭議、地緣政治不穩定等等，這次的奧運中，除了運動員的表現會是大眾關注焦點之外，場邊的風波與事件也會成為大家討論的話題。

文中提到新疆維吾爾族集中營、西藏人民受到的宗教迫害、和中國政府對香港民主體制的侵害，都已是國際焦點，冬季奧運將更加放大這些議題的討論熱度，也註定這一屆的冬奧將是一個充滿爭議的國際賽事。

本次北京冬奧，台灣參與雪橇（林欣蓉）、滑冰（黃郁婷）、滑雪（李玟儀、何秉睿）等項目，其中黃郁婷將會在2月7日競速滑冰女子1500公尺項目率先出賽。不過黃郁婷1月23日於Instagram、微博發佈一則練習影片，期中身穿印有China字樣的中國隊服，引發爭議，網友認為選手是代表台灣出賽，這樣的行為很明顯政治敏感度不足。黃郁婷稍早已將該影片移除，並於臉書上發文，強調運動歸運動，在運動界沒有國籍之分，大家在賽場下都是很要好的朋友。

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核稿編輯：楊士範