用戶成長陷入瓶頸、蘋果隱私政策打擊損失100億美元，Meta重挫27%創下史上最大單日跌幅

Meta（FB）的用戶成長陷入瓶頸，元宇宙（Mwtaverse）業務又無法即時承接下一個獲利的成長動能，再加上蘋果iPhone的隱私政策，打擊了Meta主要的廣告業務。Meta展望今（2022）年營收至少損失100億美元（新台幣2800億元），2月3日於美股重挫27%，成為史上最大單日跌幅，上週暫報237.09美元作收。

Meta成長趨緩，全球每日用戶數減少100萬

Meta（FB）表示，預計未來營收成長將會放緩，用戶使用集團相關程式（Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp）的時間逐漸減少，這成為Meta未來的危機，而廣告商去年也因通貨膨脹，降低了投放線上廣告的意願。

從Meta公布的2021全年財報中顯示，全球用戶減少100萬，美國以及加拿大兩大重要市場則陷入停滯不前的困境。

Meta高階主管表示，預計2022年第1季營收將落在270億美元（新台幣7560億元）至290億美元（新台幣8120億元）左右，相較於2021年同期，成長率幅度落在3%至11%。

《華爾街日報》對此強調，如果Meta營收成長率低於11%，這代表該公司面臨史上最低的營收成長率。另一方面，Meta公布2021年淨利為103億美元（新台幣2884億元），低於華爾街分析師的109億美元（新台幣3052億元），也將相較於2020年同期略有下降。

Ｍeta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則一再重申，Meta營運相當穩健，在過去一年在虛擬實境（virtual reality）等眾多新領域，得到不錯的成長。

他強調，2022年針對技術人才還有基礎設施（含數據中心、服務器、網路基礎設施和辦公設備）繼續投資90至950億美元（新台幣2520億元至26.6兆元），建構元宇宙世界。

祖克柏說，這些投資主要是針對人工智慧領域。他指出雖然Reality Labs未來需要更多基礎設備，但就目前而言，它仍不是2022年主要支出的項目。

蘋果的私隱政策影響Facebook財報，2022年將損失100億美元

Meta財務長Dave Wehner上週談到公司展望時表示，因為蘋果的隱私政策，將使Meta在2022年的營收損失超過100億美元（新台幣2800億元），這個數字相當於2021年該公司年度總收入的8%。

蘋果於2021年改變了iPhone系統設定，要求應用程式詢問用戶是否願意公開相關資訊，該措施大大限制了，包含臉書（FB）在內的應用程式，收集數據投放線上廣告的能力，並促使廣告客戶改變投放廣告的模式。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）的做法引起祖克柏的不滿，雙方隔空交火多次。例如過去，庫克暗損臉書：「倘若企業建立在誤導用戶、濫用隱私，那它並不值得我們的讚美。」

祖克柏則回擊庫克是虛偽，所做一切並非是為了客戶好，反而圖利自家企業，強迫業主在App Store轉而採用訂閱制度，變向給了蘋果抽成的機會。

去年4月蘋果釋出最新作業系統iOS 14.5，有相當大的改變，例如佩戴口罩時透過Apple Watch解鎖、AirTag和隱密地追蹤鑰匙等功能。《關鍵評論網》實際詢問蘋果銷售人員指出，那次更新還包含了Siri功能進化、Apple Music還有Podcast項目的調整。

他強調，臉書和蘋果的爭議在於「App追蹤控制權」。這一項更新，可以讓用戶控制App是否要讓其他公司追蹤用戶的資訊，包含個人資料、定位還有關鍵字搜尋等，這也就是廣告識別碼（IDFA）。

臉書透過IDFA可以較為精準地掌握客戶的消費習慣，提供給廠商更大的投放廣告誘因。例如，某客戶下載了一款美食App，臉書就能夠獲取資訊，並在客戶的動態牆上投放美食廣告；當然美食App業主，也能透過IDFA追蹤到客戶動態牆的動態。

事實上蘋果的iOS 14.5更新，並非只有Meta受害，美國社群媒體Snap也受到影響。不過，Snap強調，正在開發測量工具幫助廣告業主，應對蘋果公司政策改變帶來的問題，目前初步已有進展。

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核稿編輯：翁世航