從「請教母姊」到「月經日誌」，不同年代的國中健康教育課本如何談「經期保健」？

「經痛時，該就醫還是做柔軟操？」這可能是不少女性在青春期的疑惑。

從「請教母、姊或女性師長」到「食用深色蔬菜」，翻閱各年代的健康與體育課本，不難發現，課文在談到「經期保健」時，不僅篇幅大小不同，內容、方式更是隨著時代演進。而特別針對多半已初經來潮的國中生，教導學生如何透過「經期保健」照顧自己又更為重要。那麼，從過去到現在，各年代、以及各版本的國中健康與體育課本，是如何談「經期保健」呢？

中學暫行課程標準，「健康教育」上路：首度出現「經期的保健」

民國57年以前的健康課，名稱叫「生理與衛生」，關於經期的部分，內容只有提及女性生殖器官的生理構造，並沒有提及「經期保健」的概念。

民國57年中學暫行課程標準施行後，不但將健康課名稱改為「健康教育」，更首度在健康課本中提及「經期保健」的概念，合併在「生殖器官的保健」這個章節中，與男性生殖器官保健一起談，因此章節中花較大的篇幅談論男女生殖器官如何清潔、保健，關於經期的照護只有一句話：「女性在行經期間，尤其特別要注意清潔，並應避免過分勞動和劇烈運動，以及精神上的刺激。」

Photo Credit: 關鍵評論網/曾凡芸 過去的健康教育課本，著重於談論生殖器官構造

民國61年、74年強調詢問：遇到問題，要詢問女性長輩

民國61年國民中學課程標準，拉大健康課本中經期保健的篇幅，將「月經和經期的保健」獨立出來成為一個章節，其中將經期保健的內容併入月經的生理構造。先介紹月經形成的原因，比如「卵子放出而不曾受精時，子宮內膜就崩潰出血…都從陰道排出，就是月經。」

接著最後則以一個段落的篇幅介紹經期保健，特別強調在經期保健遇到問題時，應該要詢問女性長輩或是找醫師診治。裡面指出每次經期約持續四到五天，而「正常的月經無痛」，不過如果有「劇烈疼痛、經期極不規則、經血太多」時，應該要「請婦科醫師診治」。另外，初次來月經，應該要「請教母、姊或女性師長」，而月經來臨是女性發育成長應有的「正常現象」。

Photo Credit: 關鍵評論網/曾凡芸 民國61年國民中學課程標準的健康教育課本，將月經與經期的保健獨立為一個章節。

與民國57年中學暫行課程標準不同的是，民國61年國民中學課程標準的健康課本內容提及，經期來時可以正常運動，不用限制。除此之外也針對清潔方式說明，提到為了避免引起傳染，「忌用盆浴」。

民國74年國中課程標準，與民國61年國民中學課程標準的健康課本差異不大，不過把重點放在解釋「月經很正常」這件事。這一版的課程標準，將健康課本改為全彩，保留民國61年國民中學課程標準中的「月經和經期的保健」章節，內容沒有什麼差別，但加了一段「生活實例」，透過三個虛構角色——倩倩、盈盈、小琪的對話，解釋「月經是很自然的現象」。

Photo Credit: 關鍵評論網/曾凡芸 民國74年國中課程標準的健康課本， 透過3個虛構角色——倩倩、盈盈、小琪的對話，解釋「月經是很自然的現象」。

民國83年注重生活習慣：應注意飲食與作息

民國83年國中課程標準的健康課本，同樣保留「月經和經期的保健」章節。不過除了提到遇到問題時須「請婦科醫師診治」、或是「請教母、姊或女性師長」之外，也加了更多經期時需要注意的飲食與作息，指出「應注意正常的飲食與充足的睡眠和休息」。另外也提醒，出來月經時經期通常不太規則、「不用擔心」。

九年一貫起跑：各版爭鳴，經期保健方式大不同

民國92年正式實行「九年一貫課程綱要」，針對經期保健的方式加上很多不同面向，不論心理調適、或生理用品的選擇都有提及。而這個時期的教科書版本，也不再只侷限於國編版，更加入了南一、康軒等不同的教科書出版社。

對於經期保健，南一書局的版本重視「如何應對經期」。課本內容將經期保健的重點分為三部分，包含「紀錄經期」、「勤換衛生棉」、以及「多吃菠菜等食物」以補充鐵質蛋白質。另外作息也是經期保健的重點之一，課本內容提醒學生，要先建立規律生活、養成運動習慣以及重視均衡飲食。同時，當遇到經期不規則、經血過多等困擾，也強調詢問「父母與女性師長」、以及「找婦科醫師就診」的重要性。

康軒版則強調「應對經期的作息與心理調適」。裡面提及，緊張、情緒不穩、壓力大也可能導致經痛，因此經期應該「保持平常心」、並且讓生活作息規律。另外也提到，要保持運動習慣，且經期前後應該多攝取營養，多吃瘦肉、深綠色蔬菜等富含鐵質與蛋白質的食物。

另外，翰林版則特別注重「經痛的處置方式」。在92年的版本中，則指出要透過「生活規律、保持心情愉快、配合適當運動、均衡飲食」來預防經痛，一旦有經痛的狀況，「不可擅自吃止痛藥」，且可以做柔軟操舒緩經痛。97年的版本裡更加上熱敷腹部、吃熱甜食等紓解經痛的方式。

最後，仁林文化同樣著重於「應對經期的做法」。裡面首度出現「生理用品的選擇」以及「經期週期的紀錄」。在「選擇生理用品」的段落中，只有介紹衛生棉這個生理用品，同時提到必須「每天盡量2、4個小時換一次」且用完要包好放入垃圾桶。至於經期週期紀錄，則教學生做「女性貼身日記」，裡面紀錄經期的經血量以及身體狀況，指出「是了解自己身體的好方法」，而且「如果需要就醫，才能提供正確資訊」。

有趣的是，不管是南一書局、康軒文教、翰林或是仁林文化出版的課本，都加上「減輕經痛的體操」，比如「腹式呼吸法」以及「膝胸臥式法」等。

Photo Credit: 關鍵評論網/曾凡芸 南一版九年一貫健康與體育課本中，提到的經痛舒緩操。

12年國教：除了衛生棉，也有其他選擇

在12年國教的健康與體育課本中，對於經期保健的方式，各版本都有所更動，「飲食、生活習慣」的培養成了經期保健的重點。另外南一書局以及奇鼎文化的課本，則分別用課文敘述、以及課堂活動的方式，引導學生認識衛生棉以外的不同生理用品。

首先，南一版拿掉了過去紀錄月經週期的部分，不過在「不同生理用品的選擇」中，率先透過課文與小活動，向學生介紹衛生棉以外的生理用品，比如衛生棉、衛生棉條以及月經杯等等。至於經期保健的重點，則以「生活習慣的培養」為主，其中分為4點——更換衛生棉的時間、熱敷熱飲、攝取深綠色蔬菜與瘦肉以及做和緩的運動。