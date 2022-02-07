馬印未簽署家庭幫傭備忘錄，印政府稱仍有多處待商討

印尼政府與馬來西亞經數月談判，在看護工安置保護協議上未能達成共識，沒有簽署聘用和保護印尼家庭幫傭諒解備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU）。兩國在2006年簽署相關協定，並在2011年續約，而合約於2016年失效。

原訂雙方2月7日或8日於峇里島簽署協議，卻因兩國在部分事項上無共識而導致談判無果。印尼外交部公民保護司長Judha Nugraha表示，印尼與馬來西亞在過去幾個月內進行密集談判，「但我們依然有一些懸而未決的問題。」

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《當今大馬》指出，馬印談判中缺少MOU關鍵參與者，導致印尼對馬來西亞確保幫傭權利的承諾失去信心。 印度尼西亞駐馬來西亞大使 Hermono表示，移民局在談判中的角色至關重要，但他們只出席少數談判會議，這讓他們對內政部的立場毫不知情。

協議仍有多處代談判

印尼於2017年制定移民工人保護法，因馬來西亞頻繁傳出印尼家庭看護被虐待事件，導致外交關係緊張。Judha提出建議，要求馬來西亞廢除家庭幫傭線上系統，因為該系統會繞過印尼2017年移民工人保護法，讓家庭幫傭用不適當的程序進入馬來西亞。

Judha補充，簽證處理費用不應該由勞工自己承擔。另外，為了避免工作證被濫用，馬來西亞不該允許勞工把旅遊簽證轉為工作簽證，這樣會使人口販賣與強迫勞動等情況加劇。Judha也批評印尼的移民程序，「這是一個不安全的程序，因為我們的移工在離開印尼前並沒有做好充分準備。」

馬來西亞人力資源部部長沙拉瓦南（Saravanan）也曾接見印尼人力部長Ida Fauziyah，推動兩國之間的交易，以解決馬來西亞因為疫情加劇的人力短缺。雖然協議簽署未如期完成，沙拉瓦南仍對兩國談判有信心，他表示，「我們仍計劃在本月內完成備忘錄，因為我們意識到本地雇主對家庭幫傭的迫切需要。」

馬印已達成的共識

沙拉瓦南也透露，馬印兩國在「一戶（最多6人）一傭」、單一渠道系統（One Stop Centre, OSC）及幫傭薪資問題上達成共識。馬來西亞政府將在下週推出試點計畫僱用1萬名印尼幫傭（Placement of Indonesian Domestic Worker, PDI），評估傭戶機制的效率。

此前，馬印兩國自2017年以來不斷進行一系列討論，控制引入幫傭總成本介於馬幣1萬至1萬5000令吉，包含隔離費用及人頭稅。人資部主張將成本控制於1萬以內，希望幫傭底薪從最初的馬幣1500令吉降至1200令吉。沙拉瓦南表示，「疫情以後，僱用家庭幫傭的外勞成本是一大挑戰，因為政府也要負擔隔離及篩檢成本。」外勞機構數據顯示，疫情前引進外籍幫傭成本介於馬幣1萬6000令吉至2萬令吉之間，疫情之後則漲至2萬5000令吉。他也說明，未來若不再要求隔離的話，屆時會降低成本。

根據《星報》報導，馬來西亞民眾因為PDI政策而在僱用家庭幫傭遇上困難，一名育有三名孩童的母親表示，「聘請新的印尼幫傭費用太高，也不能確保他們會長期留下來，希望馬印兩國可以盡快解決這個問題。」也有民眾呼籲馬國政府實施相對措施，確保雇主可以得到品質好、價錢合理的幫傭，避免被仲介壓榨。

馬來西亞大量依賴印尼移工，據報約有270萬印尼移工在馬來西亞工作，而當中僅有約70萬人合法申請，並保有官方紀錄。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範