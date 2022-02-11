【專訪】文策院內容策進處謝一麟組長：《CCC創作集》的擴充性，已經有一點台漫「元宇宙」的味道

文：羅禾淋

2021年又有一個流行名詞「元宇宙（Metaverse）」，這個80年代科幻小說就已經存在的名稱，在40年後的當下被廣泛討論著，其原因為Facebook的創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的大力推廣，並於年底把公司名稱更改為「Meta」，一連串的大動作，使元宇宙如大爆炸般被廣泛討論著。

元宇宙概念股的相關軟硬體水漲船高，跨領域的形成「虛擬熱」對應著加密貨幣與NFT的風潮，而文策院去（2021）年TCCF創意內容大會的主題也正是元宇宙，因此讓人聯想到目前做為「台灣漫畫」推手的文策院，在去年初《CCC創作集》（推動台漫的重要平台）的編輯部解散事件之後，是如何看待台漫如何對應元宇宙趨勢。

本篇專訪文策院內容策進處謝一麟組長，以《CCC創作集》編輯部解散事件進行總回顧，並且追蹤文策院在事件之後如何進行內部的調整，以此瞭解文策院對於台漫在未來的近中遠程之計畫，與如何看待即將到來的元宇宙。

《CCC創作集》編輯部解散事件的核心問題

在此不詳細《CCC創作集》編輯部解散事件的始末，而是就事件衍生出的議題進行討論，起因從去年初文策院不與原編輯部續約開始，即傳出《CCC創作集》將停止之消息，並於3月10日透過兩位立委王婉諭、賴品妤對文化部的質詢，使得此議題浮上台面。

中間文策院辦理多次咨詢會試圖平息外界的疑慮，而4月29日《CCC創作集》編輯部貼出解散聲明，引爆文策院與《CCC創作集》之間的矛盾，使文策院對外說明，表達全數編輯留任與試圖修補關係，強調改革的決心，最後在文策院承諾邀集產業界組成「編輯委員會」，事件終告一段落。

此事件之所以會引起關注，是因為牽扯的範圍已經是整個台灣漫畫的「生態系」，包含從漫畫家、編輯的工作權益，到《CCC創作集》品牌價值是否轉型，又到更進階的討論如《CCC創作集》漫畫平台的公平性，到台灣整體漫畫出版產業生態如何振興等等，可以看出其引起的效益，甚至牽引台漫的未來。

最終的問題大致分成四項議題，如下：

編輯部解散是否導致《CCC創作集》缺乏史料能力的專業？ 漫畫家與舊編輯部談定的出版計畫是否會取消？ 《CCC創作集》品牌價值是否會流失？ 《CCC創作集》平台是否開放外界刊登作品？

而針對此四項文策院目前階段性的措施，也將影響台漫在未來，如何接軌沉浸化的世界。

解散事件後的編輯部與漫畫家之現況

針對上敘1、2、3點的議題，訪問謝一麟組長可得知，目前編輯部並非全員更換，反而是擴編，主要負責管理層級的兩人因生涯規劃離職，而接任管理層級的主編，一人是前中研院紙本時期就參與《CCC創作集》的主編，是對《CCC創作集》不陌生的老手。

另外，旗下編輯小組留任兩人，新聘兩位編輯、一位美術、一位行銷、一位平台營運，再加上一位也是有《CCC創作集》主編經驗的客座編輯顧問，因此目前的陣容，一定能保有外界所期待《CCC創作集》應該有的史料專業，以及對於漫畫編輯的能力，且離職的三位正職編輯，也會轉成專案的責任編輯，把負責的漫畫帶到完結為止。

漫畫家的部份，謝一麟組長表示，文策院對於過去與舊《CCC創作集》編輯部有過接洽的，不論簽約與否都全部保留，有簽約的當然就照著合約跑完，但沒簽約卻企劃階段已完成，也都一律補完合約的程序，而企劃階段尚未完成的，會由新編輯部接手繼續聯絡討論，待企劃完成也會簽約，但也有漫畫家選擇不繼續合作的。

從其訪談的發言可以得知，不論是編輯還是漫畫家，文策院都是以留任與繼續為出發點，也可以看出事件之後文策院對《CCC創作集》編輯部、漫畫家所釋出的善意。

編輯委員會的擴充外部投稿的功能

針對最後第4點的議題，在4月29日事件之後，文策院即在咨詢多方意見之後，於5月中召開記者會宣佈邀請產業界人士籌組「編輯委員會」，強化《CCC創作集》對外的連結。

就去年9月27號中央社記者王寶兒的報導，可以得知目前編輯委員會的工作，即是對文策院新增的對外徵稿機制進行審核，協助外界不同的漫畫作品投稿到《CCC創作集》時，由外部組成的委員決定是否刊登。

而謝一麟組長並沒把編輯委員會的職責說死，只表示因為疫情，編輯委員會雖然已經開過2、3次會，但都還是以行政程序面進行討論，是否會與內部的《CCC創作集》編輯部進行一定程度的整合，或可以給予未來年度《CCC創作集》主題之建議，都還要時間進行溝通。

目前編輯委員會的名單為四人，一位為出版社總編、一位為動漫雜誌總編、一位資深漫畫編輯、一位前《CCC創作集》特約編輯，組成皆是目前台灣漫畫產業經驗豐富的老手，如果外部編輯委員會能有效溝通整合內部編輯部，區分權責共同合作，對於《CCC創作集》來說會是一群強大的後盾。

《CCC創作集》漫畫平台的未來計畫與回應元宇宙

除了上敘對外新增投稿機制以為，謝一麟組長也提到目前《CCC創作集》漫畫平台確定將以近、中、遠程進行調整，近程就將整合「金流功能」，確定《CCC創作集》會開始收費，但是如何收費？是否比照LINE Webtoon的模式？那些免費那些收費？會請專業行銷人員進行評估，此變動會是最快的，也已經在進行。

Photo Credit: 中央社 文化內容策進院營運的《CCC創作集》線上漫畫平台，將新增收費機制，院長李明哲也表示，這是產業基礎建設重要的前期鋪路。

近程規畫也確定《CCC創作集》漫畫平台將「大平台化」，目前將區分三個品牌，共同整合在《CCC創作集》漫畫大平台裡面。

第一品牌即是「CCC Original」，也就是從中研院時期就一直在進行的史料型漫畫品牌，這個部份的品牌名稱還在討論，但是概念就是最原始的《CCC創作集》之內容。