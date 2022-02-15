《選擇障礙世代》：你不能百分之百控制自己的故事，但絕對可以「創造它」

文：皮特・戴維斯（Pete Davis）

在我提出反對一直保持選擇開放的理由之前，我想先說，瀏覽還是有其好處的。說到瀏覽的好處，我想到的是我們二十歲左右的時候，那是一段解放的時期，我們終於脫離了被強加的義務，獲得了自由。在這段時期，許多人會覺得自己終於逃離了一個上鎖的房間，進入了一條長長的走廊，有許多不同的門可以瀏覽。

我看過這個階段的所有好處。我看到大家興高采烈地來來往往於各種人際關係、職業道路，還有業餘愛好中。大家都心知肚明，每個人都會儘量保持著輕鬆和沉著，當有人想要回到走廊時，彼此也不會有什麼不舒服的感覺。我看見朋友們找到更適合他們真實自我的社群或身分時，流露出的那種快樂——一個醫生世家的孩子發現自己想成為喜劇演員；一位東正教女性找到了空間，拒絕家族社群的性別角色；一些與伴侶交往很長時間的人，發現彼此根本不合適。

大多數時候，我看到的是人們在無盡的「第一次」中找到的快樂：第一次喝雞尾酒，第一次跳騷莎舞，第一次在別人家裡醒來，第一次在酒吧打架，第一次看午夜恐怖電影，第一次和別人分享長久以來的祕密……第一次這個、第一次那個，所有都是第一次。

我們的文化中充滿了這個人生階段的故事。關於瀏覽，最初的真言或許是來自莎士比亞的《溫莎的風流婦人》（The Merry Wives of Windsor）：「世界是你的牡蠣。」（注，意思是世界是可盡情揮灑的舞台）對於這群年輕的成年人來說，這句台詞再貼切不過了，這句話出自畢爾斯托（Pistol）一角，是較年長的角色福斯塔夫說他不會再借錢給畢爾斯托時，畢爾斯托的回應。福斯塔夫說：「我不會借你任何一分錢了。」於是皮斯托爾回答：「那麼，這個世界就是我的牡蠣，我要用劍把它打開。」

當然，這其中帶著開路的浪漫，同樣的精神也出現在約翰．史坦貝克（John Steinbeck）的《查理與我：史坦貝克攜犬橫越美國》（Travels with Charley），威利．尼爾森（Willie Nelson）的《再次上路》（On the Road Again），還有和艾方索．柯朗（Alfonso Cuarón）的《你他媽的也是》（Y TuMamáTambién），柯朗自己用一句話介紹：「幾個青少年開始一段公路旅行，從中學習到一、兩件關於生活、友誼、愛情和彼此的故事。」這句描述可以套用在許多有名的電影上。

我們最精采的故事，往往來自於我們四處瀏覽、嘗試新身分，還沒有太多承諾的時候。那就像一段夢幻的夏日戀情，做著一些奇怪的打工，比如送花員、龐克樂團的管理員，或古怪家庭的保姆。在聖達菲公社度過的那個月，在緬因州捕龍蝦船工作的那個季節，還有在哥倫布潛水時，那個你只記得一部分的夜晚，無限瀏覽模式是最佳的故事生成器。

瀏覽確實很有趣。它給了我們成長的空間，而且沒有太多風險，讓我們更加自在，而且最有趣的是，得到很多、很多新的經歷。

靈活性

靈活性就是當你不再喜歡某樣東西時，可以抽身的能力，這是瀏覽最明顯的樂趣，它意味著每一個決定都不是那麼重要，因為你可以隨時改變主意，繼續瀏覽別的事物。

這種輕盈的感覺在我們年輕時很珍貴，通常這就是一種解脫的感覺。在青少年時代結束時，我們大多數人已經在體制中度過了將近二十年，這些體制控制了我們絕大部分的生活。而這些體制，不管有多好，都會讓我們很有壓力。這就是為什麼以無名者的身分去一個新地方時，會帶來巨大的快樂，因為你不需要再背負著別人對你的看法或期望。

就算這些看法和期望是正面的，也一樣很沉重。當你終於可以回到無名者的狀態時，你可能會鬆一口氣，因為不會再有人期待你就是個隨和的人、有趣的人，或一個熱心的幫手。這就是開啟新旅程的樂趣，你可以從任何地方出發，出現在酒吧裡，成為任何你想成為的人。當地人不需要知道你過去是個數學書呆子還是舞會皇后，唱詩班男孩還是吸大麻者。

如今，在初次約會時說這樣的話，已經是陳腔濫調了：「我剛結束一段長期的感情，現在我只想保持輕鬆的狀態。」對許多人來說，這是我們還年輕的時候，想讓世界認識我們的方式：「我剛剛擺脫長期以來背負的這個家庭、這個地方、這個角色，我現在還不想馬上進入一個全新的固定角色。」這就是為什麼在人生的這一階段中，不「保持輕鬆」的人往往會很困擾。若大一的第一天，你在大廳裡剛認識的那些人，馬上宣布你是他們新的死黨，或一個男人在一次美好的初次約會後，就開始談論孩子要取什麼名字，這些都是很危險的信號。

在《生命中不能承受之輕》一書中，米蘭．昆德拉（Milan Kundera）將完全沒有負擔描述為讓人的存在「比空氣還輕，漂浮起來，遠離地面」，「變得似真非真」，一切動作變得「自由自在，卻又無足輕重」。有些人可能會把這種描述理解為嘲笑，但如果你正處在低風險的情境中，花點時間到處探索，並沒有什麼錯，甚至是有助益的，至少在這段時間內是如此。

靈活性不只是一種解脫，也是探索的先決條件。如果你覺得每件事都很沉重，如果你總想著：如果我加入這個，我就不能退出；如果我跟這個人約會，我們就得結婚，那你就限制了自己。而且在這個時期，我們其實並不完全了解自己。