民眾黨2022縣市長布局曝光：台北市黃珊珊、桃園市謝立功、台中市蔡炳坤、基隆市邱臣遠

台灣民眾黨秘書長謝立功今（8）日在接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，透露民眾黨2022地方選舉布局，包含謝立功自己本人將報名參選桃園市長、立委高虹安投入新竹市、台中市派出台北市副市長蔡炳坤、立院民眾黨團總召邱臣遠則將出戰基隆。

藍綠雖然都有人選在準備，不過目前在各區的布局目前都還未正式宣布；因此民眾黨的布局，由最近傳出可能要被黨主席柯文哲架空的秘書長謝立功搶先曝光，也特別耐人尋味。

謝立功：5位立委各別鎖定一區

謝立功今天早上受訪時表示，縣市長選舉較為困難，但民眾黨必須努力，一直當第三名難以勝選，但拿到第二名，隨時可能變成第一名，因此希望能擺脫老三，力拚老二。

謝立功表示，今年選舉包括自己在內及其他5位立法委員，目標是每個人鎖定一個區域開始努力，目前大家都有在做規劃，舉例來說自己報名桃園市。

已經勤跑地方多時的立委高虹安，則有規劃出戰新竹市。值得注意的是除了民眾黨，外界看好時代力量立委邱顯智參選新竹市長，但黨內規定禁止帶職參選，邱顯智如果請辭立委，依照時力2020不分區立委名單來看，將由前立委黃國昌補位重返立院。

謝立功指出，台北市副市長黃珊珊一定會參選2022年台北市長選舉，柯文哲執政台北市2任共8年，一定會推派能接續市長職務的人，這個人對台北市民也最有幫助。他說，現任副市長黃珊珊一定會出戰，「我很確定」。

謝立功表示，黃珊珊若以無黨籍參選，就會吸引到更多非藍非綠的人支持，而且這部份選民有將近4成，若發生棄保效應，「為何不是棄蔣萬安？」他並表示，不知道蔣萬安會怎麼想，但相信他絕對會開始緊張，「蔣萬安不緊張才怪」。

謝立功也說，民調高的人未必就是最好的市長，而是應該思考誰上手最快，因此應該最優先考慮黃珊珊是否最適合當台北市長，而非看她民調是否最高，「若真的只看民調，那就不用投票了。」

至於原本傳出要在過年後宣布參選的蔣萬安今天在立法院新會期報到，對於參選一事隻字未提，僅表示新會期將繼續在衛環委員會中捍衛民眾的權益；在法案的部分，攸關台灣永續發展的《氣候變遷因應法》、保障勞工權益的《最低工資法》，希望行政院在新會期趕快提出版本、送到立法院審議。完善社會安全網重要關鍵的《精神衛生法》，能夠在本會期完成三讀通過。

至於中部地區，謝立功今天在受訪時提及，由於蔡炳坤熟悉中彰投地區，過去也與該地有許多淵源，將會是台中市推派人選。不過現任市長盧秀燕民調居高不下，立法院副院長蔡其昌則是民進黨最可能的候選人，蔡炳坤能否在台中找到空間還是未知數。

邱臣遠則可能出戰基隆；基隆目前表態參選的有國民黨前立委謝國樑，謝國樑曾表示，市長選戰將爭取非民進黨籍的對象支持、合作。民進黨立委蔡適應參選的呼聲高，但遲未表態。

至於高雄市是否推派「反美豬大將」蘇偉碩醫師？謝立功表示，民眾黨在4大公投時，曾與蘇偉碩互動，認為蘇偉碩理念很不錯，但是否投入地方縣市長選舉仍要看蘇偉碩本人的意願。蘇偉碩今日在臉書發表動態，表示沒有完整風險溝通，不應開放福島核電災區週邊食品進口；接下來可能將再次投入食品安全爭議的戰場。

謝立功表示，由於民進黨、國民黨推派人選目前尚未明朗，民眾黨應先知道對手動向、再作決定，太過躁進不一定是最好的方式。

蔡壁如受託回黨中央「整頓黨組織」？

不過雖然謝立功仍在中央黨部秘書長的關鍵位置，但由於民眾黨近期提名發生不少爭議，《自由時報》昨天報導，民眾黨日前遭爆料提名有酒駕前科的議員參選人，柯文哲不滿秘書長謝立功處置不力，有意找昔日心腹、立委蔡壁如在年後接掌秘書長。蔡壁如本人則否認會有人事變動。

據傳柯文哲不滿黨內在元旦升旗罰站爭議時，民眾黨要求蔡英文總統道歉，後來又被總統府澄清柯文哲並未單獨罰站40分鐘吹冷風，而是所有貴賓都站在那裡。加上近來提名地方議員的爭議，希望蔡壁如能回到中央黨部，好好整頓民眾黨。

而蔡壁如本人則在臉書上澄清，柯文哲找她當面談的其實就是年底的選舉，因為民眾黨此刻已經必須啟動選戰模式；蔡壁如也強調，台灣民眾黨很小，沒有時間和本錢內耗，柯文哲請她到黨部幫忙，是來做事的，不會談人事、也不會有人事的變動。

此外，立法院新會期中，民眾黨團由總召邱臣遠續任，副總召為立委賴香伶，幹事長為立委張其祿，代表沒擔任黨團幹部的高虹安、蔡壁如都被柯文哲視為未來可能參選縣市首長的活棋，有機會出戰2022。

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核稿編輯：翁世航