瀋陽發行張作霖「大帥幣」交通卡被批翻，歷史虛無主義成為中共的遮羞布

中國瀋陽推出印有民國軍閥張作霖的「大帥幣」交通卡，可在全國300個城市搭乘地鐵或公車。本以為會憑藉著張大帥的大氣和帥氣，讓城市增添幾分光彩，沒想到卻被輿論場批到體無完膚，無故連累張大帥被民眾批鬥。

瀋陽文旅部門的翻車行為，反映的是一種中共近年來痛批的歷史虛無主義。

所謂歷史虛無主義，不禁讓筆者聯想起周星馳電影《九品芝麻官》裡，九品芝麻官包龍星的母親用明朝的尚方寶劍來斬清朝官的橋段，要不是一旁在宮裡當差的公公發現其中蹊蹺，普通民眾根本不會在意是哪一朝的劍。

中共從上到下普遍地陷入歷史虛無主義，反映的是其執政合法性的動搖，意識形態宣傳領域的潰敗。在經歷過文革、六四和改革開放的洗禮後，中共原先的共產主義意識形態基本宣佈破產，為了繼續佔有該領域的話語權，它轉而嫁接了民族復興的思想，也就是中共一直主張的馬克思主義中國化，於是有了中國特色的社會主義，社會上也隨之出現了國學熱、漢服熱。

中共近年來也在價值觀領域要求其黨員幹部「不忘初心，牢記使命」，背後反映地是在物欲橫流的中國社會，中共官員早已背棄曾經的理想信念。中國所謂的民國熱，更多停留在對紙醉金迷的上流生活的想像，而不是對自由思想和獨立人格的追求。

瀋陽的文旅部門選擇曾經在東北叱吒風雲的大軍閥，作為通行全國的交通卡上的圖案，一方面是迎合了大眾對一個有權有勢的大人物的想像，另一方面也反映了瀋陽在中共治下的江河日下。

就像以前的民國熱，讓蔣宋美齡、林徽因、徐志摩這些名媛公子成為頂流，大眾關心的更多是蔣宋美齡有幾套旗袍，是不是每天用牛奶洗澡。林徽因和徐志摩兩大豪門眷侶的愛恨情仇就像一部八點檔，觀眾們在意他們最後有沒有走在一起。同理，大眾對於一個軍閥的新奇心，更多是他取了幾房姨太太，府邸有多氣派豪華，他們的少爺、小姐們如何花天酒地。

瀋陽作為滿清的龍興之地，歷史悠久而輝煌。滿清覆滅之後，北洋軍閥割據，張作霖作為東北王，可謂是瀋陽乃至整個東北現代化的先驅人物。據《三聯生活週刊》的報導，九一八之前的瀋陽，城市建設規模已位居亞洲前列，日本輿論界當時廣泛感歎東京的城市建設遜於瀋陽，並稱之為「新滿蒙現象」。

此外，張作霖雖然出身草莽，未受過完整教育，但是卻重視現代化教育，一手創辦東北大學，禮賢下士，廣納天下人才。東北淪陷後，日本人實施了「大奉天都邑計畫」，並為後來的「共和國長子」打下了重工業的基礎。中共的新中國成立後，瀋陽雖然有過短暫輝煌，但是之後不斷衰落，中共還為此提出了「老工業基地振興計畫」。近年來，包括瀋陽在內的多個東北城市，人口不斷外流，出生率出現負增長，經濟增長乏力。

瀋陽的官員將一位屠殺創黨元老的大軍閥，捧為地方標誌性人物，冒著歷史虛無主義的政治風險，是否暗含著他們對中共的東北政策的不滿呢？抑或是他們理想的官員楷模就是像張大帥一樣？

還記得當年蔣宋美齡邀請一群剛從延安訪問歸來的記者茶敘。有記者說，「共產黨給人的一般印象是中國最不腐敗、最好的人士。」蔣宋美齡站起來走到窗邊，她說，她沒辦法相信他們所講的一切。大夥兒沉默了幾分鐘，她又走了回來。她說：「如果你們所說的是事實，那我只能說他們不懂什麼是真正的權力。」

今天嘗過權力的共產黨，是否比過去的國民黨更青出於藍而勝於藍呢？過去共產黨痛批國民黨的四大家族貪污腐敗，在海外藏金無數，今天的共產黨人是否都是兩袖清風，不拿群眾一針一線呢？

最近，在中國央視熱播的反腐專題片《零容忍》，揭露中國官員從上到下的貪污腐敗，令人觸目驚心。他們貪污的金額大多數以億計，談起自己的貪腐經歷，這些貪官完全沒有一絲羞愧之色，甚至於眉飛色舞，像一位紀委領導在臺上作反腐報告，也像一位寶刀未老的「軍閥」追憶起往昔的崢嶸歲月。

有網友感慨，這根本不是什麼反腐倡廉專題片，更像是呼籲全民考公務員的宣傳片。

俗話說：「一千個人有一千個哈姆雷特。」民國對於每一個人都有著不同的意義，對一些人來說，它並未遠去，對另一些人來說，它正在進行。它除了有軍閥梟雄，才子佳人，是不是還有一些更有價值的東西？

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航