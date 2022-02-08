回應〈生產成本變高不得已才漲價？錯！〉：物價指數的增幅差距，還有別的面向該思考

文：黃鑠傑（政治大學經濟學士、紐約大學經濟碩士）

昨天在關鍵評論網看到〈生產成本變高不得已才漲價？錯！數據證明台灣企業其實只是想賺更多利潤〉的文章，能理解作者想表達的意涵，但對於文章中所使用「消費者物價指數」和「生產者物價指數」的增幅差距，來證明「企業只是想賺更多利潤」，筆者認為有疑慮之處，以下進行相關的解釋。

台灣CPI比PPI高過一倍的一大原因，或許是「產業轉型」

生產者物價指數（PPI），是用來衡量「初始生產成本」，而消費者物價指數（CPI）則是用來衡量「最終消費價格」。由於各國經濟結構不同，上游生產、運輸到最終零售通路造成的價格影響也有所差異。

以文章中所提到的歐洲為例，歐洲諸國是原物料豐饒、工業強盛的經濟群體，生產成本對整體經濟、消費表現影響較大，因此生產者物價指數和消費者物價指數同幅增長非常合理。

如果拿經濟結構和台灣較為相似的韓國來比，從1981年開始，韓國的消費者物價指數，同樣比生產者物價指數成長多了一倍左右。

為什麼台灣和韓國在1980年之後，兩個指數逐漸擴大呢？筆者認為，最主要的原因在於台灣和韓國都是從70、80年代開始，由原物料和勞力密集的第一、二級產業，轉型成高附加價值的第二、三級產業。由於科技、服務和品牌價值都只會反映在最終消費價格上，因此消費者物價指數的增幅也大上許多。

作者提供 從1981年開始，韓國消費者物價指數成長幅度，比生產者物價指數多出了一倍

作者提供 從1981年開始，台灣消費者物價指數成長幅度，比生產者物價指數多出了70%

作者提供 從1981年開始，美國消費者物價指數成長幅度，比生產者物價指數多出了28%

從上面幾張圖我們可以看到，由於經濟結構的不同，消費者物價指數和生產者物價指數的差距都不太一樣，因此很難單純以「差距」來判斷「企業單方面調漲消費者物價，只是為了讓他們的利潤不斷增加」。如果照這個邏輯，美國的企業豈不是比台灣的企業更願意犧牲利潤，承擔物價成本嗎？我相信多數人都不會認同這個觀點。

簡單來說，我們很難單方面地從物價指數、進口指數來判斷企業的成本為何，唯一能做的就是從財報分析成本結構。可惜地是，除非是上市公司，一般人也很難取得到相關資料，只能靠政府的監督了。

價格調漲與否得回歸市場本質：因為就算調漲，還是會有人買

企業如何調整商品價格，最終還是得回歸市場機制。

Harasztosi和Lindner 2019年的研究表示，雖然企業通常會伴隨著物價上漲，提高商品價格，但這樣的行為僅限於競爭較小的產業。競爭較大的產業，因為商品取代性高，即使人事、營運成本提高，也無法輕易地提高商品價格。

以電商和零售業者為例，在完全競爭市場之中，商家並沒有定價能力，因此在同樣的商品的前提之下，消費者一定會選擇去最便宜的商家。此外，基本薪資通常也會伴隨著物價一起調漲，因此即使部分商品價格提高，低薪階級的生活福祉仍能有所提升。

Photo Credit: 中央社

以品牌鼎泰豐為例，如果鼎泰豐想要，當然可以宣稱因為物價上漲，整個菜單價格都得調漲一倍，但它勢必也得自負消費者減少、收入下滑的結果。如果價格調漲一倍，消費者沒有減少、收入甚至更高，那也是它們品牌價值的本事。既然市場接受，這時候再去討論「它們只是想賺更多」也沒有任何意義了。

綜觀來說，除非是在獨佔市場，不然企業沒有明顯的定價能力。當然，我們必須透過政府來監督廠商是否有聯合哄堂價格的情形，或者推出更加完善的民生物價預警系統，讓政府得以適時地提出穩定價格的政策。

通膨會怎麼樣影響企業的「定價能力」？

在Taylor於2000年針對實際通膨和預期通膨主導企業的定價能力的研究中，發現和90年代前相比，由於通膨年增率逐漸縮小，消費者預期通膨也跟著下滑，因而限縮了企業的漲價能力。舉例來說，如果消費者預期明年的通膨約2%，凡是超過2%的漲幅都會被視為不合理。而若根據市場競爭模型，如果有一個企業堅持漲價超過2%，那麼它的市占率就會輕易地被其他競爭者給佔走。

除此之外，企業定價能力跟「價格彈性」也有很大的關係。

價格彈性代表消費者對價格變化的敏感度。舉例來說，一幅名畫的價格彈性很低，由於這幅名畫的稀少性，因此對於需要這幅畫的消費者來說，價格變化都不會改變他的需求；麵包的價格彈性很高，因為取代性高，因此當一家麵包店漲價，消費者便會自然而然地選擇其他家的麵包或其他能果腹的產品。

據此，企業對「價格彈性低」的商品擁有較高的定價能力，而對「價格彈性較高」的商品不具有定價能力。

Bijmolt、Heerde和Pieters在2005年的研究指出，短期來說，通膨上漲會使需求彈性提高。換句話說，如果是暫時性的通膨，並不會提高企業的定價能力。

綜合兩篇研究，唯有在長期、持續性地通膨環境，且販賣需求彈性較大的商品的企業，才會具有顯著的市場定價能力。央行調整貨幣政策的目的就是為了避免持續性地通膨，因此能遇到對企業如此有利的環境真的不是很容易，不過這又是另一個主題了。

作者提供 台灣消費者物價指數年增率

結論

我們無法從消費者物價指數和生產者物價指數的差距，來判斷企業企業成本，更遑論推測「企業是否單方面只是想要提高利潤」。此外，企業定價能力和市場競爭、價格彈性有關，能否提高商品價格最終還是要市場機制說了算。市場外的部分，例如漲價合理性、成本結構或有沒有聯合哄抬價格的行為，則只能透過政府稽查或更完善的物價系統來監督。

參考資料

延伸閱讀

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航