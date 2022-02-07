2022/02/07,
生活

嘉義市社會住宅包租代管3.0上路囉！歡迎有興趣的房東、房客們加入！

嘉義市社會住宅包租代管3.0上路囉！歡迎有興趣的房東、房客們加入！

我們想讓你知道的是

嘉義市111年1月底再推出社會住宅包租代管3.0版，由租屋服務業者開發民間住宅出租，替代作為社會住宅，可提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助與租金補助，並協助租賃雙方處理租屋過程中的諸多事宜。

嘉義市111年1月底再推出社會住宅包租代管3.0版，由租屋服務業者開發民間住宅出租，替代作為社會住宅，可提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助與租金補助，並協助租賃雙方處理租屋過程中的諸多事宜。

黃敏惠市長響應中央政策，領軍投入並積極推動第三期計畫，期盼藉由官方與民間力量合作，提升現有民間閒置房屋使用率、激勵屋主釋出空屋資源進入租屋市場，歡迎有興趣的房東房客們加入。

2021包租代管海報_a1_v2-01
  • 參與的房東能享有房屋、地價與所得稅之減免；最高每年1萬元之修繕補助；還有專人免費幫忙房屋管理。
  • 參與房客則能享受租屋補助、並有更多元的居住選擇及提升居住品質，落實市府照顧青年與弱勢安居的目標。

嘉義市社會住宅包(代)租代管第三期計畫將於1月底正式上路，係委由「兆基管理顧問股份有限公司」租屋服務業者，協助辦理包租代管，民眾若想更了解包租代管計畫內容，可透過電話聯絡或親洽兆基管理顧問股份有限公司嘉義市服務處，將有專人提供服務。(內政部營建署 廣告)


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