香港本土確診增607例創新高，港府仍強調「動態清零」、拒「與病毒共存」

（中央社）香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情轉趨嚴重，今天（7天）新增614例確診，較昨天（6天）倍增。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上公布，新增的614例中，僅7例為境外移入，其餘都是本土病例，且大部分是Omicron變種病毒。

同時，6日新增的本土傳播病例中，超過400例仍在找尋病毒來源，反映出社會上存在許多隱形傳播鏈。

張竹君表示，初步確診個案也高達600例，但有待最終確定。

衛生防護中心總監徐樂堅說，當前香港疫情形勢不樂觀，但當局仍積極採取圍堵檢疫措施，以切斷傳播鏈，當局對抗疫仍有信心。

他說，近兩、三天確診個案激增，主要是新春假期有許多市民拜年聚會，但當局正採取圍堵政策，希望市民停止聚會，以收成效。

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香港過去幾天的單日確診數都超過300例，昨天新增342例，今天則跳升至超過600例。

COVID-19在香港肆虐已有兩年，並先後爆發5波疫情。最近一波疫情自1月初爆發，近期的單日確診持續惡化，打破疫情發生以來紀錄，而這一波疫情的病毒主要是Omicron變種病毒。

面對新一波疫情如此嚴峻，港府仍強調「動態清零」，即採取圍堵方式切斷病毒傳播鏈，拒絕「與病毒共存」。

在做法上，當局一方面加強檢疫，另一方面也為大量確診者的出現做好準備。

檢疫中心接收輕症確診者

（中央社）香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的確診案正以倍數增加。

香港最近3天的單日確診數都超過300例，昨天新增342例，全部是本土感染，且有大量源頭不明個案。

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香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早向媒體說，相信本地的確診數會持續上升，一段時間以後才會回落。

他強調，香港必須堅持圍堵及動態清零策略，同時要提高市民的疫苗接種率。

食物及衛生局局長陳肇始也表示，本地確診數字正在倍升，開始幾何級數上升，如果市民如常聚會，情況會繼續惡化。

她預告當局將會收緊社交距離措施，明天行政會議將會有所公布。

上月初起，香港爆發COVID-19第五波疫情，這一波疫情主要由變異株Omicron和Delta觸發，當局在新春前就預告，由於過年聚會頻繁，過年後確診數將會大爆發。

面對新一波疫情如此嚴峻，港府仍然強調動態清零，切斷病毒傳播鏈，拒絕「與病毒共存」。

在做法上，當局一方面加強檢疫，另一方面也為大量確診者的出現做好準備。

在檢疫方面，遇上有個別市民確診，又或當局在生活污水中化驗到病毒，涉及的大樓或區域的市民都要接受強制檢疫，而當局短期內將會把每天檢疫10萬次的能力提升至20萬次。

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另外，當局計畫短期內向市民派發快速病毒測試包（快篩試劑），儘管不一定準確，但仍希望藉此找到傳播源頭。

在應對確診者方面，當局已把部分竹篙灣檢疫中心改為接受病症較輕的確診者，同時考慮讓這些確診者在家中隔離，以減輕醫院的壓力。

港人的疫苗接種率已達八成，但當局希望提升至九成以上。

明日宣布收緊防疫措施

（中央社）由於COVID-19（冠狀病毒疾病）日趨嚴峻，港府計畫大幅收緊市民的社交距離措施，但具體措施有待公布。

上月初起，香港爆發COVID-19第五波疫情，過去兩天的單日確診案都超過300宗，打破兩年疫情以來的紀錄。

食物及衛生局局長陳肇始今早說，由於疫情極度嚴峻，確診數字及源頭未明個案不斷上升，當局正積極考慮收緊社交距離措施，明天行政會議將會有所公布。

她在《香港電台》的節目上說，當局的方向是要減少人流，也會加強檢測能力和個案追蹤工作。

陳肇始說，本地確診數字正在倍升，開始幾何級數上升，如果市民如常聚會，情況會繼續惡化。

她呼籲市民留家抗疫，不要聚集，又呼籲市民盡快接種疫苗。

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鑑於新一波疫情更為嚴峻，港府正採取多項防疫措施，包括：

一、繼續禁止餐廳晚上經營內用。

二、加強圍封，一旦有居民確診，同住大樓居民都要接受病毒檢測。

三、加強化驗生活污水，一旦檢驗出COVID-19病毒，污水來源區域的市民要強制接受病毒檢疫。

四、加強檢疫能力，初步由目前每天10萬次加到20萬次，之後提升到30萬次。為此，當局計畫重設「火眼」實驗室。

五、當局也計畫把竹篙灣檢疫中心改為社區隔離設施，接受病症較輕的確診者，也會考慮讓病情較輕的確診者居家隔離，以應對大量確診者。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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