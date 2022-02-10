英國人每年繳159英鎊給BBC避免被商業綁架，為何強森政府想要砍掉這個制度？

移民英國邁向第11年的我，一直以來都是BBC的忠實觀眾。探究原因，除了我本身在求學時代讀新聞學時就深深景仰BBC這全球公共電視的最佳典範，更和我家那篤信「沒有廣告的公共電視才是最好的」英國老公有着直接的關係。

不只我家老公讀者先生有這樣的想法，我身邊許多英國人都認為BBC是他們的驕傲，因為他們覺得雖然要求媒體做到100%的客觀幾乎是不可能的事，但和商業電視台相比，非商業電視台的BBC不但立場比較中立，製作的節目品質更是享譽全球的好。

舉例來說，深受全球汽車迷喜歡的Top Gear就是最好的例子，除了歐洲以外，它一共在全世界包括亞洲、非洲、中東、大洋洲等的50個國家播出，龐大的收視率和轉播金收入讓它成為BBC有史以來最成功的娛樂節目之一。尤其BBC製作的節目不只以精良的品質著稱，大膽創新的題材更讓文創界人士趨之如騖，在還沒有的Netflix時代，BBC在影視產品的市場上時常是叫好又叫座的保證。

超過八個電視台和11個廣播電台，但也因預算而走上「縮編」的命運

BBC旗下所有的平台包括八個全國性電視頻道，以及11個全國性廣播電台，其中電視台的部分有一個新聞台、一個國會質詢直播台、兩個給小朋友看的幼幼台，和四個節目頻道，分別是播放給一般大眾看的BBC One和BBC Two、鎖定16到34歲年輕族群的BBC Three，和專門提供給藝文愛好者的BBC Four。

就我個人而言，BBC新聞台是我收看新聞時的第一選擇，而由BBC資深政治記者Andrew Marr主持的政論節目「The Andrew Marr Show」，更是我打從移民英國以來每個周日早上最期待的節目，除了因為他精闢的分析和獨樹一幟的主持風格，更因為這個節目的指標性地位，讓他總是能發訪問到當下最搶手（或最燙手）的話題人物，透過面對面且現場直播的訪問，提供觀眾能更深入了解新聞議題的機會。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 左為2018年的Andrew Marr，現為英國首相的強森當時仍是保守黨政府的外交大臣

然而，這位堪稱英國最具權威性的政治記者，於去年聖誕節前正式從BBC離職，離開這個他待了21年的崗位，從此每周日早上聽不到Andrew Marr分析每周的重要新聞，我和讀者先生都免不了小小地感嘆，彷彿人生少了一個重要儀式。

此外，BBC Four的優質藝文節目也是我和讀者先生的最愛，從音樂、繪畫、歷史到哲學，這個頻道就像我的精神食糧補給站，尤其在我剛移民到英國的頭幾年，很大程度上加速了我對英國文化的了解。成為媽媽後，BBC的兩個幼幼台更成為我的育兒幫手，尤其沒有廣告這點真的很重要，可以避免小朋友因為過早接觸到廣告而產生不必要的物慾。

神奇的「電視執照費」：英國人繳給BBC避免它受商業綁架的年費

整體來說，BBC一直以來都是我們讀者家的第一選擇，所以當我上個月得知英國政府宣布即將在五年後取消BBC目前向民眾徵收電視執照費（TV License Fee）的模式時，當下的直覺是感到不妙。

TV License顧名思義就是以繳交執照費才能看電視的制度，在英國只要你未滿75歲、想要收看電視節目，或想從網路上收看、下載BBC的節目，就必須要交這個費用，否則被查到會被懲處1000英鎊的罰款（雖然執行率並不高）。

我個人覺得這個制度是個偉大的發明，而且不只我覺得好，絕大多數的英國人也認為這個制度很不錯，否則它應該不會從1946年起就開始實施一直到今天還存在着。

我必須非常老實地承認，在英國住了這麼多年，這筆費用是我繳得最心甘情願的費用（沒有之一），因為這一年159英鎊的費用在物價比台灣貴的英國來說真的不高，卻能讓我們一家人享有足夠的頻道以及優質的節目選擇，從新聞報導、體育賽事、藝文節目、生活頻道，到小朋友看的幼幼台無所不包，真的非常划算。

但就在上個月中，英國文化部長（Culture Secretary）Nadine Dorries表示，這個行之有年的制度即將在五年後取消 ，取而代之的是一種新的制度，雖然部長沒有說是什麼制度，只強調自己知道這個決定一定會引發很多爭議，但她認為BBC應該向別的大型企業學習如何開源節流。

除了宣布2027年將全面取消和全民徵收電視執照費來養BBC，英國政府還表示未來兩年內的電視執照費會凍漲，維持在目前的一年£159直到2024年，要到2025年才有可能會隨物價調漲。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這個乍聽之下好像好消息的政策，其實背後隱藏著變相消減預算的事實，因為如果按照目前的通話膨脹來看，電視執照費應該要調整到£167才跟得上通膨的速度，這似乎表示政府要BBC從現在起就學習如何用更少的預算運作，畢竟誰知道五年後改變模式後，BBC能有多少經費可以使用呢？

再者，如果取消向全民徵收費用的模式後，BBC未來徵收的經費的來源大概只剩以下三種模式：一是像Netflix那樣採訂閱制，二是半民營化，三是全部由政府買單，但無論是哪一種，都不是直接來自民眾，BBC還能冠冕堂皇地說自己是全民的電視台嗎？

改組陰謀論：政府想砍BBC預算，因為它太常罵保守黨？

目前BBC靠向全民徵收電視執照費的方式生存，每年歲入32億英鎊，這筆金額在通膨的壓力下已經讓BBC捉襟見肘，BBC還需要在預算更少的情況下想辦法製作出能和Netflix競爭的節目，以為將來如果真的走上訂閱制鋪路，預計將導致下一波的裁員與部門重組。