環球晶併購德國世創最後一哩夢碎，宣布3年1000億元新廠擴建計畫

台灣矽晶圓材料大廠環球晶（GlobalWafers）未能收購德國世創（Siltronic），擠身全球第2大矽晶圓材料廠夢碎。董事長徐秀蘭強調，中國審查於1月20日通過，但26日才收到完整報告，轉而遞交德國政府已經來不及，無法在期限內（1月31日截止）完成審查，導致最後破局。

德日韓新美等國通過，環球晶併購案最後一哩夢碎

台灣矽晶圓材料大廠環球晶宣布，因為無法達成德國政府條件，未能收購德國世創（Siltronic），董事長徐秀蘭對外強調，此次收購案需要取得國別審批非常多。包含了德國、奧地利、韓國、臺灣、新加坡、美國以及日本在內的反壟斷主管機關已經審查通過。

徐秀蘭說，德國外國投資管轄單位聯邦經濟事務和氣候行動部，打從一開始就要求要看到中國審查資料，才願意開始審查。徐秀蘭指出，中國審查於1月20日通過，但26日才收到完整報告，轉而遞交德國政府，但已經無法在期限內（1月31日截止）完成審查，導致最後破局。

《關鍵評論網》詢問力成半導體業內人士指出，晶圓是各國戰略物資已經成為事實，而晶圓材料也是地緣政治下重要的資產，其中第2大日本廠商信越（Shin-Etsu）、第2日本勝高（SUMCO）囊括了全球過半市占率。

環球晶市占率是17%，排第3，Siltronic則為13%，第4。他強調，兩家併購也無法超越信越，因此產業壟斷的疑慮是很小的，市場上多預期將會通過併購，卻沒想到上百億的併購案破局的理由是「時間來不及」，令許多投資人難以接受。

徐秀蘭在併購案破局後表示，「即使公開收購Siltronic一案未果，我們在事前即已規劃雙軌策略。我非常期待我們現在能夠考慮的各種選項，來提升技術發展並提高產能。」

中國審查：補退件達4次，最後1天才給報告

事實上，作為全球晶圓材料最大市場之一的中國，早在2020年12月25日就已經收到環球晶的「經營者集中反壟斷申報」，第1次審核認為環球晶申報材料不完備，退件要求申報方補充。

2021年3月29日，中國市場監管總局確認申報符合規定，開始初步審查，以後又於同年4月28日、7月27日以及9月24日，退件3次，要求補件進一步審查。

而該案終於在2022年1月20日有條件通過，其中要求 剝離 環球晶圓的區熔晶圓業在 丹麥 Topsil GlobalWafers A/S （ 拓譜公 司） 的區熔法晶圓業務 。最後中國政府於審查截止日1月26日，才送出完整報告給環球晶轉交德國政府。

中國市場監管總局在報告顯示，環球晶最終控制人為母集團中美晶（Sino-American Silicon），主要從事晶圓製造、太陽能電池業務；而德國世創則股權分散，並無最終控制人，而兩者併購後，環球晶圓單獨控制世創。

報告強調，根據市場調查商品界定為6英寸及以下晶圓、8英寸直拉晶圓、8英寸區熔晶圓和12英寸晶圓，此併購案若完成，將在中國境內8英寸區熔晶圓市場將達到30至35%的市占率，可能具有排除、限制競爭效果。

業內人士對此強調，雖然台灣擁有較多8吋晶圓產能，但日本韓國在其他英寸區上也保有優勢，再加上中國中芯國際（SMIC）也宣布擴廠，中國硬要說本案會有壟斷，其實有些牽強。

環球晶將考慮多項現有廠區及新廠擴產計畫，包含12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC Epi）、GaN on Si等大尺寸次世代產品。擴產計畫涵蓋亞洲、歐洲和美國地區的投資，總投資金額最高達1000億台幣，包括新產線產品產出時間從2023年下半開始逐季增加。

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核稿編輯：翁世航