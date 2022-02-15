《讓人才自己來找你》：「雇主品牌」在組織面的10個評量維度，你的公司做到了嗎？

文：陳佳慶、鍾文雄、李魁林

雇主品牌評量維度二——Organization（組織）

1. 公司文化

公司文化是成就一個偉大公司不可或缺的條件之一。簡單說，公司文化就是創辦人或是初始成員的價值觀；公司老闆或高層重視什麼、KPI是什麼、獎勵或處罰什麼行為，久而久之，就形成一種文化。不同公司，文化可以是很不一樣的。有些公司力行軍事化管理，「一個口令一個動作」，聽老闆的就好，員工不用再去多想什麼；有些公司重視創新、重視設計，有些公司非常重視客戶……。公司文化沒有絕對的對錯，不同的公司文化都各自有非常成功的公司，也因此各自吸引不同價值觀的人才，但切記不要成為沒有任何特色的公司文化，這樣也會吸引沒有任何特色各種價值觀的人才。

公司文化就是當老闆不在時，員工所作的決策、表現、說的話，都能跟老闆在場時一樣。 ——張明正（趨勢科技創辦人）

2. 員工評價

如今已是資訊發達的時代，很多資訊網路上都看得到；如果公司不重視員工，不傾聽員工的想法，那麼，員工在網路上對公司的負面評價就會影響徵才的效果。如同前面〈背景調查不再單向〉一節中提到的」，求職者現在也在調查公司的所言所行。80%以上的求職者，會在面試前上網查看公司相關的評價，國內有幾個網站可以了解公司或面試評價：104公司評論、面試趣、求職天眼通、GoodJob、各行各業薪水薪資查詢網、PTT等，在這一類的平台上，都可以查到公司與競爭對手的評價，員工評價越高，公司的人才吸引力與員工留任力也會越高。

你不能以你將要做的事來建立信譽。 ——亨利．福特（福特汽車公司創始人）

3. 升遷機會

在104「員工滿意度調查」裡面，平均倒數第二名的構面是「發展滿意度」，原因是每個人都希望自己能夠有晉升發展的機會，但內部的機會永遠是有限的，因此也很不容易讓員工滿意。優秀的人才不會讓自己停滯不前，如果公司沒有升遷的機會，這些人就有可能到別的公司找更好的機會。怎麼讓人才持續有可以發揮的舞台，是HR必須思考的議題。

一些大企業會去區分管理職與技術職兩個升遷管道，好處是讓技術職的人才有晉升的機會，除了避免一個好的技術職人才成為一個不好的主管，也可以鼓勵優秀人才去開發新的市場與機會，或是讓這些人參與新專案，活化人才資產之外，也可以帶來很多不同的創意；有些公司每年會舉辦創意大賽，讓優秀人才發光發熱。

4. 老闆或主管

主管對於員工的去留影響很大，包含：主管領導風格、是否關心下屬、回饋與教導、支持員工、激發潛能、以身作則等，稍大一點的公司裡，都有不同的部門與主管，藉由橫向的員工滿意度比較，就能知道各主管不同面向（激勵、承擔、溝通、指導、團隊建立等）的表現。

你也可以從一些外部的平台了解公司或部門的評價：104公司評論、求職天眼通、PTT……等。至於相關同業的組織資訊，平常可通過已經入職的同業同事，或是參加同業工會、面試的方式去收集相關訊息，比如找同業的人才來面試，透過面試的問題就能更了解同業目前的第一手情況（部門概況、為什麼想要換工作、現在工作遇到什麼問題、工作情境），當作之後擬定人才策略的參考。

展望下個世紀，領導者將是那些為他人賦能的人。 ——比爾・蓋茲（微軟創辦人）

5. 同事

和一群優秀的同事共事，大家願意就事論事、共同解決問題、互相學習、不推掩塞責、坦承透明，在這樣的環境裡工作，自己也會變成一個更優秀的工作者，學習到更多東西、成長更快。反之，如果公司都是一些官僚的同事，遇到問題就逃避或推托、對老闆阿諛奉承、排除異己、否定真正的貢獻、只想做政治正確的事情，這樣劣幣便會驅逐良幣，無法留住好人才，對組織或公司都會有不好的影響。可以藉由「滿意度調查」來了解這個部分，建立好的文化與價值觀，透過止惡揚善的方式逐漸改善。104的「員工滿意度調查」也有同事的構面，可以和同業相互比較。

人們塑造組織，而組織成型後就換為組織塑造我們了。 ——邱吉爾（英國前首相）

6. 公司願景使命

每家公司都有不同的願景與使命。簡單說，「願景」（Vision）就是「我們要往哪裡去」，比如公司未來10年的方向，如果是「成為行業龍頭、全球第一」，那就是一種願景。使命（Mission）則是架構在願景之下，宣示我們要如何實現那個願景，比如「成為客戶的最佳夥伴」、「持續創新」與「以客為尊」等等。以台積電為例，願景是「成為全球最先進及最大的專業積體電路技術及製造服務業者」，使命是「作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者」。

星巴克的願景是「讓全世界體驗咖啡文化」，使命是「秉持續追求卓越以及實踐企業使命與價值觀，我們透過每一杯咖啡的傳遞，將獨特的星巴克體驗帶入每位顧客的生活中」。讓求職者了解公司要往哪裡去，怎麼實現是很重要的，這樣也可以吸引志同道合的人才。

任何一個組織，首先要問你的使命是什麼，你的願景是什麼，你的共同價值觀是什麼，你要得到的結果是什麼。只有這樣才能建立一個了不起的組織。 ——馬雲（阿里巴巴創辦人）

7. 公司聲譽

公司聲譽，指的是公司給大眾的綜合印象；我們可以透過問卷調查、參與品牌價值排行或是輿情分析，了解目前的公司聲譽。公司聲譽和產品服務品質、客戶口碑、經營績效、市場能見度、公關操作、危機處理、CSR都有相關，可以視為長期的經營指標。之前知名食品大廠的食安事件影響公司形象甚巨，消費者抵制、業績衰退、員工離職、人才不願意應徵，帶給公司很大的傷害，需要很長的一段時間才有辦法恢復。