一切，都只是限動：當你還在抱怨或尋找下一個臉書時，其實都已經老了

這篇要來談談社群的過去、現在和未來，先說結論：在未來的世界，臉書一點都不重要，所以不必期待它，但是如果自己沒有改變，那就會跟臉書一起說再見。

我先來說說過去的事。

大學的時候，我花了四年在BBS上寫東西，畢業前覺得應該要收藏起來，就自費出版了一本書，那是那個年代典藏資訊的方法。

研究所的時候，我花了五年的時間在PTT上寫東西（其實是打筆戰），寫一寫就覺得應該要自己找一個地方把資訊整理起來，就自己弄了一個部落格，那是那個年代典藏資訊的方法。

然後，臉書就出現了，一開始很開心，因為臉書導流能力超好的，部落格的流量大爆發，不僅如此，被看見之後，也開始在各媒體寫專欄，但是終究有個自己的家，那叫做部落格。

原本以為，我是在臉書上應酬，拿到什麼東西就放回家裡，但是後來才發現，因為不只是我的朋友、同學、同事都在臉書上，連家人都在臉書上，反而我網路上的家雖然有流量但根本沒有什麼人能互動，後來我幾乎都在臉書上，不在部落格了。

我也曾想過：那我在臉書上的資訊，又該怎麼典藏呢？

這其實是一個很大的分野，一個徹底的思維改變。舊時代的人，會需要典藏（archive），新時代的人，活在當下（YOLO）。

舊時代的人需要典藏，新時代的人活在當下

所「#igers」發限動，所有資訊都是當下、即時、不可回溯的，你過去或許是某領域大大，但我只看你現在忙什麼，我甚至也不在乎你的未來要往哪發展。

如果說過去的社群比較像是大學的同班同學要相處四年，新時代的社群比較像是夏令營大家只會相處幾天。這不是說幾天就結束，而是幾天之後，真的成為好朋友的就算沒有營隊也還是會聯絡。但是現在臉書上的社群其實有很多就跟大學同學一樣，畢業後也不聯絡了，如果你今天離開臉書，還能聯絡上的又有幾個？

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其實我們現在這個當下，可能身處在許多不同的「營隊」，例如你的公司有一個Slack，裡面還有三個專案的頻道，你自己兼職有五個LINE群在討論工作進度，你還上了兩個線上課程，一個用Discord一個用臉書社群，另外還有一個產業社群、一個讀書會。然後盤點完之後，你就會發現：咦？好像沒有臉書也沒差啊！其他地方根本已經夠忙的了。

在這種情況下，你怎麼典藏自己的人生？沒辦法了。就算是只有臉書好了，我想你也很清楚，臉書的發文三天後等同於不存在世界上了。

老人的優勢是經驗，經驗來自於積累出了底蘊。年輕人的優勢是動力，動力來自於沒有包袱所以可以進行任何嘗試。

當你想要典藏，想要積累，覺得自己需要底蘊，你就無法活在當下，你會開始把時間花在已經是過去式的東西上，更會開始預期或盼望未來可能的樣子，然後想要以終為始。但是，你就忽略了好好活在當下，你忘記了其實你也可以毫無包袱，你錯過了原來未來是可以自己創造的可能性。

如果說過去15年資本市場讓我們看到了輕資產成長率遠高於重資產，那麼這樣的現象將會在社群世界重演。你越在乎你的資產，你以為擁有優勢，但其實反而是劣勢。

所以就不用臉書了？

其實應該說，我們都不必太去在乎臉書了，我們要讓自己夠輕量，隨時可以加入或是創建新的社群。

一定很多人想著：下一個臉書的替代品是什麼？我要告訴你的是：不會有替代品，也不需要。知道嗎？其實我們現在的搜尋行為已經分散化了，買東西的時候是去電商平台搜尋，看影片的時候是在YouTube搜尋，Google是很重要沒錯，但是沒有Google就會完蛋嗎？已經不至於了，常用Google更多是方便而不是必要。

所以臉書為什麼要替代品？當你可以在LINE、Discord、Tinder這些分散的工具上，找到自己所需要的社群功能，你其實就已經把對臉書的需求透過其他更多元的方式去替代掉了。當你只能用臉書，其實根本就意味著：你的人生太呆板了！

這也才是很多人不舒服的地方：有太多要學、太分散了、太多規則了。

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這對年輕人真的不是問題，年輕人可以一個月換一家公司工讀也不會覺得有什麼累不累的，但是中年過後一年換一家公司可能就覺得很累了，人脈要重新累積、老闆脾氣要重新熟悉、同事賽局要重新解密。老人有自己習慣的框架，也被訓練成照過去的方法做比較不會出錯，但這些可能是資產，也可能是累贅。

所以Clubhouse紅不紅有關係嗎？等你確定的時候早就不必玩了，但是玩過的人早就拿到想要的東西了。而有些Discord的群存在的時間更是只有幾週甚至幾天，一開始你會FOMO，後來你會知道一切看緣分，有時間就跟，沒時間也無所謂。

一切，都只是限動

一切，都只是限動。但是老人很難接受，一切都只是限動，那我怎麼DD一個人可不可信？一切都只是限動，那我現在的「經營」到底是累積了什麼？一切都只是限動，我不只怕該知道的資訊沒看到，我更怕我該留住的創作沒留到。

這就是老人想法。

年輕人的想法是：我就好好活，認真生活也認真工作，我的生活就是社群，我的社群就是生活。

再回頭講典藏。

我前面不是說到我以前的創作都用自己的方法典藏嗎？出了一本書，寫了一個部落格。然後呢？其實也沒有然後，因為那些典藏雖然紀錄了我人生中很重要又關鍵的一部分，但是我現在的生活也同樣是人生中很重要又關鍵的一部分，所以我怎麼會浪費時間去回顧呢？結果就是，那些典藏根本就像是大多數人的婚紗照一樣，拍了但是也塵封了。