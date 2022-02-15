《如果世界沒有伊斯蘭》：了解什麼是真正的「恐怖主義」

文：葛雷姆．富勒（Graham E. Fuller）

第十四章 怎麼辦？面對穆斯林世界的新方略

了解什麼是真正的恐怖主義

恐怖主義是政治手法之一，沒有人可以完全終結它，但是可以把它縮小到一個範圍之內。而美國現在的政策不是縮小它，而是讓它愈演愈烈。美國政府犯下的第一個錯誤是，用自己的方式定義恐怖主義，而不去了解真正的恐怖主義。當然，要給出一個國際達成共識的恐怖主義定義，向來棘手。各國政府都有他們自定義的恐怖主義。二○○四年美國國防部曾經給出的定義是：「蓄意使用非法暴力、或暴力威脅來製造極大的恐懼，旨在強迫或威脅政府或社會，達到其政治、宗教或者意識形態上的目的。」

請注意上述文字中關鍵了兩個字：「非法」。這裡沒有給出非法的定義，但是顯然是「沒有得到政府核可」。這又扯出了素有爭議的合法一說。照現代西方的政治理論，國家是允許使用暴力的核准機構。所以說，國家認同＝合法。但這個等式成立的前提是在大部分的西方國家，民主制度下政府的統治是合大眾心意的，但是在威權國家中，反對派是被禁止或者被迫害的，這一說法就有待商榷。因為如果沒有「非法」的活動，現狀就不法改變。而這些活動就被冠上了恐怖主義的名號。

九一一事件和全球反恐戰爭也大力增加了國家的權力，那些面對內亂的國家，都把他們的政敵稱為「恐怖主義」。恐怖主義自然成了一個致勝絕招，一旦被冠上的恐怖主義，就不再需要協商和妥協，國家有權使用極端暴力剷除異己。於是，全球政權都全數參加到小布希提出的全球反恐戰爭中，把自己放到一個道德陣營中，對手是邪惡，不需妥協。哈佛教授沃爾澤（Michael Walzer）睿智觀察到：「壓迫先是成了恐怖主義的藉口，接著，恐怖主義又成了壓迫的藉口——只是前一個是極左派的藉口，後一個是新保守右派的藉口。」

在任何社會中，政治暴力都是不受歡迎，這點沒人反對。說來恐怖主義也是政治暴力的一種。但是在世界上的許多地方，政治暴力慣常的被統治者用來鎮壓反對派。而非法的政權也不可避免要面對政治暴力的問題。下面這段話出自美國《獨立宣言》：

人們設立了政府，把判斷公正的權利授予政府……任何形式的政府一旦沒有保障基本人權，人民就有權利更換或者廢除……如果濫用職權和巧取豪奪……讓人民至於暴政之下，人民就有權利也有義務，推翻這樣的政府，為未來的安全建構新的保護。

在現代的穆斯林世界，少說也有三點構成了使用政治暴力的條件：改變推翻專制制度，爭取民族獨立，用武力對付外來勢力。這裡說的也不只是穆斯林世界，包括所有發展中國家。下面我們就來詳細說說這三點。

一、推翻專制政權

在穆斯林國家，有相當比例的依然是專制制度，好些幾十年來都受到西方國家的支持。他們透過暴力以及監禁等多種手段，施行高壓統治。如果對抗專制政權的暴力是恐怖主義，那麼鎮壓就合理了嗎？如果再壓迫的國家之下，武裝反抗又有多少正當性？很遺憾的是，會產生甘地或者曼德拉的國家少之又少。

二、爭取民族獨立

由於歷史原因，其中包括殖民國家重劃了非洲以及歐亞大陸很多國家的邊界。不少族群被人為的國界分割，或者跟不同族群被劃入同一個國家，這些民族包括：車臣人、喀什米爾人、維吾爾人、西藏人；斯里蘭卡的泰米爾族；巴勒斯坦人和印度的錫克教徒；身處伊朗、伊拉克和土耳其三國的庫德族；菲律賓的摩洛人；獨立前的孟加拉族；奈及利亞的伊博族；從衣索比亞獨立前的厄立垂亞；塞爾維亞的科索沃族……這個名單可以一直寫下去。要求獨立的可能是一個民族，也可能是一個宗教支派。

歷史向我們證明了，有許多國家都是從「非法暴力」中誕生的，透過反殖民反帝國的抗爭而獨立的國家有：土耳其、以色列、中國、墨西哥、阿爾及利亞、印尼、希臘、保加利亞、古巴、越南、肯亞、南非，甚至美國。如果今天五角大廈的標準去看一七七六年美國反抗英國的殖民統治，那麼就不會有今天的美國。不要忘了像肯亞的喬莫．甘耶達（Jomo Kenyatta）、以色列的梅納赫姆（Menachem Begin）、以及南非的曼德拉，他們過去都是所謂恐怖活動的首領，現在卻是令人尊重的政治家。

現代美國的政策，一直站在維持現狀和國家政府的一邊，即便國家為了維持現狀而採用了高壓手段，雖然偶有良心發現的時候。良心發現的時候大多是在國家把想要獨立出去的力量視為敵人時，比方說：海珊執政時伊拉克的庫德人，伊朗的俾路支人，蘇聯體制下的烏克蘭、拉脫維亞，以及毛澤東時期的藏人，華盛頓方面會對他們表現出同情和支持。

三、用武力對抗外來的侵略者

最近的是抵抗美國入侵伊拉克、阿富汗和索馬利亞。儘管在一九八○年代的時候，阿富汗的恐怖主義對抗紅軍曾經受到華盛頓的熱切支持。為什麼被侵略的國家，沒有武力反抗的權利？戰爭中的國家，即便是民主國家，也不願公開討論這個問題，因為擔心一旦暴力被接受，就成為常態。他們寧願為了眼前的需要，改變原本的普遍定義。在他們自己看來，國家永遠是對的，永遠站在道德的一邊。

在戰爭的正義性問題上，也有著同樣的困境。如果有幾個人被恐怖分子殺害，那麼國家發起戰爭，造成千百倍的死亡，在道德上是合法的嗎？以色列非正式的支持「以一百隻眼還一隻眼」，算是一種威脅嗎？還是所謂的「震撼與威懾」？透過入侵來改變政權嗎？還是平民遭殃？