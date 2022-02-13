除了炒作頭像之外，NFT對藝術產業究竟帶來了哪些改變？

2020年，NFT像平地一聲雷般在主流藝術界中炸開來，隨著疫情直接燒進大眾眼光，電視新聞專題主播以他們也不甚確定的口吻操著一堆名詞介紹NFT，無論藝術圈大佬還是路邊麵攤老闆，個個煞有其事聊著NFT。

在此同時，各式NFT雨後春筍般發售，藝術、音樂、電影、甚至美食界如江振誠全部攪和下去大亂鬥，借周杰倫之名發行的「Phanta Bear」，黃明志用NFT平臺賣歌，Adidas和Prada共同發行NFT作為商品通行證，而時代英雄如王家衛、Urs Fischer或坂本龍一，也都下海在NFT市場撈一筆。

歡迎來到NFT世界，這裡什麼都有。

凡人在NFT市場裡殺進殺出每日至少要花上六小時，作為一個沒什麼投資天份，也沒什麼時間關注社群的人，我並無法教戰NFT投資法則，我更好奇的是NFT給藝術產業帶來了什麼？或者帶走了什麼？

NFT並非削弱藝術產業，而是拓展了它

許多人認為NFT的發展會弱化畫廊和中間商的角色，因為NFT使藝術家能夠直接接觸收藏家，不再會被抽一筆外，日後藏家每次轉賣藝術家都能從中抽成獲利。

然而，NFT並非削弱藝術產業，而是拓展了它。

Photo Credit: AP / 達志影像

以NFT的主力數位藝術來說，過去在市場上其實很難變現，我曾直接聽聞某位國內著名藏家站在Julian Rosefeldt[1]的錄像藝術前抱怨「不過就是個影片為什麼要破百萬」，會有這樣的想法，也遑論NFT市場上十分火紅的生成藝術（Generative Art，通過算法來生成藝術品）會被許多人質疑高價的來由。

事實上，生成藝術一點也不新，早在1960年代即有藝術家首開嘗試，然而過去數十年間除了在小眾創作者中備受喜愛外，幾乎是無法進入主流市場，人們很難有個管道去購買和傳播。直到NFT的出現改變了整個遊戲規則。

拍賣行蠻早便嗅到這一波商機，去年三月佳士得藉著Beeple賣出6900萬美元宣告他們在這個市場中搶得先手，不過根據分析，NFT其實也拉抬了藝術市場一把，過去拍賣行們想盡辦法想打進年輕收藏家族群，然而當他們選擇展開NFT加密藝術拍賣後扶搖直上。

以兩大拍行為例，「經蘇富比競標NFT的客戶有78%為新客戶，過半年齡在40歲以下。佳士得在NFT加密藝術類別中，也有75%買家為首次參與佳士得拍賣，平均年齡42歲。」[2]這些藏家在NFT的收藏過程中，同時也有機會將目光放到拍賣行如名錶、紅酒、當代藝術等其餘既有獲利的品項上。

傳統藝術和NFT藝術品的玩法，有那麼不同嗎？

部份崛起於NFT市場的藏家或藝術家，期待畫廊會在這一波NFT市場中消失，但老實說是不可能的。

藍籌（Blue chip，泛指規模最大或具有領先地位的意思）畫廊長期以來在藝術屆掌握無論財力還是人脈資源，使他們可以長驅直入進到各大國際美術館或是某個國家主權基金，去影響館方與基金的策展或收藏方向，當他們決議投入NFT市場，只會讓更多資源強勢進入，將藝術家或藝術計畫推演的更浮誇驚人。

Photo Credit: 佳士得

在台灣，也有些大畫廊對NFT市場躍躍欲試，有趣的是他們提出的計畫更多是以潮流藝術和數位藝術為主，反而不是將過去有實績、在收藏家圈中炙熱的藝術家拿出來重新翻玩。

比較神奇的是專賣NFT畫廊／博覽會也逐漸出現，他們在現實世界中以面板展示NFT藝術品外，並強調旗下藝術家也開始創作與數位創作有關的其餘媒材作品，同時展示並陳。雖然對於此事在媒體上的一窩蜂炒作，我還是微妙不解。

事實上，早有許多藝術家透過線上線下同步發行的方式進行NFT售賣，最著名的就是英國藝術家Damien Hirst的《The Currency》，他創作了一萬幅點點作品，並將它們通通鑄造（Mint）成數位版本，強迫收藏家必須在實體和NFT上二選一，如果選了實體、NFT上的就會被熔燬（Burn），如果選了NFT版本，實體版就會被銷毀。

其實再想想，NFT畫廊／博覽會作為一種建立關係的場域，又有什麼非在現實不可、或是沿用傳統畫廊／博覽會形式的必要性呢？

NFT對數位藝術的最大幫助：方便驗證真偽，而且更好入手

向藝術家、畫廊和NGO提供版稅資產管理服務的ATO Platform創辦人Carrie Eldridge認為，NFT可以解決長期以來藝術產業的困擾。的確是，表面上過往藝術產業被詬病的水深在區塊鏈上透明化，我們能輕易追蹤作品的價格變動趨勢、分析藏家行為模式。

另一方面，大家雖然常抱怨在NFT市場上容易買到假貨，然而假貨的問題在當今藝術市場也常見：古董我們必須要仰賴專家學長的科學或是風格分析、當代藝術則祈禱藝術家工作室願意協助認證（題外話，奈良美智Instagram上有個限時動態精選他打假歷程，蠻精彩）。

相較之下，NFT的山寨抄襲和挪用目前還沒那麼有威脅性，尤其區塊鏈引以為傲的加密認證搭配強大的社群力，幾乎可以讓一切無所遁形。換句話說，過去在傳統藝術上我們仰賴大量方法才能驗證真偽，和NFT市場相較之下，簡直是費時費工。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

雖然NFT無法取代實體物品，目前收藏家與觀眾也對可觸碰的媒材顯示出較強烈的愛好，但我們可感受一尊百年佛像在四季陽光輪轉下閃爍的光澤，同時也能享受一件NFT作品背後縝密的設定與圖像表達的純粹美。更重要的是，當NFT將藝術市場拉出了另一番風貌，只要有幣在手，藝術收藏對一般人而言，也不再遙不可及。