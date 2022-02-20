【接地氣的現代詩】胡世雅〈週期〉：側寫街友從寒冬到暖夏的生活，內容令人揪心、文字質地統一

「接地氣的現代詩」專欄從去年至今，介紹了好幾首台灣詩人的作品，這個月，我想來點不同的，這次介紹的是香港詩人胡世雅的〈週期〉，這首詩講述街友的生活，其中令人揪心的細節、平穩的文字質地，也讓它獲得43屆香港青年文學獎新詩首獎。

〈週期〉 當冬夜只剩幾盞燈

他剩下寒冷，

和一張過細的紙皮

就收進凍僵的腳踝吧，蜷縮

在心跳和微濕的呼吸下

取暖，或豢養一個夢

回到那個時候

床很大，父母未老而他

嚮往明天 對於死亡，他怎會

沒有過危險的想法

那可能是唯一的

裂縫像半掩的門可以徹底打開

可以逃離舊的軀體，就像

所有曾經破掉的碗和杯

終會以新的外形歸來 但歸來的只是夏夜，而他

竟然開始貪戀

他的紙皮，養出的夢以及

風過，帶走汗漬黏膩，他竟然

還可以找出

一些躍動，類似雨點滴落，濺開

以及一些有關生存的

微微的脈搏，例如

雨後的路，沾過水的舊報紙，蟑螂的背部

帶光，映在眼眸

直到下個冬夜

這首詩語言簡單、直接，側寫一名街友從寒冬到暖夏，持續在街上生活的情景。內容上，這首詩捕捉到街友最令人揪心的狀態；而在形式上，「質地」統一的文字也讓整首詩讀來舒徐、輕鬆。

細緻的觀察、深入的思考，讓作品感動人心

內容方面，作者成功地寫出街友生活中，最令人揪心的幾個片段。包括第一段的「床很大，父母未老而他／嚮往明天」、第二段有關「死亡＝出口」的思考，以及最後一段結尾前對於「蟑螂背部反光」的細緻描寫。

在第一段，作者側寫主角冬日的生活形貌，主角必須蜷縮在紙箱（香港稱為「紙皮」）裡，努力取暖，才可能入睡。接著，作者再由「入睡的夢」連接到主角流落街頭前的生活：年少時，他也曾經有家，有著同住的家人，也曾嚮往明天，日子充滿希望。

這段話提醒我們，沒有人天生就在街上流浪，許多街友原本也都跟你我一樣，活在有些缺點、但還過得去的家裡。甚至有些街友曾有成功的工作、富裕的生活，只是可能遭逢變故、景氣驟跌，當他們連賴以生存的屋子，都暫時租不起，或是有家歸不得時，就成為街友。

第二段，作者思考街友如何看待死亡。詩中提到「對於死亡⋯⋯那可能是唯一的／裂縫像半掩的門可以徹底打開／可以逃離舊的軀體」。作者形容死亡像半掩的門，是唯一可以逃離的出口，而透過死亡的反襯，我們可以得知：主角現在的生活，就像被困在一個出不去、走不了的空間。作者藉著「死亡」的輕盈，突顯「生存」的沈重。

而在最後一段，詩中的街友，在比較暖活（低溫不再致命）的夏天，似乎也與街上「磨合」出一種穩定的流浪方式。詩中提到，主角開始貪戀他的紙箱、街上的風，而且在生存的悽苦之外，似乎還有一點餘裕，去欣賞某些令人悸動的事物。

而在這些事物中，「雨後的路」、「沾過水的舊報紙」，多數人都還夠理解，但作者刻意在這兩項「能理解」的事物後面，加上都市人比較不能接受的「蟑螂的背部／帶光」，再次展現出街友生活有多麼嚴峻，嚴峻到多數都市人躲都來不及的害蟲，在主角眼裡，也成為有趣、可喜的事物。

以上這些令人揪心、令人心頭一驚的段落，仰賴的都是作者觀察的能力，以及觀察後思考有多深入。

平穩的「意象密度」，讓作品不會太跳tone

除了內容上的動人之處，這首詩的文字質地也很值得聊聊。過去，我曾在評論楊智傑的〈我們的夏天——致貝魯特〉時討論過，文字質地如果太過跳tone，可能會讓讀者感到有點混亂，詩的美感也就會降低。

而〈週期〉這首詩就是文字質地極為統一、均勻的作品。這裡，我想透過第一段的這句話「就收進凍僵的腳踝吧」來討論，為何這首詩的有著高超的技巧。

第一段中，作者大部分都透過第三人稱，側寫主角的生活情景，但「就收進凍僵的腳踝吧」這句話，突然轉成了第二人稱，好像敘事者是主角的朋友一樣，勸他把腳收進紙箱底。之後，人稱又回到第三人稱，繼續側寫主角的夢。

「就收進凍僵的腳踝吧」這句話雖然人稱不同，但整段讀下來並沒有太嚴重的突兀感。而這個原因，正在於文字質地統一。什麼是文字質地呢？我們可以想像詩是一匹布料，作者的用字用詞、說話語調就像布的織紋、色調，每一塊布都有自己的「質地」，因此，不同的作者，就算寫同一個主題，也會營造出不同的感覺。就像不同的布料，即使都裁製成相同尺寸、相同剪裁的襯衫，也會形成不同的感覺。

而會影響文字質地的元素很多，包括句子的長短、使用的意象是不是類似的（不可以一下宮崎駿風，一下又漫威風），還有「意象密度」是不是維持在一定的比例。

什麼是「意象密度」？假如作者在五個詞的一句話中塞入兩個意象，我們可以說這句話的「意象密度」是40％。當然，寫詩的時候，沒有人會這樣精算，但如果作者的想講述的事情夠明確、清晰，作者的心思、情緒也夠穩定，文字功力也夠好，就能夠一氣呵成，讓整首詩的意象密度維持在一個幅度內，不至於變化過大。

回到〈週期〉這首詩的第一段，如果我們將意象定義為「能引發人畫面感的詞彙」，那麼，〈週期〉這首詩每行句子中的名詞意象，大都維持在一到兩個，例如第一行的「冬夜」、「燈」；第五行的「心跳、「呼吸」，頂多再加一個形容詞，例如第一行的「『幾盞』燈」、第五行的「『微濕的』呼吸」。