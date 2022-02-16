《大逃離》導讀：羅馬史開啟的反事實思考——西方崛起的關鍵是羅馬帝國滅亡？

文：林明仁（台大經濟系特聘教授）、鄭紹鈺（台大經研所碩士暨研究助理）

【導讀】羅馬不倒，歐洲不會好！

如果埃及豔后克麗奧佩脫拉的鼻子再短一點，世界的面貌將會大為不同。 ——法國數學家巴斯卡（Blaise Pascal）

「如果……，歷史會如何改寫？」羅馬史開啟的反事實思考

「羅馬的文化遺產如何影響歐洲？」這是個大哉問。早期的歷史書籍在處理類似議題時，往往會先描繪羅馬時代發生的大小事件與當時的社會條件，再談帝王將相的奇聞軼事，加上一些太史公式的點評（敘事史學），或是強調史料考證與真偽判別的重要性（實證史學）。晚近的作品則開始借用社會科學理論，分析歷史事件如何塑造現代的歐洲文明，以及事件背後的各種機制（新史學）。

讀者在閱讀這類歷史著作時，很有可能不自覺地在心中萌生一個念頭：「現代歐洲發展得這麼好，應該跟羅馬帝國遺留的傳統有關吧？」在尚未仔細檢討羅馬遺產如何影響今日的發展之前，這個念頭，正如蘇格蘭思想家大衛．休謨（David Hume）的名言「它在那之後而來，故必然是從此而來」（post hoc ergo propter hoc）所描述般，其實是犯了因果關係的「後此謬誤」。

從嚴格的社會科學標準來說，試圖驗證「羅馬遺產影響了現代歐洲」這個假說，往往會在因果關係的確立上面臨很多挑戰。首先，經過了本次的Covid-19疫情與疫苗之亂後，大家都應該知道，實驗是確立因果關係的黃金準則。想知道疫苗是否可以阻止病毒蔓延？找一群人，隨機一半給疫苗，一半給安慰劑，一段時間後再看看感染機率是否不同。

但如果讓人們自己決定要不要打疫苗，那結果可能就會有比較多的變數。因為比較小心謹慎或怕死的人同樣也比較有可能選擇打疫苗，這就導致即使打過疫苗的人感染機率較低，我們也難以確定這個結果究竟是疫苗本身的功勞，還是那些人小心避免接觸病毒的影響。

同理，想知道職業訓練是不是有效果？同樣找一群人，隨機一半給職業訓練，一半不給。為什麼隨機給予職業訓練很重要呢？假設不是隨機給予職訓，便有可能是本來就比較勤勞、積極的人，會自主選擇去參加職訓，而政府評估職訓成果時，便會混雜了「勤勞、積極」等個性本身的影響。

但這些人就算不參加職業訓練，本來就可能更願意找新的工作，或是尋找其他管道自我進修，因此政府對於職訓的估計便會產生偏誤，這便是計量經濟學所謂的「自我選擇」問題（self-selection）。但透過隨機給予職業訓練（通常還要一些更精細的研究設計），我們便可以檢驗出職業訓練的真實效果。

然而，不是每個假說都能這樣「輕易」地檢驗。舉例來說，想知道民主與非民主的差別，我們就無法請上帝之手伸進非洲，隨機給一半國家民主政體，一半獨裁，再觀察之後的變化。更遑論像羅馬帝國滅亡，或秦始皇統一六國這類不可重複的重大歷史事件了。除非我們製造出五十個平行時空，其中二十五個羅馬帝國繼續存在，二十五個沒有，再以某些模型加以模擬（就像電玩遊戲《世紀帝國》），不然我們基本上無法以嚴格的標準來重建因果關係。

只是，「如果長平之戰趙國不是派出趙括而是廉頗」、「如果希特勒繼續在藝術領域發展而不從政」等這一類推演歷史可能性的心智活動，還是很令人著迷。一方面是滿足對各種歷史可能性的好奇心，另一方面，透過各種關鍵變項的重新設定，也更可以釐清不同因素在歷史上的重要性。這種針對某些可能發生或幾乎發生，但終究未發生的關鍵因素假設，就是所謂的「反事實推論」。用計量經濟學的語言來說，即是理解各項因素「究竟能夠解釋多少重要歷史事件的變異量」。

只不過，相當比例的史學研究者對反事實分析抱持著懷疑的態度。因為一旦讓歷史研究加入狂野的想像，可能會傷害史家的嚴謹形象，並危及歷史的客觀性。不過還是有一些重要的史家會一時手癢，做出這類假設性的自問自答。例如年鑑學派大師費爾南．布勞岱爾（Fernand Braudel），就曾在其著作《15至18世紀的物質文明、經濟和資本主義》（Civilisation matérielle, économie et capitalisme）中提問：「讓我們暫時假設中國戎克船在一四一九年繞過了好望角，是否會讓這個巨大而遙遠的國家在征服世界上占據了優勢？」

年鑑史家主張要同時從個體、社會與自然這三個短、中、長的時間維度來看歷史，也大量應用了社會科學的理論。一旦跳脫考證與一字不漏的記錄或描述，而是考慮各種不同時間軸變項對歷史發展的整體影響，那麼「假設式的反事實推論」就是一件再自然不過的事了。

讀者如果對這類稍嫌偏門的「史家的技藝」有興趣，前哈佛大學的明星史家尼爾．弗格森（Niall Ferguson）主編的《反事實的思考》（Virtual History），以及今年十月剛出版，由昆汀．德魯爾默（Quentin Deluermoz）與皮耶．森加拉維路（Pierre Singaravelou）兩位法國史家合著的《過去的可能》（A Past of Possibilities），都是很好的讀本。

經濟學家對反事實思考的迴響

那我們經濟學家怎麼看？由於經濟學家早已內建因果推論的基因，所以大概是比較容易接受並大量使用反事實推論法來評估事件影響的一群人。舉例來說，一九九三年諾貝爾經濟獎得主羅伯特．福格爾（Robert W. Fogel）的著作《鐵路與美國的經濟增長》（Railroads and American Economic Growth）便探討「如果美國沒有興建鐵路，而是一直依靠水路運輸等方式交通，會對歷史造成什麼影響？」他以一八四○年至一八九○年的大量歷史數據為基礎，得出「鐵路對美國經濟的影響並沒有想像中那麼大」的結論。