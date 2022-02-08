行政院宣布開放日本福島食品進口，國民黨批「踐踏反核食公投779萬民意」

行政院今（10）日召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布將以「三原則」、「三配套」，解禁已經管制10年的日本福島等五縣食品進口台灣，此舉將為台灣爭取加入高標準的CPTPP邁出非常重要的一步。不過，行政院也強調，並非完全解除管制，福島五縣食品例如漉油菜、菇類、野生鳥獸肉仍然禁止進口，而且將百分之百在邊境逐批檢驗、並搭配「雙證明」。

這場記者會由行政院發言人羅秉成兼發言人主持，政委鄧振中、衛福部長陳時中部長、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲皆出席。預計在10天預告期搜集各界意見後，2月下旬正式公告。國民黨今早也開記者會抗議民進黨此舉是踐踏了2018年通過的「反核食公投」779萬民意，他們會堅持「零檢出」。

將會調整什麼？

羅秉成指出，過去台灣以公告針對福島周邊五縣地區食品暫停輸入報驗，也就是全部禁止進口到台灣。11年來，日本採取比國際更嚴格標準，風險下降、見現成效，世界各國紛紛解除對日本食品的限制，像CPTPP在內的超過40個國家，美國、新加玻、以色列去年加入完全解禁行列、歐盟大幅放寬僅針對少數品項要求出示輻射檢驗證明。

因此此次調整措施，主要針對原本「全面禁止食品入台」的福島五縣，將改為「禁止特定產品進口」。行政院也宣布三原則包括回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關；以及三配套包括「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明＋產地證明）；福島五縣食品於邊境進行100%的逐批檢驗。

食藥署署長吳秀梅補充，解除管制並非不管制，因為在日本禁止流通的食品，也同樣不準來台，例如漉油菜、菇類、野生鳥獸肉仍然禁止進口。

另外福島五縣食品要輸入台灣，必須檢具雙證明，也就是輻射檢驗證明和產地證明。除此之外，還必須在入境時，百分之百的逐批檢驗。

Photo Credit:行政院提供

僅剩台灣和中國未開放，台灣仍將採取比國際更嚴格的標準

羅秉成解釋，目前以地區來做全面限制的，其實只剩台灣和中國，就連連香港、澳門都已放寬相關管制措施。台灣是以外貿為導向的國家，要加入國際經貿體系、加入CPTPP，不能無視國際標準科學證據；而且日本長期以來也都一直關切、期待台灣改變相關管制。

羅秉成表示，台灣是以外貿為導向的國家，要加入國際經貿體系、加入CPTPP，不能無視國際標準科學證據，無可迴避日本提出的合理訴求，合理調整長達11年的管制措施，正式且慎重提出可行方案與配套。

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未來開放後，是否就會吃到「核食」而引發健康風險？行政院食安辦公室主任許輔說明，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，codex的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比codex、美國、歐盟都還要嚴格。

許輔表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。

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另外許輔也說明，過去6年中，從2016到2020年，每年都針對日本食品的相關議題盡興研究，總共做了6份風險評估和調查報告，根據台灣的飲食習慣、台灣民眾的的攝食量，和可能有輻射殘餘量的評估統計，假設每個人每天吃，連續吃一年的暴露劑量有多高；結合6次風險評估的調查，顯示最大風險暴露值是0.023毫西弗，對照國際標準每年1毫西弗，為國際建議值的2.3%，僅相當於到醫院做一次胸腔X光，甚至低於搭飛機一趟來回台北與洛杉磯。

檢驗量能提升，福島五縣食品入台仍須百分之百逐批檢驗

福島五縣食品叩關，輻射檢驗把關的量能足夠嗎？許輔說明將秉持四步驟，包括書面審查、現場查核、取樣、由認證實驗室進行檢驗。主要管制量能放在邊境，其次則是市場的抽驗。過去10年針對日本食品的邊境輻射檢驗逾18萬件，都是合格的，他也強調，這樣的檢驗數量在全世界是數一數二高，因為美國同時期僅檢驗1749件。

另外羅秉成也說明，在2011年時，邊境檢驗人力45人、實際檢驗1萬7189，到了2021年，人力已增至82人、檢驗1萬6953件，公立實驗室認證檢驗量能擴充至6所，每年可處理將近7萬件，這包含原能會核研所將3部純鍺偵檢器增至7部及16名人力後，每年可處理3萬件在內。

羅秉成表示，以日本進口的食品來講，去年總共檢驗了1萬7000件，對福島五縣接下來預計開放的進口，預計會增加增加8000到1萬件，加上原本其他地區的2萬多，遠低於台灣可以處理的7萬件量能，足以在邊境嚴格把關檢驗。

國民黨：蔡政府踐踏779萬民意

國民黨文傳會、國民黨黨團都在今天早上召開記者會，抗議政院開放福島食品進口，批評民進黨急著開放全是選舉考量，只為提前清理戰場、趁勝追擊。並稱這個政策踐踏了2018年通過的「反對核食進口」的公投案所傳達的民意。

當時由前台北市長郝龍斌領銜提出「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭四縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」公投案，後來779萬同意票通過。

國民黨團總召曾銘宗強調，國民黨團會堅持「零檢出」，並提供檢舉專線；行政院現在利用行政命令開放，黨團將要求備查改為審查，國民黨近兩日將召開公聽會，檢驗「三原則、三配套」到底可不可行，若蔡政府無配套強行開放，國民黨團絕對強力杯葛，不讓行政院官員至立院進行施政報告。