【影評】《花與愛麗絲》：以鏡頭貼近青春的秘密與迷惘， 岩井俊二送給觀眾的真摯告白

文：癮君子 Movie Addict

櫻花色的青春，輕盈、稚嫩且短暫。由內到外，四處飄逸的花瓣，如雪一般，替整座城市打上一層薄薄的粉紅妝容。至於愛情，好比停在指尖的蝴蝶，輕輕拍動翅膀，即能擾動整片天空。只可惜，並非每一句我愛你，都能換得一句我願意。有一些告白，漏接了就是一輩子。甚者，大多的心意，丟了出去──散落滿地，瞬間被傷痕爬滿，遭到疼痛挾持，讓人無從拾起。

或許，青春的難題，始終不在逐愛，而是面對離別、遺憾時，如何鬆手與道別，好以不再執著，輕聲說聲再見。畢竟，雙腳跑得再快，都趕不上景物遷移。

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青春終究是難以指認的詩篇：捉摸不定、多愁善感、紛亂且曲折，就如《花與愛麗絲》這部電影，隱隱捲動人的情緒，卻又說不出悸動的道理。岩井俊二曾述，他不過拍攝少女的嬉鬧，從未想過，這份真摯的情書，得以豐獲如此多封回信。

回到電影開場，明快的編曲掉入耳裏，琴鍵吐出一顆顆清脆樂符，它們如雨一般落地，並濺起一道道漣漪。左擺右晃，映入觀眾眼前的影子，亦是躍動的少女，像隻好奇的野兔，蹦蹦跳跳地奔向思春的起點：過站，全都為了遇見思念。

自此，每當列車啟程，隨之晃動的除了身軀，還有暗暗竊喜的少女情懷。然後，喀嚓一聲！用鏡頭偷偷剪下心上人的輪廓，再小心翼翼地收入永恆的糖果罐中，以便時不時拿出來拼貼，架空一場場令人陶醉的虛幻纏綿。

花，羞澀且笨拙，成天想著靠近學長，就算撒謊，也想撬開對方的心，嫁接一段無中生有的示愛戲碼；甚至狡猾地扮演受害者，施下愧疚的魔法，藉以緊緊綁住學長，好霸佔整座心靈暗房。殊不知，靈機一動的謊言，充滿著漏洞，一不小心就瀕臨瓦解，趕緊召喚好友──愛麗絲共演荒謬的三角戀風雲。

於是，越織越大的謊言，宛如蜘蛛網，無視意願，將三個人死死地黏在一起。

然而，這一場看似身不由己的戀史，竟也恰巧銜著愛麗絲的救贖：那張失而復得的紅心A。換句話說，無論是花、愛麗絲，都經由演出，拾獲愛的證明，因而在跌宕的青春中，進一步撫平不曾被愛的恐懼。

若說花是因為愛麗絲走出繭居，學長則將花從前傳內的猶大詛咒中解放，得以不再重蹈覆轍，坦率地說出心裏話。

至於愛麗絲，不管是在前傳《花與愛麗絲的殺人事件》，又或是本作，皆扮演著聽話的孩子，處處替母親著想，並還壓抑自己對於父親的思念，逆來順受地承擔現實的挖苦、折磨與不講理。明明僅是十五歲的少女，卻學會為父母說謊、強顏歡笑，獻祭自己的童真、渴望，甚至是存在本身，都能微笑抹去。

所以，卸下柔美的青春濾鏡，愛麗絲的處境著實不易。她的一顰一笑，皆都使人心動且心碎。很遺憾，愛麗絲不像花，無法完全掙脫原生家庭的桎梏，即便愛意躍出舌尖，依然習慣以「開玩笑」三個字，親手拔掉話語的翅膀，使得真心重重摔落在地。過於成熟的她，早已忘了如何坦白、任性。皮囊之下的空洞，讓她的自我認識，僅能是裝載他者欲求的容器。

唯有踮起腳尖起舞，經由旋轉，她才能一併甩掉那些過分的期待，進而展現專屬的優雅、希望與嚮往。就如跟愛麗絲諧音的鳶尾花一樣，化身成蝴蝶飛向彩虹，即便伴隨著雨季，走過寒冬與春天之後，奔放的夏日與自由就在青春的盡頭。

Photo Credit: 光年映畫提供

另外，鳶尾花更代表友誼的恆常，正好呼應電影一句「我還在」的真摯。畢竟，誰不曾荒唐過？有些感情之所以長久、動人，恰恰因為見證了過頭的人性展現，卻仍願意駐守身旁。綜此，愛麗絲不僅是闖入仙境的夢遊少女，其名還能延伸出純真、愛情、浪漫、承諾、想念、暗戀與友情等多重意涵。易言之，愛麗絲這個名字，正是囊括電影各種主軸的精煉符號。

當然，愛麗絲這個暱稱，參照前傳，恰巧因應父母的離婚而來。就此，縱然婚姻破碎，導致愛麗絲嚐盡苦澀，卻同樣替她拓寬生命的道路。好比因此與花相遇，抑或因而獲得演藝公司的青睞，都是從未有過的生命想像。

由此可知，與其說愛麗絲藉由假扮前女友跟父親和解，不如說她以此再度溫習：何為被愛，因而重新擁抱被人拋棄的自己。故此，那句我愛你，除了說給父親、學長聽，同時說給自己聽。縱使聖母般的大愛讓她痛苦不堪，但也是曾經活過的足跡，藏有小小的任性、不甘與渴求，或是說一種極度壓抑的奢望。

希望別人聽見，卻害怕被聽懂，只好替真心戴上一層層面具，以便在失望時找到合理的解脫、藉口。比起被人拒絕，倒不如先拒絕別人，笑容之下的道道防衛，並非害羞，只不過是懂得「期望又會受傷」的輪迴命定。

至此，愛麗絲跌跌撞撞，稍稍明白未言的愛，就算消極，依然存在；即便還是學不會坦率，但不管是在陽光、雨中起舞的自己，皆都握有紅心A這副鑰匙。幸福即在眼前，端看愛麗絲如何轉動生命。到頭來，要破除現實世界的詛咒，難以僅靠王子的吻，還得依賴本人的意願與行動。

交錯來看，曖昧的再見，是不捨離別，亦是在跟不被愛的詛咒道別。當然，如前所述，愛麗絲一面成長，更也一面犯傻，不斷地往返於痛苦與甜蜜。或許，這就是岩井俊二眼中的青春真諦吧！穿著不合身的制服，胡亂地闖蕩、試探，有關於生命的邊境。對錯於否，往往都是後見之明，在這場名為青春的風暴中，誰不是且戰且走？步步摸索關於幸福的輪廓呢？

結語