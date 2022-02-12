阿嬤釀製的日本家庭梅酒，如何一躍成為銀座酒吧的最潮酒品？

文：Kayo

梅酒早在300多年前的江戶時期，就已經是日本家庭常見的酒。年長的人記憶裡的「梅酒」是阿嬤或媽媽在家裡釀，放在廚房角落裡的那個大玻璃甕酒。

而日本梅酒第一品牌的「CHOYA」，在昭和時期推出第一支梅酒商品時只有酒沒有梅子，但家裡釀的梅酒，最期待的就是吃酒裡的梅子，昭和時的消費者甚至認為沒有梅子的梅酒一定是假的。

幾經修正後，CHOYA在昭和34年（1959年）發售「蝶矢本格梅酒」，是日本第一支市售有梅子的梅酒！但銷售慘淡，因為當時普遍認知梅酒是家裡就會釀的酒，當然不會想花錢買。

經典細長瓶走進你家冰箱門邊

但隨著昭和後期經濟成長，人口快速往都市移動，形成小家庭為主的結構，會在家裡釀梅酒的家庭越來越少，同時家庭用冰箱也快速普及。

1986年，CHOYA將玻璃甕改成可以剛好放在冰箱門邊的細長型玻璃瓶，也就是現在大家熟知的CHOYA梅酒的瓶子。從此梅酒從不起眼的廚房陰暗角落，走進家家戶戶的冰箱門邊，每天打開冰箱都會看到，幾乎成了家庭必備的酒款。改成經典細長瓶後的「CHOYA梅酒」銷售爆發性成長，成了日本梅酒第一品牌。

以日本特有的果實酒立足於國際市場

CHOYA的前身是釀製葡萄酒的「蝶矢洋酒釀造」，創業於大正3年（1914年），是當時明治政府推廣種植葡萄和釀葡萄酒產業的一員。

創業者金銅住太郎前往歐洲參加葡萄酒研修時，非常驚訝當時歐洲廣大的葡萄園，生產大量低價又高品質的葡萄酒，日本要在國際葡萄酒市場上有勝算太難！於是金銅住太郎認為要以「日本獨有的果實酒文化，才能在國際市場上做出獨特性也才有勝算」，因此著眼於日本梅酒，全力於發展梅酒的商品化。

現今CHOYA梅酒以「Japanese Plum Wine」的名稱已出口到世界60多個國家，見證了當初創業者的遠見。

Photo Credit: 黑松 CHOYA與臺虎精釀聯手打造出「CHOYA紀州南高梅啤酒」

釀梅酒的材料只要：梅子、糖、酒和時間，家庭手釀或工廠都是一樣。

〈南高梅〉

梅子最高級的品種名稱，主要產自和歌山一帶，果實大果肉肥厚、酸度高是最適合釀製梅酒的梅子品種。梅酒使用的南高梅綠中帶紅，鮮綠色的梅子曬了充足的陽光變紅時，含有豐富的檸檬酸。在梅子完熟從樹上掉落前的「適熟」狀態時，手工一顆顆採收。梅子產期短，在5、6月間短短一個月而已，因此豐收和欠收的產量差異大，價格變動也大。

〈釀製和熟成〉

新鮮剛採收的南高梅洗淨後，倒入酒（甲類燒酌）和砂糖後浸漬，接下來只需要時間慢慢熟成，熟成期至少一年以上。家裡釀的梅酒為什麼總是擺在廚房的角落深處？就是因為熟成需要不照射到陽光的陰暗處以及穩定低溫的環境。在工廠釀製的梅酒也是一樣的，在特殊訂製的不銹鋼貯藏桶裡，不受光熱的影響，慢慢熟成。

〈成品〉

每一批梅子酸度、糖度皆不同，不同熟成桶裡的原酒風味皆不同。依據各桶的分析數據後，再由調酒師調配製成風味相同的成品。

本格梅酒

2002年起，10年間日本的梅酒生產量幾乎是翻倍，但梅子最大產地和歌山梅子出貨量卻只成長8%，這意味著市場上充斥著大量使用酸味料、香料等添加物製成的梅酒。2015年日本洋酒酒造組合將只使用梅子、糖類、酒類釀製的梅酒稱為「本格梅酒」，藉以與其他使用添加物的酒類做出區隔。

「The CHOYA銀座BAR」

CHOYA於2019年在銀座開的梅酒調酒專門酒吧，稱作「The CHOYA銀座BAR」，多達100多種的梅酒喝法和梅酒調酒！沒想到梅酒也可以作為調酒的基酒，變化出這麼多種有趣的特調。

今年冬季更以紀州南高梅和蘋果的白色花朵為概念，推出兩款冬季限定，可以吃的梅酒特調！

Photo Credit: 截圖自作者

上圖左為「The CHOYA 白い梅酒カクテルクリームソーダ」，梅酒+乳酸菌飲料+碳酸水+些許蘋果糖漿+一顆冷凍的完熟南高梅的特調，用噴槍烤過的輪切蘋果片作為蓋子，上面點綴香草冰淇淋和梅子最中。

上圖右「The CHOYA 梅焼きリンゴホットフロート」，溫熱的牛奶+梅酒+些許蘋果糖漿的熱調，用噴槍烤過的輪切蘋果片作為蓋子，上面點綴梅酒慕斯和梅子最中。

Japanese Plum Wine

CHOYA梅酒以「Japanese Plum Wine」的名稱已出口到世界60多個國家，更是國際烈酒比賽中的常勝軍，見證了當初創業者立足於國際市場的遠見。

梅酒不再只是阿嬤家廚房角落的那個酒甕，現在更一躍成為銀座酒吧的主角，梅酒喝出潮感了！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航