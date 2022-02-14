略談近年香港寫實電影的「健康」困境：拍攝弱勢社群不代表你的作品有人文關懷

文：袁廸旗

十多年前，一位香港電影界的前輩在大陸拍電影，其後他分享是次製作的事宜時，提及大陸廣電總局對其電影的評價是「難得有香港劇本如此健康」，該電影涉及勵志和親情，在當時港產片或合拍片中，這類題材並不算普及。

不過，近年香港無論短片還是長片，都有不少寫實、勵志、人文關懷的作品，部分人士視為新導演特色之一，絕不再以「難得」來形容這類電影的出現。筆者觀賞這類電影時，特別是短片，發現不少作品有以下特徵：

結尾為大團圓結局，至少不會悲劇收場。 柔和的燈光。 有一場小組討論戲，大家圍著，然後把電影想帶出的議題，透過小組討論說出來。 至少有一場痛哭或人物情緒失控的戲。 涉及親情。

按道理，以上都是比較平常和普及的情節內容，但為何筆者觀賞這類作品時，會覺得不妥呢？其中一個原因，是這類作品佔的比例過多，當中有不少東施效顰的作品。

或許大家覺得各類型的電影都存有參差不齊，特別是香港盛行的警匪動作片，有關警匪動作片的問題，筆者曾撰文描述，暫不多說，但跟警匪動作片不同的是，這類寫實電影沒有暴力、色情和「教壞細路」的指控，而且很多人把這類電影直接與健康、人文關懷掛鉤，在這個充斥審查的年代，看似最安全的類型吧？

港中電影風氣融合

看似最安全的類型，自然不少人垂青。筆者在大陸數年，見盡由學生作品到上映電影、由電影學院到廣電總局，都高舉一些正能量、寫實主義、沒有政治元素、沒有性和暴力、很乾淨的所謂「人文關懷」電影，這些作品探討議題通常流於表面，部份甚至刻意賣慘，容易給人虛假感覺。

可恨的是，近年香港電影都有這種趨勢，無論「鮮浪潮」作品或劇情長片，都有不少這類作品。在投資者和創作角度，這類作品好像最安全，不少導演為了得到謹有的拍攝機會，也東施效顰的拍攝這類電影，甚至有人說這類寫實電影是得獎題材，卻沒有深入研究有關拍攝議題；另外好像不少觀眾也喜歡這類電影，至少看似勵志或關注小眾，家長、教師等沒太多理由反對⋯⋯。

其實創作者是真心關注相關議題、對該題材感興趣及有研究、抑或是為了得獎的投機取巧之作，並不難看出，如果是投機取巧的話，創作者跟欠缺創作意志、或創意貧乏有何分別呢？部份觀眾因社會環境氣氛帶來的道德標準，從而帶來保守的審美觀，愈趨跟廣電總局相近而不自知⋯⋯看電影要看正能量，哪怕電影中的正能量何等虛無！

近年不少人說，香港電影同中國電影愈來愈沒有分別，說的多數是合拍片，其實很多所謂的本地寫實主義電影，其背後的意識形態，跟上兩段所提及的大陸背景相似。如果寫實主義、人文關懷電影大量出現，變成另一種類似維穩的風氣，或者把這類作品視為理所當然，投資者乃至觀眾視其他風格的作品漸漸視為異類的話，也扼殺了其他類型電影的發展。

假如一位新晉導演，他希望或擅長於拍攝三級片，包括各種暴力和色情，如果他帶著這類型的劇本，大家覺得他得到賞識的機會有多大呢？即使能拍成電影，至少部份人說仍存在偏見、或者覺得拍攝首部劇情長片不宜如此「偏激」。

保守和維穩

當然我們的社會壓抑創意和大膽，鼓勵迎合和穩重，但制度的局限，從來不是創作者保守的理由，這看你有沒有勇氣作嘗試。或許有人說，可能有些導演只想拍寫實類型電影，沒問題，只要不是投機取巧、沒犯下文中所提及的問題就可以了。

其實只要人生有一定經歷的人，都會對廉價的勵志和人文關係存保留態度，而且有關類型看似安全，但電影政治審查從不講及邏輯，普羅大眾覺得沒有觸碰敏感政治題材，但政權說你有就是有。

簡單來說，沒有人能保證自己所拍攝的，可避開政治紅線，更何況稍為深入拍一些社會議題和實況？或許觸碰審查紅線也不意外，如果拍攝社會議題和實況，又要做到「政治正確」，很容易讓作品流於表面。

創作及思維保守，是自我審查及維穩的最佳表現，如果新導演只會跟風，那麼香港電影跟以往有多大進步呢？別忘記，寫實主義只是表達人文關懷的其中一種類型，拍攝小眾題材、弱勢社群，不代表你的作品有人文關懷。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航