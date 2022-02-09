日本右翼理論大師石原慎太郎逝世，但他真的「反中」「友台」嗎？

2022年初離開我們的最有名大人物，當非前東京都知事，日本右翼理論大師石原慎太郎莫屬。石原慎太郎因為強烈主張釣魚台列嶼為日本領土，並且多次發言否定南京大屠殺的關係，被視為右翼主張的代表性人物。由於他過去與李登輝前總統關係要好，石原更被台灣媒體形容為日本知名的「反中」與「友台」人士。

石原慎太郎的民族主義信仰確實是有目共睹，不過我們是不是可以因為他與李登輝總統友好，就認定他必然親近台灣呢？是不是因為他否定南京大屠殺的歷史，就一定是反對中國呢？台灣媒體長期以來陷入「二分法」思維，好像不喜歡中國就一定喜歡台灣，支持台灣就不可以對待中國友善。用這樣的態度去看待複雜的國際議題，其實是相當危險的。

確實石原慎太郎與李登輝前總統的關係十分友好，但可能會讓台派失望的是，他過去與蔣中正、蔣經國兩任總統的關係其實更為親切。1970年以參議員身份訪問台北的石原慎太郎，不只獲得蔣中正總統的接見，他對中華民國治理台灣的現實也沒提出過半句質疑。哪怕是替生活在「外來政權」統治下的台灣人民講過半句話，石原慎太郎都沒能做到，如何說他是「友台」？

或許石原慎太郎有主張台灣獨立於中華人民共和國之外的發言，但這同樣不能被解釋為石原慎太郎支持台灣法理獨立，畢竟中華民國同樣是獨立於中華人民共和國的治理之外。不讓台灣被中華人民共和國接管，是從蔣中正以來到蔡英文等歷屆中華民國總統的「最大公約數」，所以這樣的主張同樣不能被解釋為石原慎太郎支持台獨。

因此從台派的角度出發，很難將1970年來台會見蔣中正，又於1975年以青嵐會幹事長身份來台灣給蔣中正致哀的石原慎太郎視為「友台」政治人物。那麼石原慎太郎是不是真的「反中」呢？或許在很長的一段時間，石原慎太郎試圖說服我們相信他是「反中」的，可這一切假象其實都在他2016年出版《天才・田中角榮》一書後破功。

Photo Credit: 國史館 石原慎太郎來台拜會蔣中正

言不由衷的「反田中派」

田中角榮因為在1972年9月以日本內閣總理大臣身份造訪北京，實現與中華人民共和國的「關係正常化」而聞名於世。但田中角榮可不是什麼親中的左派份子，而是與石原慎太郎同屬自民黨的右派政治人物。然而田中角榮在實現了與中共的「關係正常化」後羽翼漸豐，便脫離了岸信介與佐藤榮作等自民黨的主流派，成立屬於自己的「田中派」。

而石原慎太郎則追隨岸信介與佐藤榮作的傳人，當時擔任自民黨總裁的福田赳夫，為「福田派」的主將。既然實現「日中國交正常化」為「田中派」的政治資產，且岸信介與佐藤榮作有長年與中國國民黨交好的傳統，「福田派」自然必須以親中華民國的姿態與「田中派」對立。既然是「福田派」的主將，石原慎太郎當然必須要把自己打造成反對「日中國交正常化」的急先鋒。

所以他瘋狂的抨擊田中角榮，還率領「福田派」的議員們組成親近中華民國的政治團體青嵐會，專門與田中角榮向中共「一面倒」的政策對著幹。當田中角榮選擇向中共妥協，不允許降落在日本的台灣客機上出現青天白日滿地紅國旗的時候，他大力批判田中角榮喪權辱國，一時之間成為了中華民國國旗最強悍的護衛者。

不過等到福田赳夫1976年上台，成為日本內閣總理大臣之後，他不只沒有如中國國民黨所願的重新與中華民國恢復外交關係，還把田中角榮「日中國交正常化」的政策推行下去，於1978年和中共簽署《中日和平友好條約》。當時身為眾議院議員的石原慎太郎，居然在是否通過《中日和平友好條約》的投票中投下了贊成票，顯見他其實是支持日本與中共「關係正常化」的。

換言之，他不只不「反中」，骨子裡還可能是一個不折不扣的「親中派」。只是從「福田派」與「田中派」對立的角度出發，不能夠公開肯定田中角榮的政治資產，才必須要「為了反對而反對」罷了。石原慎太郎晚年寫這本《天才・田中角榮》，就是為了要替田中角榮平反，肯定他推動日本與中共建交的貢獻，讓日本能夠在外交上擺脫美國的束縛。

Photo Credit: 日本内閣官房内閣廣報室 @ CC BY 4.0 田中角榮

否定南京大屠殺就是「反中」嗎？

從石原慎太郎晚年肯定田中角榮，還特別出書向田中角榮道歉這點來看，至少可以證明石原慎太郎不是「反中人士」，至少不反對中華人民共和國。石原慎太郎從70年代起多次訪台，見過蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁與馬英九等歷屆總統，也很難評斷他到底是比較喜歡國民黨還是民進黨。唯一比較能證明他「反中」的，是對待南京大屠殺的態度。

絕大多數的日本右派，並不會徹底否定南京大屠殺發生過，而只是質疑30萬人的死亡數字遭到中國方面誇大。石原慎太郎則是極少數從根本上否定南京大屠殺存在的日本政客，從這點來看他確實對中華民國十分不友善。可是如果我們回顧1949年以來，中華人民共和國方面對待南京大屠殺的論述，其實會發現改革開放前的中共與石原慎太郎沒有什麼二致。

在毛澤東時代，南京大屠殺在中國大陸是不被允許公開紀念的，甚至歷史課本也不允許提及。這不只是因為毛澤東重視對日關係，不希望一點小小的「不愉快」影響雙方的大外交，同時還來自於毛澤東認為南京是國民黨「反動派」的老巢，所以日軍在那裡殺人沒有什麼不對。殺30萬人的數字，可能看在毛澤東與紅衛兵小將的眼中都太少了，根本死不足惜。