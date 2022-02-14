想當「健身教練」需要考哪些證照？一定要CALL客做業績嗎？

每當有人問起：「你是做什麼的？」一聽到回答：「健身教練」，大家都會回饋「哇超爽！就是好賺又好玩的行業。」事實上，絕大多數人看到的都是教練光鮮亮麗的一面，卻不知道這也是一個滿腹辛酸的職業。

「教練」究竟是什麼？顧名思義，要會「教」又要會「練」，如果你沒有學生且不會教學，充其量也只不過是一個自我鍛練很好的人而已。

講職業以前，先來看看這個產業的發展，近年來健身風氣盛行，重量訓練的益處一直不斷被推廣，健身房也一間間地開，甚至有些公司不會經過市場調查及數據分析，就盲目地跟隨健身潮流，為的是在這龐大的盈利商機參一腳。

健身房主要分兩大類型為「俱樂部」以及「工作室」型態。健身俱樂部的主要優點，為擁有各式各樣的固定式器材，時下流行歌曲的團體課程（有氧、飛輪、瑜珈、舞蹈）、多數人喜愛的自由重量區，以及最重要的一環：健身私人教練。

俱樂部營運模式中，有「業績」才叫專業

俱樂部一個月營運成本大約200－300萬，如果當月業績營收沒有500－600萬，就很大機率是賠本，其中有70％的業績都是由教練部貢獻。

教練一定要做業績嗎？多數人認為教練只需要上課教學，事實上教練工作遠超出於此。例如每天都要打電話做預約登記體驗課，預約數量不足，主管會問你：「你還有幾個口袋名單，可以要他來報名嗎？」不斷地叫你CALL客。終於學生願意來上體驗課了，還要問：「這個人會簽約嗎？大概買幾堂？」

有時候回過頭來檢視我成為健身教練的初衷，無外乎於每天努力認真幫學生上課，就是為了「成效」，以及他當初對我的「信任」。可是在俱樂部的營運模式中，有「業績」才叫專業，沒有業績就代表你不夠專業，「業績」成為公司評估你是否為有產值的員工的依據。

如果你想要學習這產業的管理方式、營運模式、健身教學、銷售課程等技巧，那去俱樂部再好不過了，基本上公司也會提供你完善的培訓制度。但就我個人經驗而言，上手很快，不過熱忱消磨的也很快，慢慢地會覺得在這邊工作的最大目的，就是「賺錢」而已。

為了「業績」，可能會推薦學生報他其實不需要的課程，也可能因為這個學生簽約的金額高，你就會多花時間在他身上......這些再現實也不過的現象，讓我想不起當初成為一名健身教練的原因了。

而工作室的型態：沒有太多的健身器材，教學取向幾乎都是自由重量，例如槓鈴、啞鈴居多，工作室型態因為比較小型，業績壓力相對的就沒那麼大了。但缺點是，若你是一位完全沒有經驗的教練，這也會讓你較難上手。

健身教練的五大證照

談到健身教練的專業或是基本門檻？不外乎就是四大證照，分別是「ACSM」、「NASM」、「ACE」、「NSCA」，若再外加台灣最多教練有的「AFAA」，一共就是五大。

看到這邊你應該一頭霧水，不擔心，接下來讓我替你一一介紹這五大證照的特點，你也可以針對你需要的部分，檢視教練是否符合你的需要：

ACSM（美國運動醫學會），專注領域：運動醫學

此項目特別重視特殊族群的訓練跟監控，包括心血管疾病、兒童、老年人等等，大部分關於心血管疾病危險因子表或醫學相關的評估數據，都是由此協會發展出來。當然也還有很多進階的證照，必須是醫療相關背景才能考取。課本跟期刊內容，也會有比較多偏向與醫學領域相關的專業知識要求。

NASM（國家運動醫學會），專注領域：矯正訓練──OPT模組

這個協會主要想讓大家在「身體均衡」的狀態下，進行各種運動，像是許多不同平面的動作安排，及各種肌肉緊繃代償的修正。

NSCA（國家肌力與體能協會），專注領域：肌力體能

顧名思義是強調肌力與體能的協會，同時也出版運動員測試或科學實驗發表的相關科學期刊。在運動員表現的訓練上，這個協會也可說是權威角色之一。另外值得一提、比較特別的是，還放了部份重點在健身房設置的建議，與規定、術科教學和操作。

ACE（美國國家運動委員會），專注領域：大眾健康

是目前四大證照中最大的協會，內容特色非常強調身為私人教練的道德操守和職業規範，重視協助客戶行為改變，與提高顧客自我效能的各種軟技巧。重點在幫助客戶長期而健康的運動，建立顧客之間的默契和信賴關係。

AFAA（美國有氧體適能協會）

重點在於推廣安全、有效的體適能運動。透過研習活動，持續進行對體能指導員的教育培育，以及教導優秀體適能專業人才，如何預防體適能運動傷害，確立以及提升體適能運動的職業地位。

看到這裡你才知道，原來身為一位專業的健身教練，不只需要經過如此多專業知識的考核，更要熟悉自己的個性及特長，才能選擇正確的職場環境，發揮自我價值，進而幫助學生達到目標。希望你看完這篇文章，也能選擇適合自己的健身環境及教練。

本文經SuperFit授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航