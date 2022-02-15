女性常吃炸物、珍奶、藥膳補品，小心「子宮內膜異位症」上身

文：林郁敏（NOW健康）

美美（化名）年僅25歲，平常最愛吃炸物和珍奶。以往很少因為月經來潮而不適的她，隨著年紀的增長，經痛卻愈來愈嚴重，直到某次去醫院的婦產科檢查，才發現她的卵巢竟有10公分大的巧克力囊腫，需手術清除治療。

中山醫學大學附設醫院婦產科主任吳珮如指出，巧克力囊腫屬於子宮內膜異位症的一種，一旦發生就必須終生學習與它和平共處。

子宮內膜異位症，又分「巧克力囊腫」與「子宮肌腺症」

Photo Credit: 健康傳媒（圖／吳珮如主任提供） 子宮肌腺與巧克力囊腫。（圖／吳珮如主任提供）

吳珮如主任表示，子宮內膜異位症是指原本該長在子宮的內膜細胞，長在異常的部位，長在卵巢就會產生「巧克力囊腫」，長在子宮深部就稱為「子宮肌腺症」，也有極少數可能會發生在腹部或其他部位。

症狀多以月經周期不規律、經血量異常變多、經痛等方式表現，還有約20％到30％患者的生育能力因此受到影響。目前在醫學上仍未找出子宮內膜異位症的確切發生原因，一旦發生子宮內膜異位症，只得小心控制，無法完全根治。

女性嗜吃炸物、珍奶、藥膳補品，屬罹病高危險群

然而，即使發病原因未明，臨床上卻發現，有家族病史、喜歡炸物、珍奶等高熱量食物，或甲殼類海鮮，以及常吃藥膳補品、補充過多雌激素產品如蜂王乳，有較多不良的生活習慣如熬夜等，這些女性屬於罹病的高危險群，且好發於年輕女性。

部分患者因症狀不明顯，或是將經痛、經期不規律當成日常，等到發現巧克力囊腫時，通常囊腫可能已經超過5公分，必須面臨考慮是否動手術的狀況。

囊腫大小、嚴重程度和生育需求，是治療評估重點

吳珮如主任說明，治療方面，醫師會視患者的囊腫大小、嚴重程度和生育需求等多方面評估。若為青少女或20出頭的女性，且囊腫在3到4公分以內，通常會先以藥物（如避孕藥）治療為主。

若是囊腫超過5公分或當下有生育需求的女性，這時就會考慮採取微創或是達文西手術，小心將囊腫清除，並搭配使用組織膠減少電燒，降低卵巢功能的破壞。

組織膠屬於生物製劑，聚合過程具有黏性，可用於黏合組織減少術中縫合，盡可能保留下健康的卵巢；並且所形成的纖維蛋白凝塊符合生理性，與人體自行形成相似，因此能幫助傷口修復，協助病患能迅速恢復正常生活。

醫師建議患者須在術後半年內盡快受孕，以免囊腫再度出現，而影響生育時機。

避免高熱量、精緻化飲食，每年定期做婦科檢查

現代人因為習慣過度精緻化的飲食，加上工作關係而經常久坐，活動量不足的情況下，若還有家族病史，就很容易發生子宮內膜異位症。

吳珮如主任建議，女性應記錄自己的月經周期，每年定期做婦科檢查，平時盡量避免高熱量、精緻化飲食並適度運動，學習熟悉、重視自己的身體。否則罹患巧克力囊腫嚴重者，可能會影響未來的生育能力，且只能終生學習與疾病和平共處。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航