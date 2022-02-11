強迫症有四大類型，具有「內顯性格」的人是高風險族群

文：王澍清（NOW健康）

無論東、西方都有與強迫行為相關的神話，例如：東方的吳剛伐桂、西方的薛西弗斯推巨石，兩者都和死亡對抗有關，因而被處罰不斷做同件事。那麼真實生活中，現代人為什麼會罹患強迫症呢？

一名30多歲的女性上班族個性追求完美，老是擔心私人訊息會夾雜在紙片、公文中洩露，習慣性將丟到垃圾桶的紙片或交出去的公文再取回檢查。

明知這樣不行，她仍無法克制重複行為，造成工作時常延誤。甚至回到家裡，垃圾已打包丟到清潔車，她還追車要拿回來檢視。經醫師診斷為強迫症，接受藥物治療及心理輔導後，症狀逐漸改善。

10歲前強迫症男生機率較高，不想做卻難以停止動作

台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師唐守志表示，強迫症約有四分之一是在兒童及青少年階段發作，男生在10歲前發病機率較女生高，但成年後比例相當，35歲後很少發生。

一般而言，強迫症原因不明，可能與遺傳體質、大腦神經迴路、心理與社會環境因素有關，通常是慢慢發生。根據統計，產生強迫想法及行為到就醫治療，大約需七、八年時間。

強迫思考的英文為Obsession，字意為「著魔」，在精神醫學領域，可以是想法、衝動或是心像（mental image）。它是一種無法控制的「侵入性想法」，自身並不想要，但為了轉移這種想法，而出現了強迫行為（Compulsion）。由於強迫症的重複行為是無意義的白耗工，患者會因此感到苦惱。

如何區分是正常行為，還是強迫症？像是有些人個性謹慎，出門都要檢查電器、瓦斯有無關閉；也有些人擺放物品一定要成雙成對。唐守志醫師說，強迫行為除了明顯的重複動作，心裡活動如數數、默念、策畫過程等也算是。

正常行為是因為喜歡而去做，強迫行為不同之處在於，自身並不想做卻停不下來，因而受苦，形成惡性循環。醫學上還會加上客觀條件，如果強迫行為在一天裡占據大於一小時以上，影響日常生活、人際關係，並排除其他心理疾病，可診斷為強迫症。

強迫症分四大類型，需客製化治療與配合

至於哪些人是強迫症高風險群？唐守志醫師指出，通常是內顯性格的人，較容易難過、焦慮、孤單、負面思考；其次，神經迴路從皮質到紋狀體再連結到視丘的過程受到影響，也可能生病。此外，直系血親有強迫症，得到的機率較高。

強迫症大致有四種類型，狀況因人而異：

清潔類：怕感染弄髒，會不斷洗手或不敢上公廁，曾有青少年因不敢上學校廁所而休學。 整齊控：要求東西按順序、成對擺放。 禁忌想法：不斷出現暴力或傷害影像，會突然大叫大罵。 憂慮傷害：總是擔心災害會發生，例如不斷檢查瓦斯開關。

根據研究，長期追蹤病人大約30至40年時間，未治療的人，隨著生命歷程變化，有兩成會改善症狀，仍有八成不會好轉，而接受藥物結合心理治療的人，約有三至六成的療效。

唐守志醫師說，精神疾病需量身訂做客製化治療。目前藥物以抗憂鬱劑為主，劑量會比治療憂鬱或焦慮症強，治療時間也較長。病人需耐心配合，至少三個月，才能判別藥物劑量是否有幫助。而心理治療則採認知行為及精神動力取向治療，在研究上都有不錯療效。

目前也有大腦深度刺激的新療法，仍在研究探討中，希望未來能提供治療的幫助。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航