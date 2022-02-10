在防疫旅館隔離雖無直接接觸，仍須注意開門瞬間的「氣溶膠傳播」

常常被問到：「都已經在防疫旅館內，如何被感染？」尤其是沒有看到「人與人的連結」，大家都住在房內，沒有人會出來到走廊呀？

其實類似的情況，全球各地的防疫旅館都一直反覆發生。

香港研究團隊，去（2021）年年底發現Omicron病毒在防疫旅館內的傳播，已經發表在美國疾病管制與預防中心（CDC）的國際期刊《Emerging Infections Disease》警示全球。

研究中的疫調發現，被感染的病患兩人都未互相接觸，也沒有私自離開房門。唯一開門的瞬間在：

各自開門拿食物 開門去做PCR採檢

於是香港研究人員認為，這最可能是「氣溶膠」在走廊的傳播。

那氣溶膠如何在走廊傳播？根據香港在2022年1月刊登於《The Lancet Regional Health - Western Pacific》國際期刊的一項研究，假設有染疫的指標個案進這家旅館，所有物品的消毒都符合規定，房間內，走廊外都有消毒，門窗緊閉。

在這樣的情況下，大家可以想像，染疫的指標個案在房間內住了10幾天，裡頭物品還有空氣，充滿了滿滿的氣溶膠濃度。這時房客最有機會和外界直接接觸的時機，就是「開門拿食物」。

房客們雖然未互相接觸，也沒有私自離開房門，只是開門和走廊交流一下，一次次、一天天，這樣閉鎖的走廊內，開始有機會出現氣溶膠的凝聚。

研究作者的試驗發現：

當房門忽然打開：短短幾秒，房間內已凝聚的高濃度氣溶膠，在門瞬間打開下，大量且快速地流向走廊，然後逐漸又向房內回流。 當房門全部打開：靠近房門上方三分之二處的氣流，主要流向房間內。另外靠近房門下方三分之一處的氣流、帶著房內氣溶膠氣流，也開始外流向走廊，然後氣溶膠就在走廊滯留。 當房門維持稍微打開：這時高凝聚的氣溶膠在走廊，仍然可以從靠房門下方三分之一迅速流入房間內。

就這樣，你的房間可能一天天、一次次，凝聚了含有病毒的氣溶膠，然後你喝水、刷牙、洗澡、吃飯都會卸下囗罩，被指標個案間接感染的機會就增加了。

如何改善氣溶膠在走廊的傳播？

想改善潛在指標個案，使防疫旅館內的走廊出現氣溶膠傳播，有以下幾個方式：

走廊環境

研究人員表示，我們都會覺得在房內空間增加空氣流通很重要，卻忘了緊連著房間的走廊長期門窗緊閉，或長期未清消。每次打開房門，就會使走廊凝聚更多氣溶膠的微粒。

若能有兩個對側的窗門打開，是最有效益又便宜的好處理。可以把走廊內凝聚髒空氣排出窗外，也可以引入新鮮的空氣。

然而有些走廊基於很多原因不能打開窗戶，例如太冷，狂風驟雨等，那就建議打開空調系統，促進走廊環境的氣流循環。但世界衛生組織（WHO）提醒，不建議使用設定在「內循環」的空調系統，因為會使室內或走廊內的髒空氣，持續在密閉空間滯留。

另外由於防疫旅館不是隔離病房，很多過慮系統或通風系統欠佳，專家也建議可以在毎層樓的走廊、甚至毎間房間內，得裝有含高過濾器材裝置（HEPA）的移動式清淨機。但別忘了，這些移動式清淨機也得請人定期清消。

房客的叮嚀

在準備打開防疫旅館房門前，你必須：

1. 確認關上所有窗戶：所有房客必須確認房間內的窗口是完全關閉後，才能去打開房門，避免更多的走廊髒空氣的氣流流入房內。

2. 確認口罩緊密戴好：所有房客只要處於陌生的環境、密閉空間（例如餐廳、旅館），或有不特定人士在周邊，你都要確認自己口罩有沒有緊密戴好。絕對不可以覺得口罩只是戴個意思、意思就好。

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航