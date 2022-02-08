讓日本滑雪女將高梨沙羅當場落淚：跳台滑雪混合賽第一次登上奧運，為何5名女選手遭「DQ」？

北京冬奧昨（7）日進行跳台滑雪混合團體賽，這是奧運首次出現該項目的混合賽，但最大話題卻是選手接連遭取消資格的混亂。來自日本、德國、奧地利、挪威等5位女選手皆因服裝不合格遭取消成績，選手與教練皆表示錯愕，其中日本高人氣的高梨沙羅更是當場哭成淚人兒，教練直批「這是場鬧劇」。

儘管自1924年開始，跳台滑雪就一直是奧運項目之一，但女性一直到2014年才加入該項目，而今年北京冬奧更是第一次有混合團體賽事，有10支隊伍參加，每隊由2女2男組成，由女子、男子、女子、男子順序出賽，備受外界期待。

其中德國隊是奪牌的最大熱門。他們在過去4屆世錦賽中都獲得了金牌，另外還有奧地利（曾在5屆世錦賽中贏得了4枚獎牌）、挪威（2月獲得了世錦賽的銀牌）以及日本（德國隊唯一錯失的冠軍的機會就是被日本隊在2013年搶走），也都是勁敵。

不過這一切都在昨日重新洗牌，重量級的國家選手紛紛遭取消資格。

25歲的日本選手高梨沙羅是本屆的奪牌熱門，曾經拿下2012年冬季青年奧運個人金牌，並在世界盃系列賽累積取得61座冠軍，被譽為日本跳台滑雪女神，昨天在跳台滑雪混合項目打頭陣，跳出103公尺的好成績，沒想到在第二跳前卻被判定在裝束大腿的服裝大了2公分，不符合規定，所以第一跳成績遭到取消。

失去這一跳成績的日本最後也只拿下第4名，與獎牌失之交臂，高梨自責哭泣的模樣令日本網友心疼不已。

高梨被判大腿的緊身衣「寬鬆2公分」，對此日本女子跳台教練鷲沢徹受訪表示：「這不是高梨的問題，是因為工作人員確認不足。」日本教練團也指出，比賽地點位於海拔1600公尺處，現場環境為攝氏零下15度低溫，在極寒的狀態下，可能導致運動員水分流失、肌肉萎縮，體型出現輕微變化。

不過高梨沙羅並不是全場唯一一個因為服裝問題被取消成績的選手。

連續4次奪得世界冠軍的德國，在女選手阿爾特豪斯（Katharina Althaus）因服裝問題遭取消成績後，無緣晉級決賽。阿爾特豪斯在個人項目獲得銀牌，她聲稱自己混合項目與個人項目穿的運動衣是一樣的。

得知自己被取消資格時 阿爾特豪斯淚流滿面，她還指出， 她在11年的職業生涯中從未被取消資格。「 對於今天做出的決定，我無話可說」，她在Instagram上寫道，「我們的運動因此受到損害。運動員和他們的夢想被摧毀。 」

德國國家隊教練 霍恩加赫（Stefan Horngacher）很快表達了他的不滿。「對我來說這都是串通好的。整個賽季，服裝一直是個問題」。霍恩加赫說他非常生氣，且不明白，「我們有超級棒的團隊，你只能對此感到失望。」

北歐 運動委員會德國負責人Horst Hüttel更直批，「這是一場鬧劇，但我沒有笑」，「這發生在4個滑雪跳台最強的國家身上，這太離譜了。」

同樣被取消資格的挪威選手奧普塞特（Silje Opseth）表示，「我太震驚了。我不了解在今天發生的事。」她的隊友史卓姆（Anna Odine Strøm）也被取消資格，表示主辦單位用不同的方式測量她們的運動服。「這有點奇怪，不符合過去的做法」，她解釋道。 「這可能是因為我被隔離，而且整個星期都沒有好好飲食。」

根據《NBC Olympic》，在跳台滑雪項目上，滑雪服必須符合嚴格的測量規則，以確保運動員的訂製服不會讓選手佔上風，賽前必須對滑雪服進行徹底檢查。 跳台滑雪服的所有部分都必須由相同的海綿狀超細纖維材料製成，並具有一定的透氣性。滑雪服必須在直立位置符合身體形狀，任何部位最大差距是2厘米。 據稱最常見不符規定原因是滑雪服的透氣性不足。

挪威媒體《世道報》（VG）試圖詢問評審團，但評審團拒絕發表評論。奧普塞特告訴該媒體，她們被要求 以不同於以往的方式站立。負責 跳台滑雪世界盃器材檢測的主管 Aga Baczkowska則表示，檢測運動服的方式應該都是一樣的，「今天沒有發生什麼新鮮事。」

挪威滑雪跳台主席 Clas Brede Braathen表示，這場鬧劇對該項運動來說是一個黑暗的一天，也讓冬奧蒙上負面觀感。

「我真的說不出話來。這對運動員來說非常痛苦。我對代表我們的運動感到痛苦。我們正準備展示一項新的賽事，女孩們將在奧運會上獲得一項新賽事，就這樣結束了。為什麼只有女孩被取消資格？」

這場混合賽事最後由斯洛維尼亞獲得金牌，俄羅斯得到銀牌，加拿大獲得銅牌，這是加拿大第一 枚奧運跳台滑雪獎牌。

當被問及其他國家選手遭取消資格，是否讓加拿大取得「喜憂參半的勝利」？加拿大選手 斯特拉特（Abigail Strate）則笑稱，「 這是最甜蜜的勝利。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範