2022/02/08,
歐洲

烏俄開戰危機，美國和德國拿「北溪二號管」天然氣管當談判籌碼

烏俄開戰危機，美國和德國拿「北溪二號管」天然氣管當談判籌碼
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

俄烏事態仍未見下降趨勢，如今美國與德國之間，在於拿北溪二號管工程做為籌碼上達到共識，但德國對外關係委員會的俄羅斯和東歐問題專家梅斯特表示，德國僅會做出經濟制裁，絕對不會出售武器給烏克蘭。

（德國之聲）美國總統拜登與德國總理蕭茲就俄烏邊境緊張局勢進行會談後，週一 （2月7日）承諾，如果莫斯科發動對烏克蘭的入侵，德國將不會推進北溪2號天然氣管道項目。

北溪2號管道繞過烏克蘭，直接向德國輸送俄羅斯的天然氣。這個項目一直是華盛頓和柏林之間的爭論點。

拜登在回答有關北溪2號的問題時說，如果俄羅斯的坦克和軍隊越過烏克蘭邊境，該項目就沒有機會進行下去。他說：「不會再有北溪2號了。我們將結束它。我向你保證，我們將能夠做到這一點。」

美國國務院此前也曾表示，將與德國合作確保北溪2號工程在入侵的情況下不會繼續進行。

蕭茲方面，作為德國總理首次訪問白宮，他表示，已經與包括美國在內的盟友和夥伴擬定了「意義深遠的措施」。

當被問及北溪2號時，蕭茲避免明確提及該項目，但重申團結對俄。他說：「我們將採取所有必要的步驟。你可以肯定，不會有任何措施是我們有不同的做法。我們將共同行動。」

拜登早些時候讚揚了華盛頓和柏林之間的密切關係，並補充說他們正「步調一致地」努力進一步遏制俄羅斯的侵略。

美德關係受考驗

雖然自二戰結束以來，美德一直是堅定的盟友，但美方對德國在防止俄羅斯侵略的承諾方面發出越來越多的質疑。德國也因嚴重依賴俄羅斯的能源供應和拒絕向烏克蘭出口致命武器而受到批評。

德國對外關係委員會的俄羅斯和東歐問題專家梅斯特（Stefan Meister）7日告訴德國之聲，他認為德國可能會在管道問題上有所鬆動。

他說：「我認為德國最終會支持經濟制裁，也會支持對北溪2號的制裁。」但是，在另一個大問題，德國向烏克蘭出售武器上，梅斯特認為 「他們不會同意。絕對不會。我認為蕭茲再次明確表示，德國不會發送武器。」

Infografik Deutschlandtrend Nordstream 2 EN

Photo Credit: 《德國之聲》

「魏瑪三角」會談

目前蕭茲人在美國，德國外交部長貝爾博克在基輔，法國總統馬克宏則在莫斯科訪問。蕭茲7日宣佈，將於8日返回柏林，與馬克宏和波蘭總統杜達 （Andrzej Duda）會談。

德國政府發言人霍夫曼 （Christiane Hoffman）說，總理已邀請其他兩位歐洲領導人「特別討論烏克蘭境內和周邊的局勢」。

德、法、波三個夥伴30年來一直保持著一種被稱為「魏瑪三角」（Weimar triangle）的特殊關係。1991年8月，時任德國外長根舍（Hans-Dietrich Genscher）倡議三國外長在德國中東部小城魏瑪舉行了首次會晤，並決定建立每年定期舉行三國外長會晤合作機制，此後，除了外長會晤，合作機制範圍不斷擴大，會晤的級別也從部長級升格到領導人階級。

俄羅斯專家梅斯特告訴德國之聲：「我認為這也是為了表明，最終，德國和歐盟在這場衝突中更加積極......因此，這不僅取決於美國，而且關係到歐洲安全。而且還要與小國，特別是中歐和東歐的小國表現出團結。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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